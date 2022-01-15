«Атлетик» — «Реал»: прогноз и ставки на матч Суперкубка Испании 16 января 2022 года
16 января в финале Суперкубка Испании между собой сыграют «Атлетик» и «Реал». Встреча пройдет в аравийском городе Джидда на стадионе «Кинг Абдулла Спортс Сити». Игра начнется в 21:30. Прямая трансляция матча будет доступна в интернет-сервисе megogo.sport.
Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают, что в этом матче победу одержит «Реал». На успех команды можно поставить с котировкой 1.64 — это примерно 54% вероятности. Ничью предлагается взять за 4.30 (27%), а победа «Атлетика» есть в линии за 4.80 (19%).
Ф1(-1.5) идет за 2.75, а Ф2(+1.5) — за 1.45.
При ставке в 1 000 рублей на победу «Атлетика» потенциальная выплата составит 4800 рублей. Ставку «Атлетик» не проиграет" можно взять за 2.26.
Шансы «Атлетика» забить больше двух голов оцениваются коэффициентом 9.40.
Уверены, что «Реал» сумеет отличиться больше двух раз в матче? ИТБ1 (2.5) доступен за 3.20.
Аналитики считают, что наиболее вероятен счет 1:0 в пользу «Реала». На него можно поставить за 7.40.
· ТМ 0.5 — 15.00;
· обе забьют: нет — 2.10;
· точный счет: 4:1 — 16.0.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|18
|11
|5
|2
|44-20
|38
|
2
|Динамо
|18
|11
|3
|4
|33-20
|36
|
3
|Сочи
|18
|10
|1
|7
|30-21
|31
|
4
|ЦСКА
|18
|9
|3
|6
|21-16
|30
|
5
|Краснодар
|18
|8
|5
|5
|29-18
|29
|
6
|Локомотив
|18
|7
|7
|4
|24-19
|28
|
7
|Ахмат
|18
|9
|0
|9
|24-24
|27
|
8
|Кр. Советов
|18
|8
|3
|7
|22-18
|27
|
9
|Спартак
|18
|6
|5
|7
|20-26
|23
|
10
|Рубин
|18
|6
|4
|8
|23-27
|22
|
11
|Урал
|18
|4
|7
|7
|12-18
|19
|
12
|Арсенал
|18
|5
|4
|9
|21-35
|19
|
13
|Н. Новгород
|18
|5
|4
|9
|18-30
|19
|
14
|Ростов
|18
|4
|6
|8
|30-35
|18
|
15
|Уфа
|18
|3
|7
|8
|17-26
|16
|
16
|Химки
|18
|2
|8
|8
|16-31
|14
|26.02
|14:00
|
Н. Новгород – Урал
|- : -
|26.02
|14:00
|
Химки – Динамо
|- : -
|26.02
|16:30
|
Сочи – Арсенал
|- : -
|26.02
|19:00
|
Спартак – ЦСКА
|- : -
|27.02
|14:00
|
Ростов – Кр. Советов
|- : -
|27.02
|16:30
|
Краснодар – Локомотив
|- : -
|27.02
|19:00
|
Ахмат – Уфа
|- : -
|28.02
|19:00
|
Зенит – Рубин
|- : -
|Г
|
|
Гамид Агаларов
Уфа
|13
|
|
Артем Дзюба
Зенит
|10
|
|
Матео Кассьерра
Сочи
|8
|П
|
|
Реми Кабелла
Краснодар
|6
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|5
|
|
Себастьян Шиманьски
Динамо
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Максимилиано Кофрие
Спартак
|10
|1
|2
|
|
Гжегож Крыховяк
Краснодар
|15
|1
|0
|
|
Александр Соболев
Спартак
|16
|1
|7