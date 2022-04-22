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«Арсенал» — «МЮ»: Артета выкинет команду Роналду из борьбы за Лигу чемпионов

Прогноз и ставка на матч АПЛ «Арсенал» — «МЮ» 23 апреля 2022 года
Артемий Кутейников
Читать «СЭ» в
Криштиану Роналду («Манчестер Юнайтед»).
Фото Global Look Press
У манкунианцев большие проблемы с обороной.

23 апреля 2022 года пройдет центральный матч 34-го тура АПЛ: «Арсенал» на стадионе «Эмирейтс» примет «Манчестер Юнайтед». Время начала игры — 14.30 по московскому времени.

Англия. Премьер-лига. 34-й тур
23 апр, 14:30. Emirates Stadium (Лондон)
Арсенал
Манчестер Юнайтед

Коэффициенты букмекеров на матч АПЛ «Арсенал» — «Манчестер Юнайтед» 23 апреля 2022 года

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают хозяев явным фаворитом: поставить на победу «Арсенала» можно с коэффициентом 2.05, примерно 44% вероятности. Успех «МЮ» — самый малореальный исход матча, котировка — 3.70 (27%). Ничью можно взять за 3.60 (29%).

Если не хотите рисковать ставкой на победителя, можете присмотреться к линиям на тотал. Вариант «больше трех забитых мячей» идет с котировкой 2.45, меньше — за 1.51. Тотал больше двух голов предложен с коэффициентом 1.41, меньше — за 2.80.

Линия «обе забьют» предложена с котировкой 1.73, отсутствие голов хотя бы у одной команды можно оформить за 2.03.

В первом круге Криштиану Роналду вонзил победный мяч «МЮ» (3:2) с 11-метрового. Поставить на пенальти в предстоящей игре можно с коэффициентом 2.70. Обратная линия идет за 1.43.

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«Арсенал» — «Манчестер Юнайтед»: прогноз и анализ матча 34-го тура АПЛ 23 апреля 2022 года

«Арсенал» Микеля Артеты в этом сезоне наконец раскрылся: команда борется за топ-4 АПЛ и место в Лиге чемпионов. Пока «канониры» идут на пятой строчке, но набрали столько же очков (по 57), сколько идущий четвертым «Тоттенхэм». «МЮ» же плавно выпадает из борьбы за место в главном еврокубке: занимает шестую строчку с 54 баллами, сыграв на матч больше команд из Лондона.

Соперники по 34-му туру выиграли всего по разу в последних четырех играх чемпионата. «Арсенал» неожиданно влетел «Кристал Пэлас» (0:3), «Брайтону» (1:2) и «Саутгемптону» (0:1). Три поражения подряд «канониры» закрыли яркой победой над «Челси» (4:2), который идет третьим. «Манчестер» уступил «Эвертону» (0:1) и «Ливерпулю» (0:4), сыграл вничью с «Лестером» (1:1) и с трудом обыграл одного из аутсайдеров лиги — «Норвич» (3:2).

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У «красных дьяволов» есть проблемы в обороне. Травмированы Рафаэль Варан и Люк Шоу, в последних играх в центре защиты выступали проблемные Харри Магуайр и Виктор Линделеф. С «Ливерпулем» пришлось задействовать даже Фила Джонса. В топ-10 АПЛ больше «МЮ» пропустил только «Лестер», идущий девятым (51 против 48). Всего по пропущенным команда Ральфа Рангника — 12-я.

Вероятность, что манкунианцы все же не пропустят от «канониров», оценена нереалистичными 12.50.

У «Арсенала» нет таких проблем в обороне. Команда Артеты сбалансирована и к матчу с «МЮ» подходит без пробоин в составе. Плюс команда, кажется, вышла из небольшого кризиса: просто так крупно обыграть «Челси» редко у кого получается.

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Прогноз и ставка на матч «Арсенал» — «Манчестер Юнайтед»

«Арсенал» подходит к игре в лучшей форме, «Манчестер» же так и не добился стабильности. «Красные дьяволы» победили всего дважды в последних семи турах АПЛ и снова стали мишенью для насмешек. На домашнем стадионе «канониры» должны продолжить подъем в зону Лиги чемпионов.

Рекомендуемая ставка: победа «Арсенала» с форой (0) за 1.49.

Футбол
Прогнозы на спорт
ФК Арсенал (Лондон)
ФК Манчестер Юнайтед
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Положение команд
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Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 25 16 7 2 58-24 55
2
 Динамо 25 16 4 5 45-24 52
3
 ЦСКА 25 13 5 7 37-25 44
4
 Сочи 25 13 4 8 39-27 43
5
 Краснодар 24 11 6 7 35-24 39
6
 Локомотив 24 10 8 6 35-31 38
7
 Кр. Советов 25 11 5 9 32-26 38
8
 Ахмат 25 10 2 13 29-34 32
9
 Ростов 25 8 7 10 41-42 31
10
 Спартак 25 8 7 10 28-33 31
11
 Н. Новгород 25 7 7 11 22-34 28
12
 Рубин 25 7 5 13 32-44 26
13
 Химки 25 5 10 10 26-41 25
14
 Уфа 25 4 10 11 23-35 22
15
 Урал 25 4 9 12 16-28 21
16
 Арсенал 25 5 6 14 25-51 21
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23.04 14:00
Урал – Уфа
 - : -
23.04 16:30
Локомотив – Н. Новгород
 - : -
23.04 19:00
Сочи – Ахмат
 - : -
24.04 14:00
Рубин – Арсенал
 - : -
24.04 14:00
Химки – Кр. Советов
 - : -
24.04 16:30
Ростов – Спартак
 - : -
24.04 19:30
ЦСКА – Динамо
 - : -
25.04 19:00
Краснодар – Зенит
 - : -
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Локомотив

 6
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Спартак

 13 1 4
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Горан Чаушич

Арсенал Т

 20 1 3
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