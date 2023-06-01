«Зенит» — «Факел»: прогноз на матч РПЛ 3 июня 2023 года
3 июня «Факел» отправится на выезд к чемпиону России — «Зениту». Игра заключительного, 30-го тура РПЛ пройдет на «Газпром Арене». Стартовый свисток судьи Артема Чистякова прозвучит в 17.00 по московскому времени. Прямую трансляцию встречи покажут сайт matchtv.ru и телеканал «Матч! Страна», эфир начнется в 13.55 мск.
Аналитики букмекерской компании Olimpbet считают, что у парней Сергея Семака намного больше шансов на победу в предстоящем поединке: поставить на хозяев можно с коэффициентом 1.73, это около 56% вероятности. Выигрыш гостей предложен за крупные 4.59 (21%). «Мирный» результат оценен в 4.19 (23%).
Ставка в 1000 рублей на триумф «Факела» принесет доход в 4590 рублей, если команда Вадима Евсеева преуспеет на чужом поле.
В первом круге воронежцы поделили очки с питерцами — 1:1. На то, что гости не уступят и сейчас, котировка 2.17.
Тотал больше 2.5 мяча доступен за 1.60, ТМ 2.5 — за 2.41.
«Зенит» отличился и пропустил в шести встречах кряду. Вариант «обе забьют» идет за 1.61, обратный рынок — за 2.30.
Наиболее вероятный точный счет, по мнению экспертов, — ничья 1:1 за 7.40.
Прогноз и ставка на матч «Зенит» — «Факел»
Дома «Зенит» уступил всего однажды за сезон — «Ахмату» (1:2). В последнее время клуб лишь один раз из шести упустил победу при родных зрителях. При этом только однажды сине-бело-голубые забили на своем поле меньше двух мячей. Но и пропускает чемпион России довольно часто — в пяти из семи встреч в Санкт-Петербурге.
«Факел», в отличие от «Зенита», все еще мотивирован турнирной борьбой. Воронежский коллектив в одном очке от зоны стыков. При Вадиме Евсееве, который работает с 1 мая, «Факел» был сильнее в трех поединках, проиграв лишь раз. В том числе воронежцы уверенно показали себя в матче с топом, одолев «Ростов» (1:0). При новом коуче команда в среднем забивала 1.4 гола, а пропускала 0.4. Возможно, чемпиона России они не одолеют, но без точного выстрела не уйдут.
Рекомендуемая ставка: «обе забьют» за 1.61.
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|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|29
|20
|7
|2
|73-20
|67
|
2
|ЦСКА
|29
|16
|7
|6
|52-26
|55
|
3
|Спартак
|29
|15
|9
|5
|60-37
|54
|
4
|Ростов
|29
|15
|8
|6
|47-40
|53
|
5
|Ахмат
|29
|15
|4
|10
|49-37
|49
|
6
|Краснодар
|29
|13
|8
|8
|60-44
|47
|
7
|Динамо
|29
|13
|6
|10
|49-42
|45
|
8
|Оренбург
|29
|13
|4
|12
|55-55
|43
|
9
|Локомотив
|29
|12
|6
|11
|51-45
|42
|
10
|Сочи
|29
|11
|5
|13
|37-53
|38
|
11
|Урал
|29
|9
|6
|14
|32-45
|33
|
12
|Факел
|29
|6
|12
|11
|36-47
|30
|
13
|Кр. Советов
|29
|7
|8
|14
|31-45
|29
|
14
|Пари НН
|29
|7
|6
|16
|31-50
|27
|
15
|Химки
|29
|4
|6
|19
|25-65
|18
|
16
|Торпедо
|29
|3
|4
|22
|21-58
|13
|3.06
|17:00
|
Зенит – Факел
|- : -
|3.06
|17:00
|
Кр. Советов – Спартак
|- : -
|3.06
|17:00
|
ЦСКА – Ростов
|- : -
|3.06
|17:00
|
Локомотив – Торпедо
|- : -
|3.06
|17:00
|
Ахмат – Краснодар
|- : -
|3.06
|17:00
|
Оренбург – Динамо
|- : -
|3.06
|17:00
|
Пари НН – Химки
|- : -
|3.06
|17:00
|
Урал – Сочи
|- : -
|Г
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|23
|
|
Квинси Промес
Спартак
|20
|
|
Федор Чалов
ЦСКА
|17
|П
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|11
|
|
Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо
Зенит
|9
|
|
Александр Соболев
Спартак
|9
|И
|К
|Ж
|
|
Гленн Бейл
Крылья Советов
|27
|1
|4
|
|
Максим Ненахов
Локомотив
|19
|1
|3
|
|
Александр Соболев
Спартак
|26
|1
|9