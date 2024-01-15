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«Автомобилист» — ЦСКА: прогноз на матч КХЛ 15 января 2024 года

Прогноз на матч КХЛ «Автомобилист» — ЦСКА 15 января 2024 года
Артемий Кутейников
Корреспондент отдела ставок
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Игроки ЦСКА.
Фото Телеграм-канал ЦСКА, Telegram

15 января ЦСКА проведет первый выездной матч в 2024 году — в регулярном чемпионате КХЛ он встретится с «Автомобилистом». Игра пройдет в Екатеринбурге на льду арены «Уралец» и начнется в 17.00 по московскому времени. Прямую трансляцию с 16.45 мск покажут телеканалы «Матч ТВ», KHL Prime, а также онлайн-сервис «Кинопоиск».

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Букмекеры оценили шансы гостей более предпочтительными: поставить на победу армейцев в основное время можно с коэффициентом 2.20, это около 43% вероятности. Выигрыш хозяев доступен с котировкой 2.85 (33%), «мирный» результа — за 3.84 (24%).

Триумф «Автомобилиста» с учетом овертайма и серии буллитов оценен в 2.10, этот рынок на москвичей идет за 1.73.

Также представлен широкий выбор ставок на результат с учетом форы:

• Ф1(0) — за 2.12, Ф2(0) — за 1.67;

• Ф1(+1) — за 1.44, Ф2(-1) — за 2.64.

Тотал больше 4.5 гола можно взять за 1.73, ТМ 4.5 — за 2.03.

Вероятность дополнительного времени оценена в 3.84, вариант «овертайма не будет» идет за 1.25.

Прогноз и ставка на матч «Автомобилист» — ЦСКА

Армейцы проводят не лучший сезон — занимают лишь шестое место в Западной конференции и очень скромно выступают в гостях. На чужом льду москвичи вырвали всего 11 побед при 10 поражениях. «Автомобилист» же идет четвертым на «Востоке» и выдал семь побед в предыдущих 10 поединках регулярного чемпионата. А в последних пяти встречах с ЦСКА на домашней арене оформил три победы и всего раз уступил в основное время.

Рекомендуемая ставка: «Автомобилист» не проиграет за 1.62.

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«Ланс» — «ПСЖ»: прогноз на матч лиги 1 14 января 2024 года
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 5 2 28-14 38
2
 Зенит 18 11 3 4 35-17 36
3
 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 Рубин 18 8 4 6 17-21 28
8
 ЦСКА 18 7 7 4 31-24 28
9
 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
10
 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
11
 Факел 18 5 6 7 15-19 21
12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
13
 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
14
 Оренбург 18 3 6 9 19-28 15
15
 Балтика 18 3 4 11 12-24 13
16
 Сочи 18 3 2 13 17-31 11
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2.03 00:00
Зенит – Спартак
 - : -
2.03 00:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
2.03 00:00
Краснодар – Рубин
 - : -
2.03 00:00
ЦСКА – Оренбург
 - : -
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Динамо – Локомотив
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2.03 00:00
Ахмат – Урал
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Балтика – Сочи
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Пари НН – Факел
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Бенхамин Гарре

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Виктор Александров

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