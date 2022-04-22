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«Урал» — «Уфа»: прогноз на матч РПЛ 22 апреля 2022 года

Прогноз на матч РПЛ «Урал» — «Уфа» 22 апреля 2022 года
Артем Белинин
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22 апреля 2022 года в матче 26-го тура РПЛ сыграют «Урал» и «Уфа». Игра начнется в 14.00 мск на стадионе «Екатеринбург Арена», транслировать ее будет телеканал «Матч! Премьер». Команды занимают в таблице 15-е и 14-е места соответственно.

Россия. Тинькофф Премьер-лига. 26-й тур
23 апр, 14:00. Екатеринбург Арена (Екатеринбург)
Урал
Уфа

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ не видят явного фаворита в игре: с небольшим перевесом шансов на победу больше у «Урала» — 2.70 (34%). А вот на триумф «Уфы» и ничью во встрече коэффициент одинаковый — 3.00 (33%).

При ставке в 1000 рублей на успех «Уфы» в случае успешного исхода потенциальная выплата составит 3000 рублей.

Верите, что команда Стукалова останется в зоне стыков, оставив «Урал» еще сильнее позади? Можете поставить на Х2 за 1.50.

В матчах с участием «Урала» редко забивают больше двух голов (тотал больше 2,5 мяча в 13 последних матчах пробили четыре раза), и в основном это заслуга его соперников. А в предстоящей встрече сыграют две низовые команды, поэтому смело можно брать тотал меньше двух мячей за 1.78.

Здесь же можно приглядеться к индивидуальным тоталам. Например, на то, что «Урал» забьет меньше одного мяча, доступен коэффициент 1.72. У «Уфы» аналогичная линия идет за 1.60. Тотал больше одного гола для каждой из команд — 2.06 и 2.24 соответственно.

Матч между командами из подвала — синоним слова «заруба», поэтому коэффициенты соответствующие: на пенальти — 2.35, на удаление — 2.95, на точку и красную карточку — 5.50.

Наиболее вероятный точный счет в игре — победа «Урала» 1:0 за 5.70.

Прогноз и ставка на матч «Урал» — «Уфа»

Настоящая борьба за выживание начинается. Обе команды в зоне вылета, их разделяет один балл — а значит, победитель фактически подпишет проигравшему приговор. В этих условиях «Уфа» выглядит предпочтительнее, как более опытная в вопросах сохранения прописки. Гамид Агаларов, забивший столько же, сколько и весь «Урал», будет в составе. А екатеринбуржцы безыдейны, в этом году у них два успеха — ничьи с ЦСКА и «Ахматом». После — пропасть из поражений и блеклости. «Уфа» в этом смысле выглядит цельнее со своей мини-версией Карима Бензема в атаке.

Рекомендуемая ставка: Х2 и ТМ2.5 за 2.07.

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РПЛ
ФК Урал
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 25 16 7 2 58-24 55
2
 Динамо 25 16 4 5 45-24 52
3
 ЦСКА 25 13 5 7 37-25 44
4
 Сочи 25 13 4 8 39-27 43
5
 Краснодар 24 11 6 7 35-24 39
6
 Локомотив 24 10 8 6 35-31 38
7
 Кр. Советов 25 11 5 9 32-26 38
8
 Ахмат 25 10 2 13 29-34 32
9
 Ростов 25 8 7 10 41-42 31
10
 Спартак 25 8 7 10 28-33 31
11
 Н. Новгород 25 7 7 11 22-34 28
12
 Рубин 25 7 5 13 32-44 26
13
 Химки 25 5 10 10 26-41 25
14
 Уфа 25 4 10 11 23-35 22
15
 Урал 25 4 9 12 16-28 21
16
 Арсенал 25 5 6 14 25-51 21
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23.04 14:00
Урал – Уфа
 - : -
23.04 16:30
Локомотив – Н. Новгород
 - : -
23.04 19:00
Сочи – Ахмат
 - : -
24.04 14:00
Рубин – Арсенал
 - : -
24.04 14:00
Химки – Кр. Советов
 - : -
24.04 16:30
Ростов – Спартак
 - : -
24.04 19:30
ЦСКА – Динамо
 - : -
25.04 19:00
Краснодар – Зенит
 - : -
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Г
Гамид Агаларов

Гамид Агаларов

Уфа

 16
Дмитрий Полоз

Дмитрий Полоз

Ростов

 12
Федор Смолов

Федор Смолов

Динамо

 11
П
Антон Зиньковский

Антон Зиньковский

Крылья Советов

 7
Реми Кабелла

Реми Кабелла

Краснодар

 6
Рифат Жемалетдинов

Рифат Жемалетдинов

Локомотив

 6
И К Ж
Максимилиано Кофрие

Максимилиано Кофрие

Спартак

 13 1 4
Горан Чаушич

Горан Чаушич

Арсенал Т

 20 1 3
Гжегож Крыховяк

Гжегож Крыховяк

Краснодар

 15 1 0
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