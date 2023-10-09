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«Барыс» — «Трактор»: прогноз на матч КХЛ 9 октября 2023 года

Прогноз на матч КХЛ «Барыс» — «Трактор» 9 октября 2023 года
Артемий Кутейников
Корреспондент отдела ставок
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Игроки «Трактора».
Фото Телеграм-канал «Трактора», Telegram

9 октября «Трактор» в регулярном чемпионате КХЛ сойдется с одной из худших команд сезона — «Барысом». Игра пройдет в Астане на льду «Барыс Арены» и начнется в 16.30 по московскому времени. Прямую трансляцию покажут сайт matchtv.ru, телеканалы KHL и KHL PRIME, а также онлайн-платформа «Кинопоиск».

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Аналитики букмекерской компании Olimpbet не выявили однозначного фаворита встречи: коэффициент на успех гостей в основное время чуть меньше — 2.45, это приблизительно 39% вероятности. Выигрыш хозяев оценили в 2.60 (37%), ничья доступна с котировкой 3.90 (24%).

Победа «Барыса» с учетом овертайма и серии буллитов представлена за 1.94, этот рынок на гостей идет за 1.85.

Также вы можете выбрать один из многочисленных вариантов на результат с учетом форы:

• Ф1(0) — за 1.95, Ф2(0) — за 1.85;

• Ф1(1) — за 1.37, Ф2(-1) — за 3.03.

Тотал больше 4.5 шайбы предлагают взять за 1.77, ТМ 4.5 — за 2.05.

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Прогноз и ставка на матч «Барыс» — «Трактор»

«Барыс» — одна из худших команд текущего сезона КХЛ. За 15 матчей коллектив из Астаны добился всего трех побед (в основное время — две) и расположился на предпоследней строчке Восточной конференции, а к предстоящей встрече подошел на серии из пяти поражений. «Трактор» выглядит куда лучше: идет пятым на «Востоке» и в последних четырех поединках выиграл три раза, а прямо перед «Барысом» уверенно разгромил «Авангард» (4:1).

Рекомендуемая ставка: победа «Трактора» с учетом овертайма и серии буллитов за 1.85.

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«Арсенал» — «Манчестер Сити»: дисквалификация Родри сыграет хозяевам на руку
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 11 8 3 0 19-5 27
2
 Кр. Советов 11 6 3 2 25-14 21
3
 Зенит 11 6 2 3 22-11 20
4
 Локомотив 11 5 4 2 18-16 19
5
 Пари НН 11 5 2 4 11-9 17
6
 Спартак 11 5 2 4 16-18 17
7
 ЦСКА 11 4 5 2 22-17 17
8
 Динамо 11 4 5 2 17-15 17
9
 Урал 11 4 4 3 12-14 16
10
 Рубин 11 3 3 5 11-20 12
11
 Ахмат 11 3 3 5 12-12 12
12
 Оренбург 11 3 2 6 13-18 11
13
 Балтика 11 3 1 7 10-16 10
14
 Ростов 11 2 4 5 17-24 10
15
 Факел 11 2 3 6 7-14 9
16
 Сочи 11 2 0 9 9-18 6
Результаты / календарь
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22 тур
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24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
7.10 12:00
Урал – Локомотив
 2 : 2
7.10 14:00
Сочи – Зенит
 0 : 2
7.10 16:30
Балтика – Оренбург
 1 : 0
7.10 19:00
Краснодар – Ростов
 3 : 2
8.10 14:00
Пари НН – Кр. Советов
 2 : 0
8.10 16:30
Динамо – Факел
 0 : 0
8.10 19:00
Спартак – ЦСКА
 2 : 2
8.10 19:00
Ахмат – Рубин
 0 : 1
Все результаты / календарь
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Ассистенты
ЖК
Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 9
Федор Чалов

Федор Чалов

ЦСКА

 6
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 5
П
Роман Ежов

Роман Ежов

Крылья Советов

 4
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 4
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 3
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 8 1 3
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

 9 1 2
Милан Гайич

Милан Гайич

ЦСКА

 9 1 1
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