3 февраля в 1/4 финала Кубка Испании между собой сыграют «Атлетик» и «Реал». Встреча пройдет в Бильбао на стадионе «Сан Мамес» и начнется в 23.30. Трансляцию вы сможете посмотреть на сайте megogo.ru.

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают, что в этом матче победу одержит «Реал». Поставить на него можно с котировкой 2.40 — это примерно 42% вероятности. Ничью предлагается взять за 3.40 (28%), а успех «Атлетика» есть в линии за 3.10 (30%).

Ф1(+1) идет за 1.32, а Ф2(-1) за 3.40.

При ставке в 1000 рублей на победу «Атлетика» потенциальная выплата составит 3100 рублей.

Ставку «Атлетик» не проиграет» можно взять за 1.61.

Шансы «Реала» забить больше двух голов оцениваются коэффициентом 5.00.

Уверены, что «Атлетик» сумеет отличиться больше двух раз в матче? ИТБ1 (2.5) доступен за 6.60.

Аналитики считают, что наиболее вероятен счет 1:1. На него можно поставить за 6.40.