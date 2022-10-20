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«Арсенал» — ПСВ: прогноз на матч Лиги Европы 20 октября 2022 года

Прогноз на матч Лиги Европы «Арсенал» — ПСВ 20 октября 2022 года
Артемий Кутейников
Читать «СЭ» в
Игроки «Арсенала» в матче с «Ливерпулем».
Фото Global Look Press

20 октября в перенесенной игре четвертого тура группового этапа Лиги Европы встретятся лидеры группы А — «Арсенал» и ПСВ. Матч пройдет в Лондоне на стадионе «Эмирейтс», стартовый свисток испанца Алехандро Эрнандеса прозвучит в 20.00 по московскому времени. Прямую трансляцию покажут сайт matchtv.ru и телеканал «Матч! Футбол 1».

Лига Европы. Группа A
20 окт, 20:00. Emirates Stadium (Лондон)
Арсенал
ПСВ

По мнению аналитиков букмекерской компании БЕТСИТИ, хозяева — однозначные фавориты матча: поставить на успех «канониров» можно с коэффициентом 1.48, вероятность — примерно 66%. Победа ПСВ доступна с котировкой 6.60 (14%), ничья идет за 5.00 (20%).

Считаете, что команды не выявят сильнейшего? Ставка в 1000 рублей на «мирный» результат при благополучном исходе принесет 5000 рублей.

Три наиболее ожидаемых экспертами итога матча выглядят следующим образом:

• победа «Арсенала» 2:1 идет за 7.90;

• успех 2:0 — за 8.00;

• ничья 1:1 — за 8.70.

ПСВ — вторая после «Фейеноорда» команда группового этапа ЛЕ по количеству голов. Голландцы за три тура наколотили уже 11 мячей, в двух последних встречах с «Будё-Глимт» и «Цюрихом» клуб из Эйндховена забивал по пять голов. Индивидуальный тотал гостей больше 1.5 мяча можно оформить за 3.20, ИТМ2 (1.5) — за 1.34.

«Арсенал» за три тура вонзил шесть, но в среднем по сезону команда Микеля Артеты забивает 2.3 гола за матч. ИТБ1 (1.5) доступен за 1.47, ИТМ1 (1.5) — за 2.70.

Общий тотал больше 2.5 гола оценен в 1.55, ТМ 2.5 — в 2.55.

Поставить на то, что в предстоящей игре отличатся обе команды, можно с коэффициентом 1.67. Обратный рынок предложен за 2.20.

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Прогноз и ставка на матч «Арсенал» — ПСВ 20 октября 2022 года

«Арсенал» победил в каждом из трех предыдущих матчей и с девятью очками возглавил группу. ПСВ в первом туре сыграл вничью с «Будё-Глимт» и с семью баллами расположился вторым. Обе команды много забивают: «канониры» заколачивают 2.3 гола в среднем за матч, голландцы — 3.1. Лондонцы отличились в каждом матче сезона, красно-белые не забили лишь в двух из 18, при этом 10 раз вонзили минимум три мяча.

Рекомендуемая ставка: «обе забьют» за 1.67.

Футбол
Лига Европы УЕФА
Прогнозы на спорт
ФК Арсенал (Лондон)
ФК ПСВ
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Футбол
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 13 10 3 0 36-5 33
2
 Спартак 13 8 2 3 31-16 26
3
 ЦСКА 13 7 4 2 26-13 25
4
 Ростов 13 7 4 2 24-19 25
5
 Краснодар 13 6 3 4 25-20 21
6
 Сочи 13 6 2 5 22-22 20
7
 Ахмат 13 6 2 5 21-21 20
8
 Динамо 13 5 5 3 21-16 20
9
 Оренбург 13 6 0 7 22-31 18
10
 Кр. Советов 13 3 5 5 14-19 14
11
 Н. Новгород 13 3 4 6 17-23 13
12
 Урал 13 4 1 8 13-23 13
13
 Локомотив 13 3 3 7 16-26 12
14
 Факел 13 1 8 4 16-23 11
15
 Химки 13 2 3 8 13-23 9
16
 Торпедо 13 1 3 9 7-24 6
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30 тур
22.10 14:00
Н. Новгород – Краснодар
 - : -
22.10 16:30
Факел – Ростов
 - : -
22.10 19:00
Локомотив – Динамо
 - : -
23.10 14:00
Оренбург – ЦСКА
 - : -
23.10 16:30
Спартак – Химки
 - : -
23.10 19:00
Ахмат – Торпедо
 - : -
24.10 17:30
Урал – Кр. Советов
 - : -
24.10 20:00
Зенит – Сочи
 - : -
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Спартак

 11
Владимир Сычевой

Владимир Сычевой

Оренбург

 9
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 9
П
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
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Александр Соболев

Спартак

 5
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Филипе Силва Малком

Зенит

 5
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 12 1 3
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Илья Кутепов

Торпедо М

 6 1 2
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Мусса Сиссако

Сочи

 3 1 1
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