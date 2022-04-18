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«Аталанта» — «Верона»: прогноз на матч серии А 18 апреля 2022 года

Прогноз на матч серии А «Аталанта» — «Верона» 18 апреля 2022 года
Артемий Кутейников
Читать «СЭ» в
Дуван Сапата («Аталанта»).
Фото Global Look Press

18 апреля 2022 года «Аталанта» проведет первый матч после вылета из Лиги Европы: в игре 33-го тура чемпионата Италии примет «Верону» на стадионе «Атлети Адзурри д'Италия». Время начала игры — 22.00 мск.

Италия. Серия А. 33-й тур
18 апр, 22:00. Atleti Azzurri D'Italia (Бергамо)
Аталанта
Верона

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают «Аталанту» серьезным фаворитом: коэффициент на победу — 1.61, то есть около 61% вероятности. Успех «Вероны» оценен куда более весомыми 5.20 (18%), это самый маловероятный исход матча. Поставить на ничью можно за 4.50 (21%).

При благоприятном исходе ставка в 1 000 рублей на ничью принесет 4 500 рублей.

При этом самым вероятным точным счетом аналитики признали ничью 1:1, на нее предложена котировка 7.70. С чуть большим коэффициентом 7.80 можно поставить на победу «Аталанты» 2:1. Еще один вполне вероятный результат — победа бергамасков 1:0, она оценена в 8.00.

Индивидуальный тотал больше 1.5 гола на «Аталанту» доступен с котировкой 1.62. Больше двух мячей идет уже за 2.17, меньше — за 1.69. Шанс, что «Верона» положит хотя бы два мяча, оценен солидными 3.10, тотал меньше 1.5 гола на гостей идет за 1.36.

Аналитики ожидают достаточно результативную игру: коэффициент на общий тотал больше трех мячей составляет всего 2.05, меньше — 1.77.

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Прогноз и ставка на матч «Аталанта» — «Верона»

«Аталанта» выглядит уверенным фаворитом, но идет на хмурой серии из четырех игр без побед, три из которых закончились поражениями. «Верона» выглядит идеальным соперником для выхода из кризиса: команда плетется 10-й, ни на что не претендует и стабильно страдает от топ-клубов. Например, те же бергамаски в первом круге обыграли «мастифов» 2:1.

Рекомендуемая ставка: победа «Аталанты» за 1.61.

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«Металлург» — ЦСКА: прогноз на матч КХЛ 18 апреля 2022 года
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 25 16 7 2 58-24 55
2
 Динамо 25 16 4 5 45-24 52
3
 ЦСКА 25 13 5 7 37-25 44
4
 Сочи 25 13 4 8 39-27 43
5
 Краснодар 24 11 6 7 35-24 39
6
 Локомотив 24 10 8 6 35-31 38
7
 Кр. Советов 25 11 5 9 32-26 38
8
 Ахмат 25 10 2 13 29-34 32
9
 Ростов 25 8 7 10 41-42 31
10
 Спартак 25 8 7 10 28-33 31
11
 Н. Новгород 25 7 7 11 22-34 28
12
 Рубин 25 7 5 13 32-44 26
13
 Химки 25 5 10 10 26-41 25
14
 Уфа 25 4 10 11 23-35 22
15
 Урал 25 4 9 12 16-28 21
16
 Арсенал 25 5 6 14 25-51 21
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23.04 14:00
Урал – Уфа
 - : -
23.04 16:30
Локомотив – Н. Новгород
 - : -
23.04 19:00
Сочи – Ахмат
 - : -
24.04 14:00
Рубин – Арсенал
 - : -
24.04 14:00
Химки – Кр. Советов
 - : -
24.04 16:30
Ростов – Спартак
 - : -
24.04 19:30
ЦСКА – Динамо
 - : -
25.04 19:00
Краснодар – Зенит
 - : -
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Гамид Агаларов

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Дмитрий Полоз

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Динамо

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Рифат Жемалетдинов

Локомотив

 6
И К Ж
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Максимилиано Кофрие

Спартак

 13 1 4
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Горан Чаушич

Арсенал Т

 20 1 3
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Краснодар

 15 1 0
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