«Ливерпуль» — «Брентфорд»: прогноз и ставки на матч АПЛ 16 января 2022 года

16 января в 22-м туре АПЛ официальный партнер букмекерской компании БЕТСИТИ — «Ливерпуль» сойдется с «Брентфордом». Встреча пройдет в Ливерпуле на стадионе «Энфилд» и начнется в 17.00. Трансляцию покажет Okko.

Аналитики считают, что в этом матче победу одержит «Ливерпуль. На успех команды Клоппа поставить возможно с котировкой 1.30 — это примерно 74% вероятности. Ничью предлагается взять за 5.70 (17%), а победа «Брентфорда» есть в линии за 11.00 (9%).

Ф1(-2) идет за 2.50, а Ф2(+2) — за 1.53.

При ставке в 1 000 рублей на победу «Брентфорда» потенциальная выплата составит 11 000.

Ставку «Брентфорд» не проиграет" можно взять за 3.80.

Шансы «Ливерпуля» забить больше двух голов оцениваются коэффициентом 2.25.

Уверены, что «Брентфорд» сумеет отличиться больше двух раз в матче и повторить результат предыдущей встречи с «Ливерпулем»? ИТБ2 (2.5) доступен за 21.0.

Аналитики считают, что наиболее вероятен счет 2:0 в пользу хозяев. На него можно поставить за 6.80.

· ТБ 5.5 — 9.50;

· обе забьют: да — 2.16;

· точный счет: 2:2 — 24.0.