«Атлетик» — «Реал»: прогноз и ставки на матч Суперкубка Испании 16 января 2022 года

16 января в финале Суперкубка Испании между собой сыграют «Атлетик» и «Реал». Встреча пройдет в аравийском городе Джидда на стадионе «Кинг Абдулла Спортс Сити». Игра начнется в 21:30. Прямая трансляция матча будет доступна в интернет-сервисе megogo.sport.

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают, что в этом матче победу одержит «Реал». На успех команды можно поставить с котировкой 1.64 — это примерно 54% вероятности. Ничью предлагается взять за 4.30 (27%), а победа «Атлетика» есть в линии за 4.80 (19%).

Ф1(-1.5) идет за 2.75, а Ф2(+1.5) — за 1.45.

При ставке в 1 000 рублей на победу «Атлетика» потенциальная выплата составит 4800 рублей. Ставку «Атлетик» не проиграет" можно взять за 2.26.

Шансы «Атлетика» забить больше двух голов оцениваются коэффициентом 9.40.

Уверены, что «Реал» сумеет отличиться больше двух раз в матче? ИТБ1 (2.5) доступен за 3.20.

Аналитики считают, что наиболее вероятен счет 1:0 в пользу «Реала». На него можно поставить за 7.40.

· ТМ 0.5 — 15.00;

· обе забьют: нет — 2.10;

· точный счет: 4:1 — 16.0.