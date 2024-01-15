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Сегодня, 10:15

«Аталанта» — «Фрозиноне»: Миранчук освоился в основе бергамасков и не пощадит желто-синих

Прогноз на матч серии А «Аталанта» — «Фрозиноне» 15 января 2024 года
Илья Потетюев
Корреспондент отдела ставок
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Алексей Миранчук («Аталанта»).
Фото Global Look Press

15 января «Аталанта» примет «Фрозиноне» в 20-м туре чемпионата Италии. Команды сойдутся на стадионе «Адзурри д?Италия» в Бергамо. Главный судья Алессандро Пронтера даст стартовый свисток в 22.45 по московскому времени. Прямая трансляция поединка на сайте matchtv.ru и телеканале «Матч! Футбол 1» начнется с 22.40 мск.

Италия. Серия А. 20-й тур
15 янв, 22:45. Atleti Azzurri D'Italia (Бергамо)
Аталанта
Фрозиноне

Букмекеры отдали предпочтение коллективу Джанпьеро Гасперини. На успех бергамасков доступна котировка 1.44, это приблизительно 66% вероятности. Триумф «Фрозиноне» предложили за 6.88 (14%), ничью — за 4.92 (20%).

Для подстраховки вы можете взять победу одного из клубов с учетом форы: Ф1(-1) ждет вас за 1.66, рынок Ф2(+1) — за 2.16.

В первом круге «Аталанта» уступила желто-синим на выезде (1:2). Тотал больше 2.5 мяча идет за 1.60, ТМ 2.5 — за 2.28.

Считаете, что команды обменяются голами? Это событие оценили в 1.81. «Обе забьют — нет» дали за 1.97.

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Прогноз и ставка на матч «Аталанта» — «Фрозиноне»

В середине недели бергамаски одолели «Милан» в Кубке Италии (2:1) и довели серию без поражений до четырех поединков. В половине встреч результативными действиями отметился Алексей Миранчук — у россиянина «гол+пас» в кубковой разборке с «Сассуоло» (3:1) и ассист в матче против «Ромы» в серии А (1:1). Желто-синие влетели четыре раза подряд с общим счетом 4:12. Совладать с разогнавшимися парнями Джанпьеро Гасперини у гостей не выйдет.

Рекомендуемая ставка: победа «Аталанты» и ТБ 2.5 за 1.90.

Алексей Миранчук
Футбол
Прогнозы на спорт
ФК Аталанта
ФК Фрозиноне
Серия А
1
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«Автомобилист» — ЦСКА: прогноз на матч КХЛ 15 января 2024 года
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 5 2 28-14 38
2
 Зенит 18 11 3 4 35-17 36
3
 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 Рубин 18 8 4 6 17-21 28
8
 ЦСКА 18 7 7 4 31-24 28
9
 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
10
 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
11
 Факел 18 5 6 7 15-19 21
12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
13
 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
14
 Оренбург 18 3 6 9 19-28 15
15
 Балтика 18 3 4 11 12-24 13
16
 Сочи 18 3 2 13 17-31 11
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2.03 00:00
Зенит – Спартак
 - : -
2.03 00:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
2.03 00:00
Краснодар – Рубин
 - : -
2.03 00:00
ЦСКА – Оренбург
 - : -
2.03 00:00
Динамо – Локомотив
 - : -
2.03 00:00
Ахмат – Урал
 - : -
2.03 00:00
Балтика – Сочи
 - : -
2.03 00:00
Пари НН – Факел
 - : -
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Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 14
Бенхамин Гарре

Бенхамин Гарре

Крылья Советов

 8
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 8
П
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Квинси Промес

Спартак

 6
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Локомотив

 6
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 5
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

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Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

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Виктор Мелехин

Виктор Мелехин

Ростов

 16 1 5
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