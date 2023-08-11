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Алекс де Минаур — Даниил Медведев: россиянин вернет должок за поражение в Париже

Прогноз на матч ATP Торонто Алекс де Минаур — Даниил Медведев 11 августа 2023 года
Евгений Коростелев
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Даниил Медведев.
Фото Global Look Press

11 августа первая ракетка России Даниил Медведев поспорит за выход в полуфинал «мастерса» в Торонто с австралийцем Алексом де Минауром. Встреча начнется не ранее 21.00 по московскому времени, в прямом эфире в России она показана не будет. Счет личных встреч — 4:1 в пользу российского спортсмена.

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Медведев также фаворит предстоящего матча, считают аналитики букмекерской компании Olimpbet. Его победа оценена коэффициентом 1.31, что приблизительно 76% вероятности исхода. Успех де Минаура доступен за 3.59 (24%).

При ставке в 1000 рублей на австралийца в случае его неожиданного триумфа выплата составит 3590 рублей.

Эксперты утверждают, что иного результата, кроме как 2:0 в пользу Медведева, в этом матче быть не может. Коэффициент — 1.85.

Тотал больше 21.5 гейма предложен за 1.93, ТМ 21.5 — за 1.92. 60% матчей между этими соперниками получились «верховыми».

На победу Медведева с форой (-4.5) гейма можно поставить за 2.17, а Ф1(+4.5) — за 1.73. Даниил выиграл у Алекса с разницей минимум в пять геймов три из четырех встреч.

Успех австралийца хотя бы в одном сете оценен в 1.86. В прошлом сезоне на «мастерсе» в Париже он вовсе победил 2:1. Правда, тогда теннисисты играли на индоре.

Тай-брейк в предстоящей игре выставлен под коэффициент 2.75, его отсутствие — 1.39.

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Прогноз и ставка на матч Алекс де Минаур — Даниил Медведев

Медведев с каждым матчем в Торонто все больше нащупывает свою игру. Во втором круге он переиграл не слишком серьезного соперника Арнальди (6:2, 7:5), а во втором не оставил шансов уже более матерому Музетти — 6:4, 6:4. Причем, за исключением одного смазанного во втором сете гейма, россиянин выглядел превосходно.

Де Минаур — конкурент еще опаснее прежних, который тем более не так давно обыгрывал Даниила. Правда, случилось это под самый конец прошлого сезона на закрытом харде в Париже. А до этого все четыре встречи остались за Медведевым, причем побеждал он австралийца очень уверенно.

Думается, в этот раз у россиянина снова не возникнет проблем с этим соперником — под открытым небом Даниил выступает вдохновеннее, чем где бы то ни было.

Рекомендуемая ставка: победа Медведева с форой (-3.5) за 1.72.

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Теннис
Прогнозы на спорт
Даниил Медведев
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 И В Н П +/- О
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 Спартак 3 3 0 0 9-4 9
2
 Краснодар 3 3 0 0 6-1 9
3
 Кр. Советов 3 2 1 0 10-5 7
4
 Урал 3 2 1 0 4-1 7
5
 ЦСКА 3 2 0 1 8-5 6
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