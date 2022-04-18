Финальная серия КХЛ, в которой сойдутся «Металлург» и ЦСКА, стартует 18 апреля 2022 года. Игра на «Арене Металлург» начнется в 17.00 по московскому времени, прямую трансляцию покажут сайт matchtv.ru, а также телеканалы KHL и KHL PRIME.

Аналитический отдел букмекерской компании БЕТСИТИ видит ЦСКА небольшим фаворитом: поставить на победу армейцев можно с коэффициентом 2.20, около 44% вероятности. Успех «Металлурга» идет с котировкой 2.70 (36%). Ничья оценена в 4.40 (20%).

Ставка в 1 000 рублей на выигрыш ЦСКА при благополучном исходе принесет 2 200.

Соперники по финалу — одни из самых результативных команд лиги. Индивидуальный тотал хозяев больше 2.5 шайбы доступен с коэффициентом 2.30, меньше — 1.57. Три шайбы от армейцев идут за 2.02, обратная ставка оценена в 1.74.

Общий тотал больше четырех шайб можно оформить с коэффициентом 1.47, меньше — за 2.55. Тотал больше пяти голов идет уже за 2.18, обратная линия — за 1.64.

Шанс, что первыми забьют хозяева, оценен в 1.96. Дебютная шайба от ЦСКА котируется в 1.78.

Также на игру представлена интересная линия комбинированных ставок. Например, поставить на победу «Магнитки» и тотал больше 3.5 шайбы можно за 3.40. Вероятность, что такой исход не случится, оценена в 1.29.

Прогноз и ставка на матч «Металлург» — ЦСКА

После финалов конференций «Металлург» получил больше времени на отдых, ведь закончил серию с «Трактором» в пяти играх, а ЦСКА разбирался со СКА в семи матчах. Плюс «Магнитка» начинает противостояние на домашнем льду, который точно добавит сил в противостоянии. Поэтому шансы хозяев на хорошее начало выглядят более предпочтительными.

Рекомендуемая ставка: победа «Металлурга» с учетом ОТ за 2.10.