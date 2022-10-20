«Арсенал» — ПСВ: прогноз на матч Лиги Европы 20 октября 2022 года
20 октября в перенесенной игре четвертого тура группового этапа Лиги Европы встретятся лидеры группы А — «Арсенал» и ПСВ. Матч пройдет в Лондоне на стадионе «Эмирейтс», стартовый свисток испанца Алехандро Эрнандеса прозвучит в 20.00 по московскому времени. Прямую трансляцию покажут сайт matchtv.ru и телеканал «Матч! Футбол 1».
По мнению аналитиков букмекерской компании БЕТСИТИ, хозяева — однозначные фавориты матча: поставить на успех «канониров» можно с коэффициентом 1.48, вероятность — примерно 66%. Победа ПСВ доступна с котировкой 6.60 (14%), ничья идет за 5.00 (20%).
Считаете, что команды не выявят сильнейшего? Ставка в 1000 рублей на «мирный» результат при благополучном исходе принесет 5000 рублей.
Три наиболее ожидаемых экспертами итога матча выглядят следующим образом:
• победа «Арсенала» 2:1 идет за 7.90;
• успех 2:0 — за 8.00;
• ничья 1:1 — за 8.70.
ПСВ — вторая после «Фейеноорда» команда группового этапа ЛЕ по количеству голов. Голландцы за три тура наколотили уже 11 мячей, в двух последних встречах с «Будё-Глимт» и «Цюрихом» клуб из Эйндховена забивал по пять голов. Индивидуальный тотал гостей больше 1.5 мяча можно оформить за 3.20, ИТМ2 (1.5) — за 1.34.
«Арсенал» за три тура вонзил шесть, но в среднем по сезону команда Микеля Артеты забивает 2.3 гола за матч. ИТБ1 (1.5) доступен за 1.47, ИТМ1 (1.5) — за 2.70.
Общий тотал больше 2.5 гола оценен в 1.55, ТМ 2.5 — в 2.55.
Поставить на то, что в предстоящей игре отличатся обе команды, можно с коэффициентом 1.67. Обратный рынок предложен за 2.20.
Прогноз и ставка на матч «Арсенал» — ПСВ 20 октября 2022 года
«Арсенал» победил в каждом из трех предыдущих матчей и с девятью очками возглавил группу. ПСВ в первом туре сыграл вничью с «Будё-Глимт» и с семью баллами расположился вторым. Обе команды много забивают: «канониры» заколачивают 2.3 гола в среднем за матч, голландцы — 3.1. Лондонцы отличились в каждом матче сезона, красно-белые не забили лишь в двух из 18, при этом 10 раз вонзили минимум три мяча.
Рекомендуемая ставка: «обе забьют» за 1.67.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|13
|10
|3
|0
|36-5
|33
|
2
|Спартак
|13
|8
|2
|3
|31-16
|26
|
3
|ЦСКА
|13
|7
|4
|2
|26-13
|25
|
4
|Ростов
|13
|7
|4
|2
|24-19
|25
|
5
|Краснодар
|13
|6
|3
|4
|25-20
|21
|
6
|Сочи
|13
|6
|2
|5
|22-22
|20
|
7
|Ахмат
|13
|6
|2
|5
|21-21
|20
|
8
|Динамо
|13
|5
|5
|3
|21-16
|20
|
9
|Оренбург
|13
|6
|0
|7
|22-31
|18
|
10
|Кр. Советов
|13
|3
|5
|5
|14-19
|14
|
11
|Н. Новгород
|13
|3
|4
|6
|17-23
|13
|
12
|Урал
|13
|4
|1
|8
|13-23
|13
|
13
|Локомотив
|13
|3
|3
|7
|16-26
|12
|
14
|Факел
|13
|1
|8
|4
|16-23
|11
|
15
|Химки
|13
|2
|3
|8
|13-23
|9
|
16
|Торпедо
|13
|1
|3
|9
|7-24
|6
|22.10
|14:00
|
Н. Новгород – Краснодар
|- : -
|22.10
|16:30
|
Факел – Ростов
|- : -
|22.10
|19:00
|
Локомотив – Динамо
|- : -
|23.10
|14:00
|
Оренбург – ЦСКА
|- : -
|23.10
|16:30
|
Спартак – Химки
|- : -
|23.10
|19:00
|
Ахмат – Торпедо
|- : -
|24.10
|17:30
|
Урал – Кр. Советов
|- : -
|24.10
|20:00
|
Зенит – Сочи
|- : -
|Г
|
|
Квинси Промес
Спартак
|11
|
|
Владимир Сычевой
Оренбург
|9
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|9
|П
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Александр Соболев
Спартак
|5
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|12
|1
|3
|
|
Илья Кутепов
Торпедо М
|6
|1
|2
|
|
Мусса Сиссако
Сочи
|3
|1
|1