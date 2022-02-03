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Сегодня, 13:15

«Атлетик» — «Реал»: прогноз и ставки на матч Кубка Испании 3 февраля

Прогноз на матч Кубка Испании «Атлетик» — «Реал»
Егор Сергеев
Футболисты «Реала».
Фото Getty Images

3 февраля в 1/4 финала Кубка Испании между собой сыграют «Атлетик» и «Реал». Встреча пройдет в Бильбао на стадионе «Сан Мамес» и начнется в 23.30. Трансляцию вы сможете посмотреть на сайте megogo.ru.

Испания. Кубок. 1/4 финала
03 февр, 23:30. San Mames (Бильбао)
Атлетик
Реал

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают, что в этом матче победу одержит «Реал». Поставить на него можно с котировкой 2.40 — это примерно 42% вероятности. Ничью предлагается взять за 3.40 (28%), а успех «Атлетика» есть в линии за 3.10 (30%).

Ф1(+1) идет за 1.32, а Ф2(-1) за 3.40.

При ставке в 1000 рублей на победу «Атлетика» потенциальная выплата составит 3100 рублей.

Ставку «Атлетик» не проиграет» можно взять за 1.61.

Шансы «Реала» забить больше двух голов оцениваются коэффициентом 5.00.

 
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Уверены, что «Атлетик» сумеет отличиться больше двух раз в матче? ИТБ1 (2.5) доступен за 6.60.

Аналитики считают, что наиболее вероятен счет 1:1. На него можно поставить за 6.40.

  • ТМ 0.5 — 11.5;

  • обе забьют: нет — 2.08;

  • точный счет: 4:1 — 43.0.

Прогнозы на спорт
ФК Атлетик (Бильбао)
ФК Реал
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2
 Динамо 18 11 3 4 33-20 36
3
 Сочи 18 10 1 7 30-21 31
4
 ЦСКА 18 9 3 6 21-16 30
5
 Краснодар 18 8 5 5 29-18 29
6
 Локомотив 18 7 7 4 24-19 28
7
 Ахмат 18 9 0 9 24-24 27
8
 Кр. Советов 18 8 3 7 22-18 27
9
 Спартак 18 6 5 7 20-26 23
10
 Рубин 18 6 4 8 23-27 22
11
 Урал 18 4 7 7 12-18 19
12
 Арсенал 18 5 4 9 21-35 19
13
 Н. Новгород 18 5 4 9 18-30 19
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 Ростов 18 4 6 8 30-35 18
15
 Уфа 18 3 7 8 17-26 16
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 Химки 18 2 8 8 16-31 14
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