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«Металлург» — ЦСКА: прогноз на матч КХЛ 18 апреля 2022 года

Прогноз на матч КХЛ «Металлург» — ЦСКА 18 апреля 2022 года
Артемий Кутейников
Читать «СЭ» в
Антон Слепышев (ЦСКА).

Финальная серия КХЛ, в которой сойдутся «Металлург» и ЦСКА, стартует 18 апреля 2022 года. Игра на «Арене Металлург» начнется в 17.00 по московскому времени, прямую трансляцию покажут сайт matchtv.ru, а также телеканалы KHL и KHL PRIME.

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Аналитический отдел букмекерской компании БЕТСИТИ видит ЦСКА небольшим фаворитом: поставить на победу армейцев можно с коэффициентом 2.20, около 44% вероятности. Успех «Металлурга» идет с котировкой 2.70 (36%). Ничья оценена в 4.40 (20%).

Ставка в 1 000 рублей на выигрыш ЦСКА при благополучном исходе принесет 2 200.

Соперники по финалу — одни из самых результативных команд лиги. Индивидуальный тотал хозяев больше 2.5 шайбы доступен с коэффициентом 2.30, меньше — 1.57. Три шайбы от армейцев идут за 2.02, обратная ставка оценена в 1.74.

Общий тотал больше четырех шайб можно оформить с коэффициентом 1.47, меньше — за 2.55. Тотал больше пяти голов идет уже за 2.18, обратная линия — за 1.64.

Шанс, что первыми забьют хозяева, оценен в 1.96. Дебютная шайба от ЦСКА котируется в 1.78.

Также на игру представлена интересная линия комбинированных ставок. Например, поставить на победу «Магнитки» и тотал больше 3.5 шайбы можно за 3.40. Вероятность, что такой исход не случится, оценена в 1.29.

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Прогноз и ставка на матч «Металлург» — ЦСКА

После финалов конференций «Металлург» получил больше времени на отдых, ведь закончил серию с «Трактором» в пяти играх, а ЦСКА разбирался со СКА в семи матчах. Плюс «Магнитка» начинает противостояние на домашнем льду, который точно добавит сил в противостоянии. Поэтому шансы хозяев на хорошее начало выглядят более предпочтительными.

Рекомендуемая ставка: победа «Металлурга» с учетом ОТ за 2.10.

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Прогнозы на спорт
ХК Металлург (Магнитогорск)
ХК ЦСКА (Москва)
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 Динамо 25 16 4 5 45-24 52
3
 ЦСКА 25 13 5 7 37-25 44
4
 Сочи 25 13 4 8 39-27 43
5
 Краснодар 24 11 6 7 35-24 39
6
 Локомотив 24 10 8 6 35-31 38
7
 Кр. Советов 25 11 5 9 32-26 38
8
 Ахмат 25 10 2 13 29-34 32
9
 Ростов 25 8 7 10 41-42 31
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 Спартак 25 8 7 10 28-33 31
11
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 Рубин 25 7 5 13 32-44 26
13
 Химки 25 5 10 10 26-41 25
14
 Уфа 25 4 10 11 23-35 22
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