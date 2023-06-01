3 июня в финальном, 30-м туре РПЛ сойдутся «Ахмат» и «Краснодар». Игра пройдет на «Ахмат-Арене» и начнется в 17.00 по московскому времени по свистку арбитра Рафаэля Шафеева. В прямом эфире ее покажут сайт matchtv.ru. Трансляция стартует в 16.55 мск.

Аналитики букмекерской компании Olimpbet назвали хозяев фаворитом предстоящего матча. Викторию грозненцев можно взять с коэффициентом 2.28, что составляет приблизительно 42% вероятности исхода. Ничья идет за 3.67 (26%), триумф «быков» — за 3.08 (32%).

Ставка в 1000 рублей на «мирный» результат принесет выплату в 3080 рублей, если команды не определят сильнейшего.

«Краснодар» проиграл «Ахмату» в первом круге (2:3). Верите, что в этот раз парни Владимира Ивича не уступят? На победу гостей или раздел очков можно сыграть за 1.66.

За два последних поединка оппоненты забили друг другу восемь голов. Тотал больше 2.5 мяча идет за 1.66, ТМ 2.5 — за 2.28.

Соперники обменялись меткими выстрелами лишь в двух из семи прошлых очных столкновений. Опция «обе забьют» оценена в 1.56, обратный рынок — в 2.43.

Наиболее вероятный счет — 1:1. Этот итог предложен за 6.40.

Прогноз и ставка на матч «Ахмат» — «Краснодар»

В столице Чечни грозненцы не играли вничью в 11 матчах подряд, из которых в шести они были сильнее. При этом в шести последних турах дома они отыграли на ноль. «Ахмат» часто отбирает очки у «Краснодара»: «быкам» он не проиграл в семи из девяти предыдущих столкновений, победив в пяти.

«Краснодар» не слишком успешен в гостях. Команда Ивича не победила в пяти из семи последних выездых матчей в РПЛ (в трех случаях были поражения). При этом «быки» забивали по два мяча или больше в пяти предыдущих визитах к соперникам. Но и пропускала очень много: в пяти из семи встреч — по два гола или больше.

Рекомендуемая ставка: 1Х и ТБ 1.5 за 1.65.

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