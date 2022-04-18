18 апреля 2022 года «Аталанта» проведет первый матч после вылета из Лиги Европы: в игре 33-го тура чемпионата Италии примет «Верону» на стадионе «Атлети Адзурри д'Италия». Время начала игры — 22.00 мск.

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают «Аталанту» серьезным фаворитом: коэффициент на победу — 1.61, то есть около 61% вероятности. Успех «Вероны» оценен куда более весомыми 5.20 (18%), это самый маловероятный исход матча. Поставить на ничью можно за 4.50 (21%).

При благоприятном исходе ставка в 1 000 рублей на ничью принесет 4 500 рублей.

При этом самым вероятным точным счетом аналитики признали ничью 1:1, на нее предложена котировка 7.70. С чуть большим коэффициентом 7.80 можно поставить на победу «Аталанты» 2:1. Еще один вполне вероятный результат — победа бергамасков 1:0, она оценена в 8.00.

Индивидуальный тотал больше 1.5 гола на «Аталанту» доступен с котировкой 1.62. Больше двух мячей идет уже за 2.17, меньше — за 1.69. Шанс, что «Верона» положит хотя бы два мяча, оценен солидными 3.10, тотал меньше 1.5 гола на гостей идет за 1.36.

Аналитики ожидают достаточно результативную игру: коэффициент на общий тотал больше трех мячей составляет всего 2.05, меньше — 1.77.

Прогноз и ставка на матч «Аталанта» — «Верона»

«Аталанта» выглядит уверенным фаворитом, но идет на хмурой серии из четырех игр без побед, три из которых закончились поражениями. «Верона» выглядит идеальным соперником для выхода из кризиса: команда плетется 10-й, ни на что не претендует и стабильно страдает от топ-клубов. Например, те же бергамаски в первом круге обыграли «мастифов» 2:1.

Рекомендуемая ставка: победа «Аталанты» за 1.61.