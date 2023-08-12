«Арсенал» — «Ноттингем Форест»: прогноз на матч АПЛ 12 августа 2023 года
12 августа вице-чемпион Англии «Арсенал» стартует в чемпионате Англии матчем против «Ноттингем Форест». Игра первого тура пройдет на «Эмирейтс» и начнется в 14.30 по московскому времени. В России она показана не будет. Главным арбитром назначен Майкл Оливер.
Аналитики букмекерской компании Olimpbet считают «Арсенал» фаворитом встречи. На победу лондонцев предложено поставить за 1.18, что примерно 84% вероятности исхода. Ничья идет за 8.00 (12%), успех «Ноттингема» — за 16.0 (4%).
Считаете, что команды могут поделить очки? Ставка в 1000 рублей на «мирный» результат в случае его осуществления принесет солидные 8000 рублей.
В прошлом сезоне «Ноттингем» не проиграл «Арсеналу» один из двух матчей в чемпионате. Вариант Х2 оценен в 5.25.
Если же считаете, что «канониры» победят с запасом, возьмите Ф1(-1.5) за 1.53 или даже Ф1(-2.5) за 2.30.
Тотал больше 3.5 гола предложен за 2.08, ТМ 3.5 — за 1.80.
Если поставите на «обе забьют», то в случае верного исхода сумма увеличится в 2.12 раза. Если на «обе забьют — нет» — то в 1.73.
Наиболее вероятный точный счет, по мнению экспертов, — 2:0 в пользу хозяев за 6.57.
Прогноз и ставка на матч «Арсенал» — «Ноттингем Форест»
«Ноттингем» с трудом остался в АПЛ в прошлом сезоне, а летом чудовищно выглядел в товарищеских матчах: проиграл четыре из семи игр и забил всего три мяча (ноль в последних четырех) при 10 пропущенных. «Арсенал» же очень здорово проявил себя в первой встрече — украл у «Сити» Суперкубок Англии в серии пенальти. Причем лондонцы играли без Жезуса и Зинченко, но выглядели очень целостно во всех линиях. Учитывая, насколько слаб «Форест» впереди, вряд ли им удастся пробить соперника.
Рекомендуемая ставка: «обе забьют — нет» за 1.73.
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|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Урал
|4
|3
|1
|0
|7-3
|10
|
2
|Краснодар
|3
|3
|0
|0
|6-1
|9
|
3
|Спартак
|4
|3
|0
|1
|11-7
|9
|
4
|Кр. Советов
|3
|2
|1
|0
|10-5
|7
|
5
|ЦСКА
|3
|2
|0
|1
|8-5
|6
|
6
|Динамо
|3
|1
|1
|1
|7-8
|4
|
7
|Зенит
|3
|1
|1
|1
|5-4
|4
|
8
|Локомотив
|3
|1
|1
|1
|7-7
|4
|
9
|Ростов
|3
|1
|1
|1
|4-7
|4
|
10
|Ахмат
|3
|1
|0
|2
|5-6
|3
|
11
|Сочи
|3
|1
|0
|2
|3-4
|3
|
12
|Балтика
|3
|1
|0
|2
|3-5
|3
|
13
|Рубин
|3
|0
|2
|1
|4-7
|2
|
14
|Оренбург
|3
|0
|1
|2
|3-6
|1
|
15
|Пари НН
|3
|0
|1
|2
|0-3
|1
|
16
|Факел
|3
|0
|0
|3
|3-8
|0
|11.08
|18:00
|
Урал – Спартак
|3 : 2
|12.08
|15:00
|
Локомотив – Кр. Советов
|- : -
|12.08
|17:30
|
Оренбург – Краснодар
|- : -
|12.08
|20:00
|
Ростов – Рубин
|- : -
|13.08
|15:00
|
Динамо – Балтика
|- : -
|13.08
|17:30
|
Зенит – Факел
|- : -
|13.08
|20:00
|
ЦСКА – Сочи
|- : -
|14.08
|19:30
|
Пари НН – Ахмат
|- : -
|Г
|
|
Федор Чалов
ЦСКА
|4
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|3
|
|
Наир Тикнизян
Локомотив
|3
|П
|
|
Роман Ежов
Крылья Советов
|3
|
|
Квинси Промес
Спартак
|3
|
|
Лукас Вера
Оренбург
|2
|И
|К
|Ж
|
|
Брайан Мансилья
Оренбург
|3
|1
|1
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|2
|1
|0
|
|
Марат Быстров
Ахмат
|2
|1
|0