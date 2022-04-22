22 апреля 2022 года в матче 26-го тура РПЛ сыграют «Урал» и «Уфа». Игра начнется в 14.00 мск на стадионе «Екатеринбург Арена», транслировать ее будет телеканал «Матч! Премьер». Команды занимают в таблице 15-е и 14-е места соответственно.

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ не видят явного фаворита в игре: с небольшим перевесом шансов на победу больше у «Урала» — 2.70 (34%). А вот на триумф «Уфы» и ничью во встрече коэффициент одинаковый — 3.00 (33%).

При ставке в 1000 рублей на успех «Уфы» в случае успешного исхода потенциальная выплата составит 3000 рублей.

Верите, что команда Стукалова останется в зоне стыков, оставив «Урал» еще сильнее позади? Можете поставить на Х2 за 1.50.

В матчах с участием «Урала» редко забивают больше двух голов (тотал больше 2,5 мяча в 13 последних матчах пробили четыре раза), и в основном это заслуга его соперников. А в предстоящей встрече сыграют две низовые команды, поэтому смело можно брать тотал меньше двух мячей за 1.78.

Здесь же можно приглядеться к индивидуальным тоталам. Например, на то, что «Урал» забьет меньше одного мяча, доступен коэффициент 1.72. У «Уфы» аналогичная линия идет за 1.60. Тотал больше одного гола для каждой из команд — 2.06 и 2.24 соответственно.

Матч между командами из подвала — синоним слова «заруба», поэтому коэффициенты соответствующие: на пенальти — 2.35, на удаление — 2.95, на точку и красную карточку — 5.50.

Наиболее вероятный точный счет в игре — победа «Урала» 1:0 за 5.70.

Прогноз и ставка на матч «Урал» — «Уфа»

Настоящая борьба за выживание начинается. Обе команды в зоне вылета, их разделяет один балл — а значит, победитель фактически подпишет проигравшему приговор. В этих условиях «Уфа» выглядит предпочтительнее, как более опытная в вопросах сохранения прописки. Гамид Агаларов, забивший столько же, сколько и весь «Урал», будет в составе. А екатеринбуржцы безыдейны, в этом году у них два успеха — ничьи с ЦСКА и «Ахматом». После — пропасть из поражений и блеклости. «Уфа» в этом смысле выглядит цельнее со своей мини-версией Карима Бензема в атаке.

Рекомендуемая ставка: Х2 и ТМ2.5 за 2.07.