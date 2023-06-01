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Аслан Карацев — Фрэнсис Тиафо: российский теннисист победит американца и проследует за Рублевым с Хачановым

Прогноз на матч «Ролан Гаррос» Аслан Карацев — Фрэнсис Тиафо 1 июня 2023 года
Евгений Коростелев
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Аслан Карацев.
Фото Global Look Press

1 июня российский теннисист Аслан Карацев сразится за право сыграть в третьем круге «Ролан Гаррос». Его соперником станет американец Фрэнсис Тиафо. Матч начнется не ранее 15.00 по московскому времени. Это будет первая встреча между игроками.

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Букмекерская компания Olimpbet считает Карацева небольшим фаворитом поединка. Победа четвертой ракетки России оценена коэффициентом 1.83, вероятность такого исхода — примерно 53%. А вот на успех Тиафо можно поставить за 2.00 (47%).

Считаете, что дальше пройдет американец? Ставка в 1000 рублей удвоится, если Фрэнсис окажется сильнее Аслана.

Можете подстраховать Тиафо с помощью форы по геймам: Ф2(+1.5) идет за 1.83, Ф2(+2.5) — за 1.72.

Тотал больше 38.5 гейма оценен в 1.92, ТМ 38.5 — в 1.91. В первом круге Аслан и Фрэнсис управились быстрее, чем было разыграно 39 геймов.

На то, что американец выиграет больше 18.5 гейма, котировка — 1.63. Такое же условие на россиянина доступно за 1.57.

Если вы считаете, что Тиафо возьмет хотя бы два сета, можете оформить такую ставку за 1.54.

Тай-брейк в матче идет за 1.68, его отсутствие — за 2.08. Во встрече с Попыриным Карацев разыгрывал 13-й гейм и уступил.

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Прогноз и ставка на матч Аслан Карацев — Фрэнсис Тиафо

После выхода в полуфинал мадридского «мастерса» Карацев заявил, что вернулся на топ-уровень. И это правда так: в его игре больше нет небрежности и вальяжности, которая мешала ему в матчах с соперниками даже из-за пределов второй сотни. Теперь на Аслана снова можно рассчитывать и верить, что в Париже он пройдет достаточно далеко.

Грунт очень подходит российскому теннисисту, который владеет шикарным умением выдержать короткую паузу перед ударом и направить мяч в пустой угол. В сочетании с хладнокровием это большой плюс в противостоянии с Тиафо, который часто теряет концентрацию и проигрывает важные очки.

Рекомендуемая ставка: победа Карацева за 1.83.

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Теннис
Roland Garros
Прогнозы на спорт
Аслан Карацев
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«Зенит» — «Факел»: прогноз на матч РПЛ 3 июня 2023 года
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 29 20 7 2 73-20 67
2
 ЦСКА 29 16 7 6 52-26 55
3
 Спартак 29 15 9 5 60-37 54
4
 Ростов 29 15 8 6 47-40 53
5
 Ахмат 29 15 4 10 49-37 49
6
 Краснодар 29 13 8 8 60-44 47
7
 Динамо 29 13 6 10 49-42 45
8
 Оренбург 29 13 4 12 55-55 43
9
 Локомотив 29 12 6 11 51-45 42
10
 Сочи 29 11 5 13 37-53 38
11
 Урал 29 9 6 14 32-45 33
12
 Факел 29 6 12 11 36-47 30
13
 Кр. Советов 29 7 8 14 31-45 29
14
 Пари НН 29 7 6 16 31-50 27
15
 Химки 29 4 6 19 25-65 18
16
 Торпедо 29 3 4 22 21-58 13
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3.06 17:00
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3.06 17:00
Кр. Советов – Спартак
 - : -
3.06 17:00
ЦСКА – Ростов
 - : -
3.06 17:00
Локомотив – Торпедо
 - : -
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Ахмат – Краснодар
 - : -
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Оренбург – Динамо
 - : -
3.06 17:00
Пари НН – Химки
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