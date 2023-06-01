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«Зенит» — «Факел»: прогноз на матч РПЛ 3 июня 2023 года

Прогноз на матч РПЛ «Зенит» — «Факел» 3 июня 2023 года
Артем Мазилкин
Корреспондент
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Маттео Кассьерра («Зенит»).
Фото Global Look Press

3 июня «Факел» отправится на выезд к чемпиону России — «Зениту». Игра заключительного, 30-го тура РПЛ пройдет на «Газпром Арене». Стартовый свисток судьи Артема Чистякова прозвучит в 17.00 по московскому времени. Прямую трансляцию встречи покажут сайт matchtv.ru и телеканал «Матч! Страна», эфир начнется в 13.55 мск.

Россия. Премьер-лига. 30-й тур
03 июн, 17:00. Газпром Арена (Санкт-Петербург)
Зенит
Факел

Аналитики букмекерской компании Olimpbet считают, что у парней Сергея Семака намного больше шансов на победу в предстоящем поединке: поставить на хозяев можно с коэффициентом 1.73, это около 56% вероятности. Выигрыш гостей предложен за крупные 4.59 (21%). «Мирный» результат оценен в 4.19 (23%).

Ставка в 1000 рублей на триумф «Факела» принесет доход в 4590 рублей, если команда Вадима Евсеева преуспеет на чужом поле.

В первом круге воронежцы поделили очки с питерцами — 1:1. На то, что гости не уступят и сейчас, котировка 2.17.

Тотал больше 2.5 мяча доступен за 1.60, ТМ 2.5 — за 2.41.

«Зенит» отличился и пропустил в шести встречах кряду. Вариант «обе забьют» идет за 1.61, обратный рынок — за 2.30.

Наиболее вероятный точный счет, по мнению экспертов, — ничья 1:1 за 7.40.

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Прогноз и ставка на матч «Зенит» — «Факел»

Дома «Зенит» уступил всего однажды за сезон — «Ахмату» (1:2). В последнее время клуб лишь один раз из шести упустил победу при родных зрителях. При этом только однажды сине-бело-голубые забили на своем поле меньше двух мячей. Но и пропускает чемпион России довольно часто — в пяти из семи встреч в Санкт-Петербурге.

«Факел», в отличие от «Зенита», все еще мотивирован турнирной борьбой. Воронежский коллектив в одном очке от зоны стыков. При Вадиме Евсееве, который работает с 1 мая, «Факел» был сильнее в трех поединках, проиграв лишь раз. В том числе воронежцы уверенно показали себя в матче с топом, одолев «Ростов» (1:0). При новом коуче команда в среднем забивала 1.4 гола, а пропускала 0.4. Возможно, чемпиона России они не одолеют, но без точного выстрела не уйдут.

Рекомендуемая ставка: «обе забьют» за 1.61.

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Футбол
Прогнозы на спорт
ФК Зенит
ФК Факел (Воронеж)
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 29 20 7 2 73-20 67
2
 ЦСКА 29 16 7 6 52-26 55
3
 Спартак 29 15 9 5 60-37 54
4
 Ростов 29 15 8 6 47-40 53
5
 Ахмат 29 15 4 10 49-37 49
6
 Краснодар 29 13 8 8 60-44 47
7
 Динамо 29 13 6 10 49-42 45
8
 Оренбург 29 13 4 12 55-55 43
9
 Локомотив 29 12 6 11 51-45 42
10
 Сочи 29 11 5 13 37-53 38
11
 Урал 29 9 6 14 32-45 33
12
 Факел 29 6 12 11 36-47 30
13
 Кр. Советов 29 7 8 14 31-45 29
14
 Пари НН 29 7 6 16 31-50 27
15
 Химки 29 4 6 19 25-65 18
16
 Торпедо 29 3 4 22 21-58 13
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3.06 17:00
Зенит – Факел
 - : -
3.06 17:00
Кр. Советов – Спартак
 - : -
3.06 17:00
ЦСКА – Ростов
 - : -
3.06 17:00
Локомотив – Торпедо
 - : -
3.06 17:00
Ахмат – Краснодар
 - : -
3.06 17:00
Оренбург – Динамо
 - : -
3.06 17:00
Пари НН – Химки
 - : -
3.06 17:00
Урал – Сочи
 - : -
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Г
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 23
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 20
Федор Чалов

Федор Чалов

ЦСКА

 17
П
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 11
Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо

Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо

Зенит

 9
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 9
И К Ж
Гленн Бейл

Гленн Бейл

Крылья Советов

 27 1 4
Максим Ненахов

Максим Ненахов

Локомотив

 19 1 3
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 26 1 9
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