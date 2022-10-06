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6 октября, 17:15

«Арсенал» — «Буде-Глимт»: где смотреть матч Лиги Европы 6 октября 2022 года онлайн в прямом эфире

Прямая трансляция матча Лиги Европы «Арсенал» — «Буде-Глимт» 6 октября 2022 года
Евгений Коростелев
Читать «СЭ» в
Габи Жезус.
Фото Global Look Press

6 октября в третьем туре группового этапа Лиги Европы сойдутся английский «Арсенал» и норвежский «Буде-Глимт», за который выступает российский вратарь Никита Хайкин. Встреча состоится на стадионе «Эмирейтс» в Лондоне и начнется в 22.00 по московскому времени, обслужит ее немецкий Харм Осмерс. Посмотреть игру в прямом эфире можно будет на сайте matchtv.ru с 21.45 мск.

Лига Европы. Группа A
06 окт, 22:00. Emirates Stadium (Лондон)
Арсенал
3:0
Буде-Глимт

«Арсенал» — безоговорочный фаворит встречи, по мнению аналитиков букмекерской компании БЕТСИТИ. На его победу можно поставить с коэффициентом 1.23, это приблизительно 81% вероятности исхода. Ничья доступна за 8.20 (12%), успех «Буде-Глимт» — за 11.0 (7%).

Верите в сенсацию? Ставка в 1000 рублей на триумф гостей принесет выигрыш в 11 000 рублей, чистая прибыль составит 10 000.

Однако можете сделать менее рискованную ставку: Х2 идет за 4.50.

«Арсенал» играет очень результативно — в последних восьми матчах с его участием было забито три и более мяча. На тотал больше 2.5 гола в предстоящей встрече коэффициент — 1.38, на ТБ 3.5 — 2.00.

Вариант «обе забьют» доступен за 1.81, обратный исход — за 2.00.

Эксперты полагают, что Габи Жезус наверняка забьет в ворота «Буде-Глимт». Котировка на такое событие — 1.65.

 
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Отстоит ли Никита Хайкин на ноль в Лондоне? Условие «Арсенал» не забьет» оценено в 13.0.

2:0 за 7.40 — счет, с которым наверняка завершится игра.

 
Футбол
Лига Европы УЕФА
Прогнозы на спорт
ФК Арсенал (Лондон)
ФК Буде-Глимт
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«Монако» — «Трабзонспор»: прогноз на матч Лиги Европы 6 октября 2022 года

«Монако» — «Трабзонспор»: где смотреть матч Лиги Европы 6 октября 2022 года онлайн в прямом эфире
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 13 10 3 0 36-5 33
2
 Спартак 13 8 2 3 31-16 26
3
 ЦСКА 13 7 4 2 26-13 25
4
 Ростов 13 7 4 2 24-19 25
5
 Краснодар 13 6 3 4 25-20 21
6
 Сочи 13 6 2 5 22-22 20
7
 Ахмат 13 6 2 5 21-21 20
8
 Динамо 13 5 5 3 21-16 20
9
 Оренбург 13 6 0 7 22-31 18
10
 Кр. Советов 13 3 5 5 14-19 14
11
 Н. Новгород 13 3 4 6 17-23 13
12
 Урал 13 4 1 8 13-23 13
13
 Локомотив 13 3 3 7 16-26 12
14
 Факел 13 1 8 4 16-23 11
15
 Химки 13 2 3 8 13-23 9
16
 Торпедо 13 1 3 9 7-24 6
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22.10 14:00
Н. Новгород – Краснодар
 - : -
22.10 16:30
Факел – Ростов
 - : -
22.10 19:00
Локомотив – Динамо
 - : -
23.10 14:00
Оренбург – ЦСКА
 - : -
23.10 16:30
Спартак – Химки
 - : -
23.10 19:00
Ахмат – Торпедо
 - : -
24.10 17:30
Урал – Кр. Советов
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24.10 20:00
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