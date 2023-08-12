Прогнозы на спорт
Новости
Игры
Главная
Прогнозы на спорт

Прогнозы на спорт

Сегодня, 00:15

«Арсенал» — «Ноттингем Форест»: прогноз на матч АПЛ 12 августа 2023 года

Прогноз на матч АПЛ «Арсенал» — «Ноттингем Форест» 12 августа 2023 года
Евгений Коростелев
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Микель Артета.
Фото Global Look Press

12 августа вице-чемпион Англии «Арсенал» стартует в чемпионате Англии матчем против «Ноттингем Форест». Игра первого тура пройдет на «Эмирейтс» и начнется в 14.30 по московскому времени. В России она показана не будет. Главным арбитром назначен Майкл Оливер.

Англия. Премьер-лига. 1-й тур
12 авг, 14:30. Emirates Stadium (Лондон)
Арсенал
Ноттингем Форест

Аналитики букмекерской компании Olimpbet считают «Арсенал» фаворитом встречи. На победу лондонцев предложено поставить за 1.18, что примерно 84% вероятности исхода. Ничья идет за 8.00 (12%), успех «Ноттингема» — за 16.0 (4%).

Считаете, что команды могут поделить очки? Ставка в 1000 рублей на «мирный» результат в случае его осуществления принесет солидные 8000 рублей.

В прошлом сезоне «Ноттингем» не проиграл «Арсеналу» один из двух матчей в чемпионате. Вариант Х2 оценен в 5.25.

Если же считаете, что «канониры» победят с запасом, возьмите Ф1(-1.5) за 1.53 или даже Ф1(-2.5) за 2.30.

Тотал больше 3.5 гола предложен за 2.08, ТМ 3.5 — за 1.80.

Если поставите на «обе забьют», то в случае верного исхода сумма увеличится в 2.12 раза. Если на «обе забьют — нет» — то в 1.73.

Наиболее вероятный точный счет, по мнению экспертов, — 2:0 в пользу хозяев за 6.57.

Тибо Куртуа. Травма Куртуа — трагедия для «Реала». Проблемы возникнут уже в матче с «Атлетиком»

Прогноз и ставка на матч «Арсенал» — «Ноттингем Форест»

«Ноттингем» с трудом остался в АПЛ в прошлом сезоне, а летом чудовищно выглядел в товарищеских матчах: проиграл четыре из семи игр и забил всего три мяча (ноль в последних четырех) при 10 пропущенных. «Арсенал» же очень здорово проявил себя в первой встрече — украл у «Сити» Суперкубок Англии в серии пенальти. Причем лондонцы играли без Жезуса и Зинченко, но выглядели очень целостно во всех линиях. Учитывая, насколько слаб «Форест» впереди, вряд ли им удастся пробить соперника.

Рекомендуемая ставка: «обе забьют — нет» за 1.73.

Зарегистрируйся в Olimpbet и получи 100% возврат суммы первой ставки до 10 000 рублей

18+ Реклама. Рекламодатель ООО «БК «Олимп». ИНН 7726705980.

Футбол
Прогнозы на спорт
ФК Арсенал (Лондон)
ФК Ноттингем Форест
0
Читайте также
Центробанк РФ назвал два альтернативных сценария развития экономики
Собянин сообщил о ликвидации беспилотника в Москве
Путин обсудил с Совбезом обеспечение безопасности в информационном пространстве
Как Россия боролась за Курилы: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Роман Ротенберг: хоккей 3х3, банкротство ИИХФ, новая арена СКА
Разин: новички и молодежь «Магнитки», победа над «Авто»
Серебряков: почему не перешел в СКА, симуляции Шестеркина
Владимир Ткачев вернулся в родной клуб
Корбэн Найт покидает «Авангард»
Петр Гуменник: Программа под песню Rammstein
Дэвис и Смолкин: произвольный танец под «Лебединое озеро»
Алина Загитова: Очень личный клип с танцем!
Мичков стал центрфорвардом
Роман Ротенберг отвечает на острые вопросы
Новая хитрость с гражданством
Жизнь «Динамо»: специальный репортаж Шевченко
Дастин Порье — Джастин Гейджи: видеообзор боя UFC 291
Ян Блахович — Алекс Перейра: видеообзор боя UFC 291
Роман Копылов — Клаудио Рибейро: видеообзор боя UFC 291
Судьи КХЛ снова играют в хоккей: специальный репортаж Шевченко
«Краснодар» — «Спартак»: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
Предсезонка «Салавата», запреты Козлова, уверенность Панина
«Ростов» — «Рубин»: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Сочи»: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Балтика»: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
«Оренбург» — ЦСКА: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
Билялетдинов, Жафяров, Яшкин: интервью с тренировки «Ак Барса»
Разин: селекция «Магнитки», баллоны, разговор с Голдобиным
«Зенит» — «Ахмат»: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Урал»: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Алекс де Минаур — Даниил Медведев: россиянин вернет должок за поражение в Париже
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Урал 4 3 1 0 7-3 10
2
 Краснодар 3 3 0 0 6-1 9
3
 Спартак 4 3 0 1 11-7 9
4
 Кр. Советов 3 2 1 0 10-5 7
5
 ЦСКА 3 2 0 1 8-5 6
6
 Динамо 3 1 1 1 7-8 4
7
 Зенит 3 1 1 1 5-4 4
8
 Локомотив 3 1 1 1 7-7 4
9
 Ростов 3 1 1 1 4-7 4
10
 Ахмат 3 1 0 2 5-6 3
11
 Сочи 3 1 0 2 3-4 3
12
 Балтика 3 1 0 2 3-5 3
13
 Рубин 3 0 2 1 4-7 2
14
 Оренбург 3 0 1 2 3-6 1
15
 Пари НН 3 0 1 2 0-3 1
16
 Факел 3 0 0 3 3-8 0
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
11.08 18:00
Урал – Спартак
 3 : 2
12.08 15:00
Локомотив – Кр. Советов
 - : -
12.08 17:30
Оренбург – Краснодар
 - : -
12.08 20:00
Ростов – Рубин
 - : -
13.08 15:00
Динамо – Балтика
 - : -
13.08 17:30
Зенит – Факел
 - : -
13.08 20:00
ЦСКА – Сочи
 - : -
14.08 19:30
Пари НН – Ахмат
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Федор Чалов

Федор Чалов

ЦСКА

 4
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 3
Наир Тикнизян

Наир Тикнизян

Локомотив

 3
П
Роман Ежов

Роман Ежов

Крылья Советов

 3
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 3
Лукас Вера

Лукас Вера

Оренбург

 2
И К Ж
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

 3 1 1
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 2 1 0
Марат Быстров

Марат Быстров

Ахмат

 2 1 0
Вся статистика
Новости
RSS RSS
Все новости