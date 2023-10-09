«Барыс» — «Трактор»: прогноз на матч КХЛ 9 октября 2023 года
9 октября «Трактор» в регулярном чемпионате КХЛ сойдется с одной из худших команд сезона — «Барысом». Игра пройдет в Астане на льду «Барыс Арены» и начнется в 16.30 по московскому времени. Прямую трансляцию покажут сайт matchtv.ru, телеканалы KHL и KHL PRIME, а также онлайн-платформа «Кинопоиск».
Аналитики букмекерской компании Olimpbet не выявили однозначного фаворита встречи: коэффициент на успех гостей в основное время чуть меньше — 2.45, это приблизительно 39% вероятности. Выигрыш хозяев оценили в 2.60 (37%), ничья доступна с котировкой 3.90 (24%).
Победа «Барыса» с учетом овертайма и серии буллитов представлена за 1.94, этот рынок на гостей идет за 1.85.
Также вы можете выбрать один из многочисленных вариантов на результат с учетом форы:
• Ф1(0) — за 1.95, Ф2(0) — за 1.85;
• Ф1(1) — за 1.37, Ф2(-1) — за 3.03.
Тотал больше 4.5 шайбы предлагают взять за 1.77, ТМ 4.5 — за 2.05.
Прогноз и ставка на матч «Барыс» — «Трактор»
«Барыс» — одна из худших команд текущего сезона КХЛ. За 15 матчей коллектив из Астаны добился всего трех побед (в основное время — две) и расположился на предпоследней строчке Восточной конференции, а к предстоящей встрече подошел на серии из пяти поражений. «Трактор» выглядит куда лучше: идет пятым на «Востоке» и в последних четырех поединках выиграл три раза, а прямо перед «Барысом» уверенно разгромил «Авангард» (4:1).
Рекомендуемая ставка: победа «Трактора» с учетом овертайма и серии буллитов за 1.85.
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|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|11
|8
|3
|0
|19-5
|27
|
2
|Кр. Советов
|11
|6
|3
|2
|25-14
|21
|
3
|Зенит
|11
|6
|2
|3
|22-11
|20
|
4
|Локомотив
|11
|5
|4
|2
|18-16
|19
|
5
|Пари НН
|11
|5
|2
|4
|11-9
|17
|
6
|Спартак
|11
|5
|2
|4
|16-18
|17
|
7
|ЦСКА
|11
|4
|5
|2
|22-17
|17
|
8
|Динамо
|11
|4
|5
|2
|17-15
|17
|
9
|Урал
|11
|4
|4
|3
|12-14
|16
|
10
|Рубин
|11
|3
|3
|5
|11-20
|12
|
11
|Ахмат
|11
|3
|3
|5
|12-12
|12
|
12
|Оренбург
|11
|3
|2
|6
|13-18
|11
|
13
|Балтика
|11
|3
|1
|7
|10-16
|10
|
14
|Ростов
|11
|2
|4
|5
|17-24
|10
|
15
|Факел
|11
|2
|3
|6
|7-14
|9
|
16
|Сочи
|11
|2
|0
|9
|9-18
|6
|7.10
|12:00
|
Урал – Локомотив
|2 : 2
|7.10
|14:00
|
Сочи – Зенит
|0 : 2
|7.10
|16:30
|
Балтика – Оренбург
|1 : 0
|7.10
|19:00
|
Краснодар – Ростов
|3 : 2
|8.10
|14:00
|
Пари НН – Кр. Советов
|2 : 0
|8.10
|16:30
|
Динамо – Факел
|0 : 0
|8.10
|19:00
|
Спартак – ЦСКА
|2 : 2
|8.10
|19:00
|
Ахмат – Рубин
|0 : 1
|Г
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|9
|
|
Федор Чалов
ЦСКА
|6
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|5
|П
|
|
Роман Ежов
Крылья Советов
|4
|
|
Квинси Промес
Спартак
|4
|
|
Маркус Вендел
Зенит
|3
|И
|К
|Ж
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|8
|1
|3
|
|
Брайан Мансилья
Оренбург
|9
|1
|2
|
|
Милан Гайич
ЦСКА
|9
|1
|1