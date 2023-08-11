Алекс де Минаур — Даниил Медведев: россиянин вернет должок за поражение в Париже
11 августа первая ракетка России Даниил Медведев поспорит за выход в полуфинал «мастерса» в Торонто с австралийцем Алексом де Минауром. Встреча начнется не ранее 21.00 по московскому времени, в прямом эфире в России она показана не будет. Счет личных встреч — 4:1 в пользу российского спортсмена.
Медведев также фаворит предстоящего матча, считают аналитики букмекерской компании Olimpbet. Его победа оценена коэффициентом 1.31, что приблизительно 76% вероятности исхода. Успех де Минаура доступен за 3.59 (24%).
При ставке в 1000 рублей на австралийца в случае его неожиданного триумфа выплата составит 3590 рублей.
Эксперты утверждают, что иного результата, кроме как 2:0 в пользу Медведева, в этом матче быть не может. Коэффициент — 1.85.
Тотал больше 21.5 гейма предложен за 1.93, ТМ 21.5 — за 1.92. 60% матчей между этими соперниками получились «верховыми».
На победу Медведева с форой (-4.5) гейма можно поставить за 2.17, а Ф1(+4.5) — за 1.73. Даниил выиграл у Алекса с разницей минимум в пять геймов три из четырех встреч.
Успех австралийца хотя бы в одном сете оценен в 1.86. В прошлом сезоне на «мастерсе» в Париже он вовсе победил 2:1. Правда, тогда теннисисты играли на индоре.
Тай-брейк в предстоящей игре выставлен под коэффициент 2.75, его отсутствие — 1.39.
Прогноз и ставка на матч Алекс де Минаур — Даниил Медведев
Медведев с каждым матчем в Торонто все больше нащупывает свою игру. Во втором круге он переиграл не слишком серьезного соперника Арнальди (6:2, 7:5), а во втором не оставил шансов уже более матерому Музетти — 6:4, 6:4. Причем, за исключением одного смазанного во втором сете гейма, россиянин выглядел превосходно.
Де Минаур — конкурент еще опаснее прежних, который тем более не так давно обыгрывал Даниила. Правда, случилось это под самый конец прошлого сезона на закрытом харде в Париже. А до этого все четыре встречи остались за Медведевым, причем побеждал он австралийца очень уверенно.
Думается, в этот раз у россиянина снова не возникнет проблем с этим соперником — под открытым небом Даниил выступает вдохновеннее, чем где бы то ни было.
Рекомендуемая ставка: победа Медведева с форой (-3.5) за 1.72.
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|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Спартак
|3
|3
|0
|0
|9-4
|9
|
2
|Краснодар
|3
|3
|0
|0
|6-1
|9
|
3
|Кр. Советов
|3
|2
|1
|0
|10-5
|7
|
4
|Урал
|3
|2
|1
|0
|4-1
|7
|
5
|ЦСКА
|3
|2
|0
|1
|8-5
|6
|
6
|Динамо
|3
|1
|1
|1
|7-8
|4
|
7
|Зенит
|3
|1
|1
|1
|5-4
|4
|
8
|Локомотив
|3
|1
|1
|1
|7-7
|4
|
9
|Ростов
|3
|1
|1
|1
|4-7
|4
|
10
|Ахмат
|3
|1
|0
|2
|5-6
|3
|
11
|Сочи
|3
|1
|0
|2
|3-4
|3
|
12
|Балтика
|3
|1
|0
|2
|3-5
|3
|
13
|Рубин
|3
|0
|2
|1
|4-7
|2
|
14
|Оренбург
|3
|0
|1
|2
|3-6
|1
|
15
|Пари НН
|3
|0
|1
|2
|0-3
|1
|
16
|Факел
|3
|0
|0
|3
|3-8
|0
|11.08
|18:00
|
Урал – Спартак
|- : -
|12.08
|15:00
|
Локомотив – Кр. Советов
|- : -
|12.08
|17:30
|
Оренбург – Краснодар
|- : -
|12.08
|20:00
|
Ростов – Рубин
|- : -
|13.08
|15:00
|
Динамо – Балтика
|- : -
|13.08
|17:30
|
Зенит – Факел
|- : -
|13.08
|20:00
|
ЦСКА – Сочи
|- : -
|14.08
|19:30
|
Пари НН – Ахмат
|- : -
|Г
|
|
Федор Чалов
ЦСКА
|4
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|3
|
|
Наир Тикнизян
Локомотив
|3
|П
|
|
Роман Ежов
Крылья Советов
|3
|
|
Александр Соболев
Спартак
|2
|
|
Лукас Вера
Оренбург
|2
|И
|К
|Ж
|
|
Брайан Мансилья
Оренбург
|3
|1
|1
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|2
|1
|0
|
|
Марат Быстров
Ахмат
|2
|1
|0