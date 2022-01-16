Прогнозы на спорт
Новости
Главная
Прогнозы на спорт

Прогнозы на спорт

Сегодня, 11:15

«Ливерпуль» — «Брентфорд»: прогноз и ставки на матч АПЛ 16 января 2022 года

Егор Сергеев
Юрген Клопп.
Фото Reuters

16 января в 22-м туре АПЛ официальный партнер букмекерской компании БЕТСИТИ — «Ливерпуль» сойдется с «Брентфордом». Встреча пройдет в Ливерпуле на стадионе «Энфилд» и начнется в 17.00. Трансляцию покажет Okko.

Андрей Шевченко. «Фиорентина» — «Дженоа»: Андрей Шевченко сотворит сенсацию

Аналитики считают, что в этом матче победу одержит «Ливерпуль. На успех команды Клоппа поставить возможно с котировкой 1.30 — это примерно 74% вероятности. Ничью предлагается взять за 5.70 (17%), а победа «Брентфорда» есть в линии за 11.00 (9%).

Ф1(-2) идет за 2.50, а Ф2(+2) — за 1.53.

При ставке в 1 000 рублей на победу «Брентфорда» потенциальная выплата составит 11 000.

Ставку «Брентфорд» не проиграет" можно взять за 3.80.

Шансы «Ливерпуля» забить больше двух голов оцениваются коэффициентом 2.25.

Уверены, что «Брентфорд» сумеет отличиться больше двух раз в матче и повторить результат предыдущей встречи с «Ливерпулем»? ИТБ2 (2.5) доступен за 21.0.

Англия. Премьер-лига. 22-й тур
16 янв, 17:00. Anfield (Ливерпуль)
Ливерпуль
Брентфорд

Аналитики считают, что наиболее вероятен счет 2:0 в пользу хозяев. На него можно поставить за 6.80.

· ТБ 5.5 — 9.50;

· обе забьют: да — 2.16;

· точный счет: 2:2 — 24.0.

Футбол
Прогнозы на спорт
ФК Брентфорд
ФК Ливерпуль
0
Читайте также
Селедка: польза и вред. Можно ли есть каждый день?
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Астон Вилла» — «Манчестер Юнайтед»: где смотреть матч 15 января онлайн в прямом эфире
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 18 11 5 2 44-20 38
2
 Динамо 18 11 3 4 33-20 36
3
 Сочи 18 10 1 7 30-21 31
4
 ЦСКА 18 9 3 6 21-16 30
5
 Краснодар 18 8 5 5 29-18 29
6
 Локомотив 18 7 7 4 24-19 28
7
 Ахмат 18 9 0 9 24-24 27
8
 Кр. Советов 18 8 3 7 22-18 27
9
 Спартак 18 6 5 7 20-26 23
10
 Рубин 18 6 4 8 23-27 22
11
 Урал 18 4 7 7 12-18 19
12
 Арсенал 18 5 4 9 21-35 19
13
 Н. Новгород 18 5 4 9 18-30 19
14
 Ростов 18 4 6 8 30-35 18
15
 Уфа 18 3 7 8 17-26 16
16
 Химки 18 2 8 8 16-31 14
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
26.02 14:00
Н. Новгород – Урал
 - : -
26.02 14:00
Химки – Динамо
 - : -
26.02 16:30
Сочи – Арсенал
 - : -
26.02 19:00
Спартак – ЦСКА
 - : -
27.02 14:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
27.02 16:30
Краснодар – Локомотив
 - : -
27.02 19:00
Ахмат – Уфа
 - : -
28.02 19:00
Зенит – Рубин
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Гамид Агаларов

Гамид Агаларов

Уфа

 13
Артем Дзюба

Артем Дзюба

Зенит

 10
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Сочи

 8
П
Реми Кабелла

Реми Кабелла

Краснодар

 6
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 5
Себастьян Шиманьски

Себастьян Шиманьски

Динамо

 5
И К Ж
Максимилиано Кофрие

Максимилиано Кофрие

Спартак

 10 1 2
Гжегож Крыховяк

Гжегож Крыховяк

Краснодар

 15 1 0
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 16 1 7
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости