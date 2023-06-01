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Диана Парри — Мирра Андреева: прогноз на матч «Ролан Гаррос» 1 июня 2023 года

Прогноз на матч «Ролан Гаррос» Диана Парри — Мирра Андреева 1 июня 2023 года
Евгений Коростелев
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Мирра Андреева.
Фото Global Look Press

1 июня восходящая звездочка российского тенниса Мирра Андреева во втором круге «Ролан Гаррос» сыграет с француженкой Дианой Парри. Встреча начнется не ранее 13.30 по московскому времени, в России она показана не будет. Прежде девушки ни разу друг с другом не играли.

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Аналитики букмекерской компании Olimpbet отдали предпочтение 16-летней россиянке. На победу Андреевой можно поставить с коэффициентом 1.37, что приблизительно 72% вероятности исхода. Успех Парри доступен за значительно более крупные 3.18 (28%).

Ставка в 1000 рублей на француженку принесет 3180 рублей, если хозяйка кортов пробьется в третий круг.

При этом эксперты считают, что Диана не выиграет выиграет даже одну партию. На счет 2:0 в пользу Мирры котировка — 1.89, на успех ее соперницы в одном из сетов — 1.85.

Тотал больше 20.5 гейма идет за 1.89, ТМ 20.5 — за 1.94. В первом круге Андреева отдала опытной американке Элисон Риске-Армитрадж всего три гейма.

Победа россиянки с форой (-4.5) гейма оценена в 1.98, а вот на успех француженки с гандикапом (+4.5) можно поставить за 1.85.

Два сета в матче доступны за 1.51, три — за 2.45.

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Прогноз и ставка на матч Диана Парри — Мирра Андреева

Андреева прогрессирует очень высокими темпами — после яркого выступления в Мадриде она уверенно стартовала на «Ролан Гаррос», отдав всего три гейма Риске-Армитрадж. 16-летняя спортсменка играла очень агрессивно и выверенно выбирала направление для ударов. Мирра почти в три раза превзошла соперницу по активно выигранным мячам (20:7) и отдала всего два очка на второй подаче (16 из 18).

Парри тоже играет довольно бойко, расправилась в первом круге с финалисткой Рима Ангелиной Калининой (6:2, 6:3). Однако француженке не хватает стабильности, и это станет для нее проблемой во встрече с Андреевой. Единственный шанс для Дианы хоть как-то ухватиться за этот матч — поймать поддержку болельщиков. Но Мирра не по годам зрелая, и ее уже не смущает настроенный против стадион.

Рекомендуемая ставка: победа Андреевой и ТМ 20.5 за 2.36.

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Теннис
Roland Garros
Прогнозы на спорт
Мирра Андреева
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«Штутгарт» — «Гамбург»: прогноз на стыковой матч 1 июня 2023 года
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 29 20 7 2 73-20 67
2
 ЦСКА 29 16 7 6 52-26 55
3
 Спартак 29 15 9 5 60-37 54
4
 Ростов 29 15 8 6 47-40 53
5
 Ахмат 29 15 4 10 49-37 49
6
 Краснодар 29 13 8 8 60-44 47
7
 Динамо 29 13 6 10 49-42 45
8
 Оренбург 29 13 4 12 55-55 43
9
 Локомотив 29 12 6 11 51-45 42
10
 Сочи 29 11 5 13 37-53 38
11
 Урал 29 9 6 14 32-45 33
12
 Факел 29 6 12 11 36-47 30
13
 Кр. Советов 29 7 8 14 31-45 29
14
 Пари НН 29 7 6 16 31-50 27
15
 Химки 29 4 6 19 25-65 18
16
 Торпедо 29 3 4 22 21-58 13
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3.06 17:00
Зенит – Факел
 - : -
3.06 17:00
Кр. Советов – Спартак
 - : -
3.06 17:00
ЦСКА – Ростов
 - : -
3.06 17:00
Локомотив – Торпедо
 - : -
3.06 17:00
Ахмат – Краснодар
 - : -
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Оренбург – Динамо
 - : -
3.06 17:00
Пари НН – Химки
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