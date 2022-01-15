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Сегодня, 19:15

«Астон Вилла» — «Манчестер Юнайтед»: где смотреть матч 15 января онлайн в прямом эфире

Егор Сергеев
Криштиану Роналду.
Фото AFP

15 января 2022 года «Манчестер Юнайтед» отправится в гости к «Астон Вилле». Матч пройдет в Бирмингеме на стадионе «Вилла Парк», начало — в 20:30. Прямую трансляцию матча можно будет посмотреть на онлайн-площадке Okko в разделе «Спорт». Эфир стартует в 20:00.

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Команда Ральфа Рангника — фаворит встречи, по мнению букмекерской компании БЕТСИТИ. Поставить на победу «Манчестер Юнайтед» можно за 2.40 — это примерно 40% вероятности. Триумф «Астон Виллы» Стивен Джеррарда оценивается коэффициентом 3.00 (32%), а ничья — 3.50 (28%).

При ставке в 1 000 рублей на победу «Манчестер Юнайтед» можно выиграть 2 400 рублей в случае успеха команды Ральфа Рангника.

Ф1(0) идет за 2.17, а Ф2(0) — за 1.74.

Тотал голов больше 2.5 доступен за 1.90, а ТМ 2.5 — за 1.96.

Сделать ставку на то, что обе команды забьют, можно за 1.73. Противоположный исход идет за 2.10.

Шансы «Астон Виллы» отличиться дважды или более оцениваются коэффициентом 2.55.

Ждете, что «Манчестер Юнайтед» забьет больше гола? ИТБ2 (1.5) можно взять за 2.20.

Уверены, что оба соперника отличатся по два раза минимум? Поставить на «каждая команда забьет больше (1.5)» можно за 6.10.

Вероятность пенальти в матче оценивается коэффициентом 2.70, а удаления — 6.00.

Три наиболее вероятных точных счета матча, по мнению аналитиков букмекерской компании:

· 1:1 — коэффициент 6.40;

· 0:1 — 8.10;

· 1:2 — 8.80.

Англия. Премьер-лига. 22-й тур
15 янв, 20:30. Villa Park (Бирмингем)
Астон Вилла
Манчестер Юнайтед

Футбол
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ФК Астон Вилла
ФК Манчестер Юнайтед
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 18 11 5 2 44-20 38
2
 Динамо 18 11 3 4 33-20 36
3
 Сочи 18 10 1 7 30-21 31
4
 ЦСКА 18 9 3 6 21-16 30
5
 Краснодар 18 8 5 5 29-18 29
6
 Локомотив 18 7 7 4 24-19 28
7
 Ахмат 18 9 0 9 24-24 27
8
 Кр. Советов 18 8 3 7 22-18 27
9
 Спартак 18 6 5 7 20-26 23
10
 Рубин 18 6 4 8 23-27 22
11
 Урал 18 4 7 7 12-18 19
12
 Арсенал 18 5 4 9 21-35 19
13
 Н. Новгород 18 5 4 9 18-30 19
14
 Ростов 18 4 6 8 30-35 18
15
 Уфа 18 3 7 8 17-26 16
16
 Химки 18 2 8 8 16-31 14
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26.02 14:00
Н. Новгород – Урал
 - : -
26.02 14:00
Химки – Динамо
 - : -
26.02 16:30
Сочи – Арсенал
 - : -
26.02 19:00
Спартак – ЦСКА
 - : -
27.02 14:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
27.02 16:30
Краснодар – Локомотив
 - : -
27.02 19:00
Ахмат – Уфа
 - : -
28.02 19:00
Зенит – Рубин
 - : -
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ЖК
Г
Гамид Агаларов

Гамид Агаларов

Уфа

 13
Артем Дзюба

Артем Дзюба

Зенит

 10
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Сочи

 8
П
Реми Кабелла

Реми Кабелла

Краснодар

 6
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 5
Себастьян Шиманьски

Себастьян Шиманьски

Динамо

 5
И К Ж
Максимилиано Кофрие

Максимилиано Кофрие

Спартак

 10 1 2
Гжегож Крыховяк

Гжегож Крыховяк

Краснодар

 15 1 0
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 16 1 7
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