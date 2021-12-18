18 декабря 2021 года «Севилья» примет «Атлетико» в 18-м туре испанской примеры. Матч состоится на стадионе «Рамон Санчес Писхуан». Начало — в 23.00. Трансляция встречи будет доступна на онлайн-платформе Okko в разделе «Спорт».

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают равными шансы соперников победить в этом матче. Поставить на победу «Севильи», как и на успех «Атлетико», можно за 2.85 — это примерно 34% вероятности. Ничья оценивается коэффициентом 3.00 (32%).

При ставке в 1000 рублей на ничью потенциальная выплата составит 3000 рублей, а прибыль — 2000 рублей.

Ф1(0) идет за 1.93, а Ф2(0) — за 1.93.

Также вы можете выбрать один из вариантов тотала голов в матче — например:

· тотал больше 1.5 идет за 1.52, а ТМ 1.5 — за 2.55;

· тотал больше 2.5 идет за 2.65, а ТМ 2.5 — за 1.52;

· тотал больше 3.5 идет за 5.20, а ТМ 3.5 — за 1.16.

Сделать ставку на «обе забьют» можно за 2.20. Обратный исход доступен с котировкой 1.67.

Шансы «Севильи» забить более одного мяча оцениваются коэффициентом 3.10.

Уверены, что «Атлетико» отличится дважды или более? ИТБ2 (1.5) доступен за 3.00.

Не сомневаетесь, что каждый из соперников запишет на свой счет больше одного гола? В линии БЕТСИТИ есть специальная ставка «каждая команда больше (1.5)» за 10.5.

Ждете, что счет будет открыт быстро? Поставить на гол с 1-й по 15-ю минуту можно с котировкой 4.00.