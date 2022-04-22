У манкунианцев большие проблемы с обороной.

23 апреля 2022 года пройдет центральный матч 34-го тура АПЛ: «Арсенал» на стадионе «Эмирейтс» примет «Манчестер Юнайтед». Время начала игры — 14.30 по московскому времени.

Коэффициенты букмекеров на матч АПЛ «Арсенал» — «Манчестер Юнайтед» 23 апреля 2022 года

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают хозяев явным фаворитом: поставить на победу «Арсенала» можно с коэффициентом 2.05, примерно 44% вероятности. Успех «МЮ» — самый малореальный исход матча, котировка — 3.70 (27%). Ничью можно взять за 3.60 (29%).

Если не хотите рисковать ставкой на победителя, можете присмотреться к линиям на тотал. Вариант «больше трех забитых мячей» идет с котировкой 2.45, меньше — за 1.51. Тотал больше двух голов предложен с коэффициентом 1.41, меньше — за 2.80.

Линия «обе забьют» предложена с котировкой 1.73, отсутствие голов хотя бы у одной команды можно оформить за 2.03.

В первом круге Криштиану Роналду вонзил победный мяч «МЮ» (3:2) с 11-метрового. Поставить на пенальти в предстоящей игре можно с коэффициентом 2.70. Обратная линия идет за 1.43.

«Арсенал» — «Манчестер Юнайтед»: прогноз и анализ матча 34-го тура АПЛ 23 апреля 2022 года

«Арсенал» Микеля Артеты в этом сезоне наконец раскрылся: команда борется за топ-4 АПЛ и место в Лиге чемпионов. Пока «канониры» идут на пятой строчке, но набрали столько же очков (по 57), сколько идущий четвертым «Тоттенхэм». «МЮ» же плавно выпадает из борьбы за место в главном еврокубке: занимает шестую строчку с 54 баллами, сыграв на матч больше команд из Лондона.

Соперники по 34-му туру выиграли всего по разу в последних четырех играх чемпионата. «Арсенал» неожиданно влетел «Кристал Пэлас» (0:3), «Брайтону» (1:2) и «Саутгемптону» (0:1). Три поражения подряд «канониры» закрыли яркой победой над «Челси» (4:2), который идет третьим. «Манчестер» уступил «Эвертону» (0:1) и «Ливерпулю» (0:4), сыграл вничью с «Лестером» (1:1) и с трудом обыграл одного из аутсайдеров лиги — «Норвич» (3:2).

У «красных дьяволов» есть проблемы в обороне. Травмированы Рафаэль Варан и Люк Шоу, в последних играх в центре защиты выступали проблемные Харри Магуайр и Виктор Линделеф. С «Ливерпулем» пришлось задействовать даже Фила Джонса. В топ-10 АПЛ больше «МЮ» пропустил только «Лестер», идущий девятым (51 против 48). Всего по пропущенным команда Ральфа Рангника — 12-я.

Вероятность, что манкунианцы все же не пропустят от «канониров», оценена нереалистичными 12.50.

У «Арсенала» нет таких проблем в обороне. Команда Артеты сбалансирована и к матчу с «МЮ» подходит без пробоин в составе. Плюс команда, кажется, вышла из небольшого кризиса: просто так крупно обыграть «Челси» редко у кого получается.

Прогноз и ставка на матч «Арсенал» — «Манчестер Юнайтед»

«Арсенал» подходит к игре в лучшей форме, «Манчестер» же так и не добился стабильности. «Красные дьяволы» победили всего дважды в последних семи турах АПЛ и снова стали мишенью для насмешек. На домашнем стадионе «канониры» должны продолжить подъем в зону Лиги чемпионов.

Рекомендуемая ставка: победа «Арсенала» с форой (0) за 1.49.