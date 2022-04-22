«Арсенал» — «МЮ»: Артета выкинет команду Роналду из борьбы за Лигу чемпионов
23 апреля 2022 года пройдет центральный матч 34-го тура АПЛ: «Арсенал» на стадионе «Эмирейтс» примет «Манчестер Юнайтед». Время начала игры — 14.30 по московскому времени.
Коэффициенты букмекеров на матч АПЛ «Арсенал» — «Манчестер Юнайтед» 23 апреля 2022 года
Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают хозяев явным фаворитом: поставить на победу «Арсенала» можно с коэффициентом 2.05, примерно 44% вероятности. Успех «МЮ» — самый малореальный исход матча, котировка — 3.70 (27%). Ничью можно взять за 3.60 (29%).
Если не хотите рисковать ставкой на победителя, можете присмотреться к линиям на тотал. Вариант «больше трех забитых мячей» идет с котировкой 2.45, меньше — за 1.51. Тотал больше двух голов предложен с коэффициентом 1.41, меньше — за 2.80.
Линия «обе забьют» предложена с котировкой 1.73, отсутствие голов хотя бы у одной команды можно оформить за 2.03.
В первом круге Криштиану Роналду вонзил победный мяч «МЮ» (3:2) с 11-метрового. Поставить на пенальти в предстоящей игре можно с коэффициентом 2.70. Обратная линия идет за 1.43.
«Арсенал» — «Манчестер Юнайтед»: прогноз и анализ матча 34-го тура АПЛ 23 апреля 2022 года
«Арсенал» Микеля Артеты в этом сезоне наконец раскрылся: команда борется за топ-4 АПЛ и место в Лиге чемпионов. Пока «канониры» идут на пятой строчке, но набрали столько же очков (по 57), сколько идущий четвертым «Тоттенхэм». «МЮ» же плавно выпадает из борьбы за место в главном еврокубке: занимает шестую строчку с 54 баллами, сыграв на матч больше команд из Лондона.
Соперники по 34-му туру выиграли всего по разу в последних четырех играх чемпионата. «Арсенал» неожиданно влетел «Кристал Пэлас» (0:3), «Брайтону» (1:2) и «Саутгемптону» (0:1). Три поражения подряд «канониры» закрыли яркой победой над «Челси» (4:2), который идет третьим. «Манчестер» уступил «Эвертону» (0:1) и «Ливерпулю» (0:4), сыграл вничью с «Лестером» (1:1) и с трудом обыграл одного из аутсайдеров лиги — «Норвич» (3:2).
У «красных дьяволов» есть проблемы в обороне. Травмированы Рафаэль Варан и Люк Шоу, в последних играх в центре защиты выступали проблемные Харри Магуайр и Виктор Линделеф. С «Ливерпулем» пришлось задействовать даже Фила Джонса. В топ-10 АПЛ больше «МЮ» пропустил только «Лестер», идущий девятым (51 против 48). Всего по пропущенным команда Ральфа Рангника — 12-я.
Вероятность, что манкунианцы все же не пропустят от «канониров», оценена нереалистичными 12.50.
У «Арсенала» нет таких проблем в обороне. Команда Артеты сбалансирована и к матчу с «МЮ» подходит без пробоин в составе. Плюс команда, кажется, вышла из небольшого кризиса: просто так крупно обыграть «Челси» редко у кого получается.
Прогноз и ставка на матч «Арсенал» — «Манчестер Юнайтед»
«Арсенал» подходит к игре в лучшей форме, «Манчестер» же так и не добился стабильности. «Красные дьяволы» победили всего дважды в последних семи турах АПЛ и снова стали мишенью для насмешек. На домашнем стадионе «канониры» должны продолжить подъем в зону Лиги чемпионов.
Рекомендуемая ставка: победа «Арсенала» с форой (0) за 1.49.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|25
|16
|7
|2
|58-24
|55
|
2
|Динамо
|25
|16
|4
|5
|45-24
|52
|
3
|ЦСКА
|25
|13
|5
|7
|37-25
|44
|
4
|Сочи
|25
|13
|4
|8
|39-27
|43
|
5
|Краснодар
|24
|11
|6
|7
|35-24
|39
|
6
|Локомотив
|24
|10
|8
|6
|35-31
|38
|
7
|Кр. Советов
|25
|11
|5
|9
|32-26
|38
|
8
|Ахмат
|25
|10
|2
|13
|29-34
|32
|
9
|Ростов
|25
|8
|7
|10
|41-42
|31
|
10
|Спартак
|25
|8
|7
|10
|28-33
|31
|
11
|Н. Новгород
|25
|7
|7
|11
|22-34
|28
|
12
|Рубин
|25
|7
|5
|13
|32-44
|26
|
13
|Химки
|25
|5
|10
|10
|26-41
|25
|
14
|Уфа
|25
|4
|10
|11
|23-35
|22
|
15
|Урал
|25
|4
|9
|12
|16-28
|21
|
16
|Арсенал
|25
|5
|6
|14
|25-51
|21
|23.04
|14:00
|
Урал – Уфа
|- : -
|23.04
|16:30
|
Локомотив – Н. Новгород
|- : -
|23.04
|19:00
|
Сочи – Ахмат
|- : -
|24.04
|14:00
|
Рубин – Арсенал
|- : -
|24.04
|14:00
|
Химки – Кр. Советов
|- : -
|24.04
|16:30
|
Ростов – Спартак
|- : -
|24.04
|19:30
|
ЦСКА – Динамо
|- : -
|25.04
|19:00
|
Краснодар – Зенит
|- : -
|Г
|
|
Гамид Агаларов
Уфа
|16
|
|
Дмитрий Полоз
Ростов
|12
|
|
Федор Смолов
Динамо
|11
|П
|
|
Антон Зиньковский
Крылья Советов
|7
|
|
Реми Кабелла
Краснодар
|6
|
|
Рифат Жемалетдинов
Локомотив
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Максимилиано Кофрие
Спартак
|13
|1
|4
|
|
Горан Чаушич
Арсенал Т
|20
|1
|3
|
|
Гжегож Крыховяк
Краснодар
|15
|1
|0