18 декабря 2021 года на Кубке Первого канала сборная России встретится с Чехией. Матч пройдет в Москве на «ЦСКА Арене», начало — в 15.30. Прямую трансляцию покажет Первый канал. Эфир стартует в 15.30.

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают фаворитом команду Алексея Жамнова. Шансы России выиграть в основное время матча оцениваются котировкой 1.84 — это около 52% вероятности. Триумф Чехии идет за 3.60 (26%), а ничья доступна за 4.40 (22%).

При ставке в 1000 рублей на ничью можно выиграть 4400 рублей в случае «мирного» исхода встречи.

Вы также можете выбрать одну из множества фор на матч — например:

· Ф1(0) идет за 1.44, а Ф2(0) — за 2.80;

· Ф1(-1) идет за 2.08, а Ф2(+1) — за 1.70;

· Ф1(-1.5) идет за 2.32, а Ф2(+1.5) — за 1.56;

· Ф1(-2) идет за 3.10, а Ф2(+2) — за 1.33.

Тотал шайб больше 4.5 доступен за 1.67, а ТМ 4.5 — за 2.20.

Поставить на успех России с учетом ОТ и буллитов можно за 1.47. Аналогичный исход в пользу сборной Чехии идет за 2.65.

В последней очной встрече Россия победила со счетом 5:2. Сумеет ли наша сборная вновь забросить пять шайб? ИТБ1 (4.5) идет за 4.50.

Шансы сборной Чехии отличиться свыше одного раза оцениваются коэффициентом 1.52.

Три наиболее вероятных точных счета матча, по мнению аналитиков БЕТСИТИ:

· 2:2 — коэффициент 7.60;

· 3:3 — 10.5;

· 1:1 — 11.5.