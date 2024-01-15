«Аталанта» — «Фрозиноне»: Миранчук освоился в основе бергамасков и не пощадит желто-синих
15 января «Аталанта» примет «Фрозиноне» в 20-м туре чемпионата Италии. Команды сойдутся на стадионе «Адзурри д?Италия» в Бергамо. Главный судья Алессандро Пронтера даст стартовый свисток в 22.45 по московскому времени. Прямая трансляция поединка на сайте matchtv.ru и телеканале «Матч! Футбол 1» начнется с 22.40 мск.
Букмекеры отдали предпочтение коллективу Джанпьеро Гасперини. На успех бергамасков доступна котировка 1.44, это приблизительно 66% вероятности. Триумф «Фрозиноне» предложили за 6.88 (14%), ничью — за 4.92 (20%).
Для подстраховки вы можете взять победу одного из клубов с учетом форы: Ф1(-1) ждет вас за 1.66, рынок Ф2(+1) — за 2.16.
В первом круге «Аталанта» уступила желто-синим на выезде (1:2). Тотал больше 2.5 мяча идет за 1.60, ТМ 2.5 — за 2.28.
Считаете, что команды обменяются голами? Это событие оценили в 1.81. «Обе забьют — нет» дали за 1.97.
Прогноз и ставка на матч «Аталанта» — «Фрозиноне»
В середине недели бергамаски одолели «Милан» в Кубке Италии (2:1) и довели серию без поражений до четырех поединков. В половине встреч результативными действиями отметился Алексей Миранчук — у россиянина «гол+пас» в кубковой разборке с «Сассуоло» (3:1) и ассист в матче против «Ромы» в серии А (1:1). Желто-синие влетели четыре раза подряд с общим счетом 4:12. Совладать с разогнавшимися парнями Джанпьеро Гасперини у гостей не выйдет.
Рекомендуемая ставка: победа «Аталанты» и ТБ 2.5 за 1.90.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|18
|11
|5
|2
|28-14
|38
|
2
|Зенит
|18
|11
|3
|4
|35-17
|36
|
3
|Динамо
|18
|8
|8
|2
|29-22
|32
|
4
|Локомотив
|18
|8
|7
|3
|29-23
|31
|
5
|Спартак
|18
|9
|3
|6
|27-24
|30
|
6
|Кр. Советов
|18
|8
|5
|5
|36-27
|29
|
7
|Рубин
|18
|8
|4
|6
|17-21
|28
|
8
|ЦСКА
|18
|7
|7
|4
|31-24
|28
|
9
|Пари НН
|18
|7
|3
|8
|15-16
|24
|
10
|Ростов
|18
|5
|6
|7
|24-29
|21
|
11
|Факел
|18
|5
|6
|7
|15-19
|21
|
12
|Урал
|18
|5
|4
|9
|18-28
|19
|
13
|Ахмат
|18
|4
|5
|9
|18-23
|17
|
14
|Оренбург
|18
|3
|6
|9
|19-28
|15
|
15
|Балтика
|18
|3
|4
|11
|12-24
|13
|
16
|Сочи
|18
|3
|2
|13
|17-31
|11
|2.03
|00:00
|
Зенит – Спартак
|- : -
|2.03
|00:00
|
Ростов – Кр. Советов
|- : -
|2.03
|00:00
|
Краснодар – Рубин
|- : -
|2.03
|00:00
|
ЦСКА – Оренбург
|- : -
|2.03
|00:00
|
Динамо – Локомотив
|- : -
|2.03
|00:00
|
Ахмат – Урал
|- : -
|2.03
|00:00
|
Балтика – Сочи
|- : -
|2.03
|00:00
|
Пари НН – Факел
|- : -
|Г
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|14
|
|
Бенхамин Гарре
Крылья Советов
|8
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|8
|П
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Максим Глушенков
Локомотив
|6
|
|
Александр Соболев
Спартак
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|15
|1
|3
|
|
Брайан Мансилья
Оренбург
|15
|1
|5
|
|
Виктор Мелехин
Ростов
|16
|1
|5