«Металлург» — ЦСКА: прогноз на матч КХЛ 18 апреля 2022 года
Финальная серия КХЛ, в которой сойдутся «Металлург» и ЦСКА, стартует 18 апреля 2022 года. Игра на «Арене Металлург» начнется в 17.00 по московскому времени, прямую трансляцию покажут сайт matchtv.ru, а также телеканалы KHL и KHL PRIME.
Аналитический отдел букмекерской компании БЕТСИТИ видит ЦСКА небольшим фаворитом: поставить на победу армейцев можно с коэффициентом 2.20, около 44% вероятности. Успех «Металлурга» идет с котировкой 2.70 (36%). Ничья оценена в 4.40 (20%).
Ставка в 1 000 рублей на выигрыш ЦСКА при благополучном исходе принесет 2 200.
Соперники по финалу — одни из самых результативных команд лиги. Индивидуальный тотал хозяев больше 2.5 шайбы доступен с коэффициентом 2.30, меньше — 1.57. Три шайбы от армейцев идут за 2.02, обратная ставка оценена в 1.74.
Общий тотал больше четырех шайб можно оформить с коэффициентом 1.47, меньше — за 2.55. Тотал больше пяти голов идет уже за 2.18, обратная линия — за 1.64.
Шанс, что первыми забьют хозяева, оценен в 1.96. Дебютная шайба от ЦСКА котируется в 1.78.
Также на игру представлена интересная линия комбинированных ставок. Например, поставить на победу «Магнитки» и тотал больше 3.5 шайбы можно за 3.40. Вероятность, что такой исход не случится, оценена в 1.29.
Прогноз и ставка на матч «Металлург» — ЦСКА
После финалов конференций «Металлург» получил больше времени на отдых, ведь закончил серию с «Трактором» в пяти играх, а ЦСКА разбирался со СКА в семи матчах. Плюс «Магнитка» начинает противостояние на домашнем льду, который точно добавит сил в противостоянии. Поэтому шансы хозяев на хорошее начало выглядят более предпочтительными.
Рекомендуемая ставка: победа «Металлурга» с учетом ОТ за 2.10.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|25
|16
|7
|2
|58-24
|55
|
2
|Динамо
|25
|16
|4
|5
|45-24
|52
|
3
|ЦСКА
|25
|13
|5
|7
|37-25
|44
|
4
|Сочи
|25
|13
|4
|8
|39-27
|43
|
5
|Краснодар
|24
|11
|6
|7
|35-24
|39
|
6
|Локомотив
|24
|10
|8
|6
|35-31
|38
|
7
|Кр. Советов
|25
|11
|5
|9
|32-26
|38
|
8
|Ахмат
|25
|10
|2
|13
|29-34
|32
|
9
|Ростов
|25
|8
|7
|10
|41-42
|31
|
10
|Спартак
|25
|8
|7
|10
|28-33
|31
|
11
|Н. Новгород
|25
|7
|7
|11
|22-34
|28
|
12
|Рубин
|25
|7
|5
|13
|32-44
|26
|
13
|Химки
|25
|5
|10
|10
|26-41
|25
|
14
|Уфа
|25
|4
|10
|11
|23-35
|22
|
15
|Урал
|25
|4
|9
|12
|16-28
|21
|
16
|Арсенал
|25
|5
|6
|14
|25-51
|21
|23.04
|14:00
|
Урал – Уфа
|- : -
|23.04
|16:30
|
Локомотив – Н. Новгород
|- : -
|23.04
|19:00
|
Сочи – Ахмат
|- : -
|24.04
|14:00
|
Рубин – Арсенал
|- : -
|24.04
|14:00
|
Химки – Кр. Советов
|- : -
|24.04
|16:30
|
Ростов – Спартак
|- : -
|24.04
|19:30
|
ЦСКА – Динамо
|- : -
|25.04
|19:00
|
Краснодар – Зенит
|- : -
|Г
|
|
Гамид Агаларов
Уфа
|16
|
|
Дмитрий Полоз
Ростов
|12
|
|
Федор Смолов
Динамо
|11
|П
|
|
Антон Зиньковский
Крылья Советов
|7
|
|
Реми Кабелла
Краснодар
|6
|
|
Рифат Жемалетдинов
Локомотив
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Максимилиано Кофрие
Спартак
|13
|1
|4
|
|
Горан Чаушич
Арсенал Т
|20
|1
|3
|
|
Гжегож Крыховяк
Краснодар
|15
|1
|0