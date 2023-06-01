Диана Парри — Мирра Андреева: прогноз на матч «Ролан Гаррос» 1 июня 2023 года
1 июня восходящая звездочка российского тенниса Мирра Андреева во втором круге «Ролан Гаррос» сыграет с француженкой Дианой Парри. Встреча начнется не ранее 13.30 по московскому времени, в России она показана не будет. Прежде девушки ни разу друг с другом не играли.
Аналитики букмекерской компании Olimpbet отдали предпочтение 16-летней россиянке. На победу Андреевой можно поставить с коэффициентом 1.37, что приблизительно 72% вероятности исхода. Успех Парри доступен за значительно более крупные 3.18 (28%).
Ставка в 1000 рублей на француженку принесет 3180 рублей, если хозяйка кортов пробьется в третий круг.
При этом эксперты считают, что Диана не выиграет выиграет даже одну партию. На счет 2:0 в пользу Мирры котировка — 1.89, на успех ее соперницы в одном из сетов — 1.85.
Тотал больше 20.5 гейма идет за 1.89, ТМ 20.5 — за 1.94. В первом круге Андреева отдала опытной американке Элисон Риске-Армитрадж всего три гейма.
Победа россиянки с форой (-4.5) гейма оценена в 1.98, а вот на успех француженки с гандикапом (+4.5) можно поставить за 1.85.
Два сета в матче доступны за 1.51, три — за 2.45.
Прогноз и ставка на матч Диана Парри — Мирра Андреева
Андреева прогрессирует очень высокими темпами — после яркого выступления в Мадриде она уверенно стартовала на «Ролан Гаррос», отдав всего три гейма Риске-Армитрадж. 16-летняя спортсменка играла очень агрессивно и выверенно выбирала направление для ударов. Мирра почти в три раза превзошла соперницу по активно выигранным мячам (20:7) и отдала всего два очка на второй подаче (16 из 18).
Парри тоже играет довольно бойко, расправилась в первом круге с финалисткой Рима Ангелиной Калининой (6:2, 6:3). Однако француженке не хватает стабильности, и это станет для нее проблемой во встрече с Андреевой. Единственный шанс для Дианы хоть как-то ухватиться за этот матч — поймать поддержку болельщиков. Но Мирра не по годам зрелая, и ее уже не смущает настроенный против стадион.
Рекомендуемая ставка: победа Андреевой и ТМ 20.5 за 2.36.
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|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|29
|20
|7
|2
|73-20
|67
|
2
|ЦСКА
|29
|16
|7
|6
|52-26
|55
|
3
|Спартак
|29
|15
|9
|5
|60-37
|54
|
4
|Ростов
|29
|15
|8
|6
|47-40
|53
|
5
|Ахмат
|29
|15
|4
|10
|49-37
|49
|
6
|Краснодар
|29
|13
|8
|8
|60-44
|47
|
7
|Динамо
|29
|13
|6
|10
|49-42
|45
|
8
|Оренбург
|29
|13
|4
|12
|55-55
|43
|
9
|Локомотив
|29
|12
|6
|11
|51-45
|42
|
10
|Сочи
|29
|11
|5
|13
|37-53
|38
|
11
|Урал
|29
|9
|6
|14
|32-45
|33
|
12
|Факел
|29
|6
|12
|11
|36-47
|30
|
13
|Кр. Советов
|29
|7
|8
|14
|31-45
|29
|
14
|Пари НН
|29
|7
|6
|16
|31-50
|27
|
15
|Химки
|29
|4
|6
|19
|25-65
|18
|
16
|Торпедо
|29
|3
|4
|22
|21-58
|13
|3.06
|17:00
|
Зенит – Факел
|- : -
|3.06
|17:00
|
Кр. Советов – Спартак
|- : -
|3.06
|17:00
|
ЦСКА – Ростов
|- : -
|3.06
|17:00
|
Локомотив – Торпедо
|- : -
|3.06
|17:00
|
Ахмат – Краснодар
|- : -
|3.06
|17:00
|
Оренбург – Динамо
|- : -
|3.06
|17:00
|
Пари НН – Химки
|- : -
|3.06
|17:00
|
Урал – Сочи
|- : -
|Г
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|23
|
|
Квинси Промес
Спартак
|20
|
|
Федор Чалов
ЦСКА
|17
|П
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|11
|
|
Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо
Зенит
|9
|
|
Александр Соболев
Спартак
|9
|И
|К
|Ж
|
|
Гленн Бейл
Крылья Советов
|27
|1
|4
|
|
Максим Ненахов
Локомотив
|19
|1
|3
|
|
Александр Соболев
Спартак
|26
|1
|9