«Урал» — «Уфа»: прогноз на матч РПЛ 22 апреля 2022 года
22 апреля 2022 года в матче 26-го тура РПЛ сыграют «Урал» и «Уфа». Игра начнется в 14.00 мск на стадионе «Екатеринбург Арена», транслировать ее будет телеканал «Матч! Премьер». Команды занимают в таблице 15-е и 14-е места соответственно.
Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ не видят явного фаворита в игре: с небольшим перевесом шансов на победу больше у «Урала» — 2.70 (34%). А вот на триумф «Уфы» и ничью во встрече коэффициент одинаковый — 3.00 (33%).
При ставке в 1000 рублей на успех «Уфы» в случае успешного исхода потенциальная выплата составит 3000 рублей.
Верите, что команда Стукалова останется в зоне стыков, оставив «Урал» еще сильнее позади? Можете поставить на Х2 за 1.50.
В матчах с участием «Урала» редко забивают больше двух голов (тотал больше 2,5 мяча в 13 последних матчах пробили четыре раза), и в основном это заслуга его соперников. А в предстоящей встрече сыграют две низовые команды, поэтому смело можно брать тотал меньше двух мячей за 1.78.
Здесь же можно приглядеться к индивидуальным тоталам. Например, на то, что «Урал» забьет меньше одного мяча, доступен коэффициент 1.72. У «Уфы» аналогичная линия идет за 1.60. Тотал больше одного гола для каждой из команд — 2.06 и 2.24 соответственно.
Матч между командами из подвала — синоним слова «заруба», поэтому коэффициенты соответствующие: на пенальти — 2.35, на удаление — 2.95, на точку и красную карточку — 5.50.
Наиболее вероятный точный счет в игре — победа «Урала» 1:0 за 5.70.
Прогноз и ставка на матч «Урал» — «Уфа»
Настоящая борьба за выживание начинается. Обе команды в зоне вылета, их разделяет один балл — а значит, победитель фактически подпишет проигравшему приговор. В этих условиях «Уфа» выглядит предпочтительнее, как более опытная в вопросах сохранения прописки. Гамид Агаларов, забивший столько же, сколько и весь «Урал», будет в составе. А екатеринбуржцы безыдейны, в этом году у них два успеха — ничьи с ЦСКА и «Ахматом». После — пропасть из поражений и блеклости. «Уфа» в этом смысле выглядит цельнее со своей мини-версией Карима Бензема в атаке.
Рекомендуемая ставка: Х2 и ТМ2.5 за 2.07.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|25
|16
|7
|2
|58-24
|55
|
2
|Динамо
|25
|16
|4
|5
|45-24
|52
|
3
|ЦСКА
|25
|13
|5
|7
|37-25
|44
|
4
|Сочи
|25
|13
|4
|8
|39-27
|43
|
5
|Краснодар
|24
|11
|6
|7
|35-24
|39
|
6
|Локомотив
|24
|10
|8
|6
|35-31
|38
|
7
|Кр. Советов
|25
|11
|5
|9
|32-26
|38
|
8
|Ахмат
|25
|10
|2
|13
|29-34
|32
|
9
|Ростов
|25
|8
|7
|10
|41-42
|31
|
10
|Спартак
|25
|8
|7
|10
|28-33
|31
|
11
|Н. Новгород
|25
|7
|7
|11
|22-34
|28
|
12
|Рубин
|25
|7
|5
|13
|32-44
|26
|
13
|Химки
|25
|5
|10
|10
|26-41
|25
|
14
|Уфа
|25
|4
|10
|11
|23-35
|22
|
15
|Урал
|25
|4
|9
|12
|16-28
|21
|
16
|Арсенал
|25
|5
|6
|14
|25-51
|21
|23.04
|14:00
|
Урал – Уфа
|- : -
|23.04
|16:30
|
Локомотив – Н. Новгород
|- : -
|23.04
|19:00
|
Сочи – Ахмат
|- : -
|24.04
|14:00
|
Рубин – Арсенал
|- : -
|24.04
|14:00
|
Химки – Кр. Советов
|- : -
|24.04
|16:30
|
Ростов – Спартак
|- : -
|24.04
|19:30
|
ЦСКА – Динамо
|- : -
|25.04
|19:00
|
Краснодар – Зенит
|- : -
|Г
|
|
Гамид Агаларов
Уфа
|16
|
|
Дмитрий Полоз
Ростов
|12
|
|
Федор Смолов
Динамо
|11
|П
|
|
Антон Зиньковский
Крылья Советов
|7
|
|
Реми Кабелла
Краснодар
|6
|
|
Рифат Жемалетдинов
Локомотив
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Максимилиано Кофрие
Спартак
|13
|1
|4
|
|
Горан Чаушич
Арсенал Т
|20
|1
|3
|
|
Гжегож Крыховяк
Краснодар
|15
|1
|0