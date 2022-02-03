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Сегодня, 11:15

Камерун — Египет: где смотреть полуфинал Кубка Африки 3 февраля онлайн в прямом эфире

Прямая трансляция полуфинала Кубка Африки Камерун — Египет
Егор Сергеев
Футболисты сборной Египта.
Фото Reuters

3 февраля в полуфинале Кубка Африки сойдутся сборные Камеруна и Египта. Встреча между ними пройдет на стадионе «Пауля Бийя» в Яунде. Начало — в 22.00. Прямая трансляция будет доступна на онлайн-площадке Okko в разделе «Спорт». Эфир стартует в 21.40.

Кубок Африки. 1/2 финала
03 февр, 22:00. Olembe (Яунде)
Камерун
Египет

Аналитический отдел букмекерской компании БЕТСИТИ считает команду Антониу Консейсау фаворитом предстоящей встречи. Поставить на победу сборной Камеруна можно с котировкой 2.17 — это около 44% вероятности. Триумф Египта доступен за 4.00 (24%), а ничья — за 2.90 (32%).

При ставке в 1000 рублей на ничью можно выиграть 2900 рублей в случае «мирного» исхода встречи.

Выход Камеруна в финал оценивается коэффициентом 1.57. Проход Египта можно взять за 2.42.

Вы также можете выбрать один из множества вариантов форы на этот матч — к примеру:

  • Ф1(0) идет за 1.47, а Ф2(0) — за 2.70;

  • Ф1(-1) идет за 3.50, а Ф2(+1) — за 1.28;

  • Ф1(+1) идет за 1.06, а Ф2(-1) — за 7.90.

Тотал голов больше 2.5 доступен за 3.00, а ТМ 2.5 — за 1.39.

Сделать ставку на то, что обе команды забьют, можно за 2.50. Обратный исход можно взять за 1.49.

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Шансы Камеруна отличиться больше одного раза оцениваются котировкой 2.70.

Не сомневаетесь, что Египет забьет минимум два мяча? ИТБ2 (1.5) идет за 4.40.

Уверены, что обе сборные способны отличиться по два раза минимум? Тогда делайте ставку на «каждая команда забьет больше (1.5)» с котировкой 13.5.

Вероятность пенальти в матче оценивается коэффициентом 2.90, а удаления — 3.80.

Три наиболее вероятных точных счета матча, по мнению аналитиков букмекерской компании:

  • 1:0 — коэффициент 4.70;

  • 0:0 — 5.90;

  • 1:1 — 6.00.

Прогнозы на спорт
Сборная Египта по футболу
Сборная Камеруна по футболу
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Буркина-Фасо — Сенегал: где смотреть полуфинал Кубка Африки 2 февраля 2022 онлайн
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 18 11 5 2 44-20 38
2
 Динамо 18 11 3 4 33-20 36
3
 Сочи 18 10 1 7 30-21 31
4
 ЦСКА 18 9 3 6 21-16 30
5
 Краснодар 18 8 5 5 29-18 29
6
 Локомотив 18 7 7 4 24-19 28
7
 Ахмат 18 9 0 9 24-24 27
8
 Кр. Советов 18 8 3 7 22-18 27
9
 Спартак 18 6 5 7 20-26 23
10
 Рубин 18 6 4 8 23-27 22
11
 Урал 18 4 7 7 12-18 19
12
 Арсенал 18 5 4 9 21-35 19
13
 Н. Новгород 18 5 4 9 18-30 19
14
 Ростов 18 4 6 8 30-35 18
15
 Уфа 18 3 7 8 17-26 16
16
 Химки 18 2 8 8 16-31 14
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26.02 14:00
Н. Новгород – Урал
 - : -
26.02 14:00
Химки – Динамо
 - : -
26.02 16:30
Сочи – Арсенал
 - : -
26.02 19:00
Спартак – ЦСКА
 - : -
27.02 14:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
27.02 17:00
Краснодар – Локомотив
 - : -
27.02 19:00
Ахмат – Уфа
 - : -
28.02 19:00
Зенит – Рубин
 - : -
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Г
Гамид Агаларов

Гамид Агаларов

Уфа

 13
Артем Дзюба

Артем Дзюба

Зенит

 10
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Сочи

 8
П
Реми Кабелла

Реми Кабелла

Краснодар

 6
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 5
Себастьян Шиманьски

Себастьян Шиманьски

Динамо

 5
И К Ж
Максимилиано Кофрие

Максимилиано Кофрие

Спартак

 10 1 2
Гжегож Крыховяк

Гжегож Крыховяк

Краснодар

 15 1 0
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 16 1 7
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