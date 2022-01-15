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Сегодня, 17:15

«Атлетик» — «Реал»: прогноз и ставки на матч Суперкубка Испании 16 января 2022 года

Виталий Пудздрав
Нико Уильямс.
Фото Reuters

16 января в финале Суперкубка Испании между собой сыграют «Атлетик» и «Реал». Встреча пройдет в аравийском городе Джидда на стадионе «Кинг Абдулла Спортс Сити». Игра начнется в 21:30. Прямая трансляция матча будет доступна в интернет-сервисе megogo.sport.

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Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают, что в этом матче победу одержит «Реал». На успех команды можно поставить с котировкой 1.64 — это примерно 54% вероятности. Ничью предлагается взять за 4.30 (27%), а победа «Атлетика» есть в линии за 4.80 (19%).

Ф1(-1.5) идет за 2.75, а Ф2(+1.5) — за 1.45.

При ставке в 1 000 рублей на победу «Атлетика» потенциальная выплата составит 4800 рублей. Ставку «Атлетик» не проиграет" можно взять за 2.26.

Шансы «Атлетика» забить больше двух голов оцениваются коэффициентом 9.40.

Уверены, что «Реал» сумеет отличиться больше двух раз в матче? ИТБ1 (2.5) доступен за 3.20.

Аналитики считают, что наиболее вероятен счет 1:0 в пользу «Реала». На него можно поставить за 7.40.

· ТМ 0.5 — 15.00;

· обе забьют: нет — 2.10;

· точный счет: 4:1 — 16.0.

Испания. Суперкубок. Финал
16 янв, 21:30. King Fahd International Stadium (Эр-Рияд)
Атлетик
Реал

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И В Н П +/- О
1
 Зенит 18 11 5 2 44-20 38
2
 Динамо 18 11 3 4 33-20 36
3
 Сочи 18 10 1 7 30-21 31
4
 ЦСКА 18 9 3 6 21-16 30
5
 Краснодар 18 8 5 5 29-18 29
6
 Локомотив 18 7 7 4 24-19 28
7
 Ахмат 18 9 0 9 24-24 27
8
 Кр. Советов 18 8 3 7 22-18 27
9
 Спартак 18 6 5 7 20-26 23
10
 Рубин 18 6 4 8 23-27 22
11
 Урал 18 4 7 7 12-18 19
12
 Арсенал 18 5 4 9 21-35 19
13
 Н. Новгород 18 5 4 9 18-30 19
14
 Ростов 18 4 6 8 30-35 18
15
 Уфа 18 3 7 8 17-26 16
16
 Химки 18 2 8 8 16-31 14
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26.02 14:00
Н. Новгород – Урал
 - : -
26.02 14:00
Химки – Динамо
 - : -
26.02 16:30
Сочи – Арсенал
 - : -
26.02 19:00
Спартак – ЦСКА
 - : -
27.02 14:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
27.02 16:30
Краснодар – Локомотив
 - : -
27.02 19:00
Ахмат – Уфа
 - : -
28.02 19:00
Зенит – Рубин
 - : -
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Гамид Агаларов

Гамид Агаларов

Уфа

 13
Артем Дзюба

Артем Дзюба

Зенит

 10
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Сочи

 8
П
Реми Кабелла

Реми Кабелла

Краснодар

 6
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 5
Себастьян Шиманьски

Себастьян Шиманьски

Динамо

 5
И К Ж
Максимилиано Кофрие

Максимилиано Кофрие

Спартак

 10 1 2
Гжегож Крыховяк

Гжегож Крыховяк

Краснодар

 15 1 0
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 16 1 7
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