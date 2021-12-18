18 декабря 2021 года в рамках программы 18-го тура итальянской серии А «Аталанта» примет «Рому». Встреча состоится в Бергамо на стадионе «Атлети Адзурри», начало — в 17.00. Прямую трансляцию покажет телеканал «Матч! Футбол 1». Эфир стартует в 16.55.

Алексей Миранчук и Ко — фавориты встречи, по мнению аналитического отдела букмекерской компании БЕТСИТИ. Поставить на победу «Аталанты» можно за 1.68 — это примерно 57% вероятности. Успех «Ромы» идет за 4.70 (21%), а ничья — за 4.40 (22%).

При ставке в 1000 рублей на «Рому» можно выиграть 4700 рублей в случае успеха команды Жозе Моуринью.

Ф1(-1) идет за 2.20, а Ф2(+1) — за 1.72.

Тотал голов больше 2.5 доступен за 1.57, а ТМ 2.5 — за 2.40.

Сделать ставку на то, что обе команды забьют, можно за 1.59. Противоположный исход доступен за 2.36.

Шансы «Аталанты» забить два мяча или более оцениваются котировкой 1.61.

Уверены, что «Рома» сумеет отличиться дважды или более? ИТБ2 (1.5) доступен за 2.75.

Верите, что обе команды могут отличиться более одного раза? В линии БЕТСИТИ есть специальная ставка «каждая команда забьет больше (1.5)» с коэффициентом 4.90.

Три наиболее вероятных точных счета матча, по мнению аналитиков БЕТСИТИ:

· 1:1 — коэффициент 7.80;

· 2:1 — 7.90;

· 1:0 — 9.20.