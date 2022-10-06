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6 октября, 15:15

«Монако» — «Трабзонспор»: прогноз на матч Лиги Европы 6 октября 2022 года

Прогноз на матч Лиги Европы «Монако» — «Трабзонспор» 6 октября 2022 года
Евгений Коростелев
Читать «СЭ» в
«Монако».
Фото Global Look Press

6 октября «Монако» Александра Головина и турецкий «Трабзонспор» схлестнутся в третьем туре группового этапа Лиги Европы. Игра состоится во Франции на стадионе «Луи II» и начнется в 19.45 по московскому времени. Главным арбитром назначен Георгий Круашвили из Грузии. Посмотреть игру в прямом эфире с 19.30 мск можно на сайте matchtv.ru и на телеканале «Матч! Футбол 1».

Лига Европы. Группа H
06 окт, 19:45. Stade Louis II (Монако)
Монако
3:1
Трабзонспор

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают, что у «Монако» значительно больше шансов победить. Взять успех монегасков можно за 1.53, что примерно 65% вероятности исхода. Ничья доступна за 4.70 (21%), триумф «Трабзонспора» — за еще большие 6.20 (14%).

Ставка в 1000 рублей на «мирный» результат в случае его достижения принесет выигрыш в 4700 рублей.

Если предполагаете, что турки выжмут в гостях хотя бы ничью, возьмите Х2 за 2.60.

Тотал больше 2.5 мяча оценен в 1.61, ТМ 2.5 — в 2.40.

«Трабзонспор» обменялся голами с соперниками в последних пяти матчах. Вариант «обе забьют» идет за 1.72, обратный исход — за 2.12.

Если верите в Александра Головина, тогда можете поставить на его гол за 4.00.

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Три наиболее вероятных точных счета выглядят следующим образом:

  • 2:1 в пользу «Монако» предложено оформить за 7.80;

  • 2:0 — за 7.90;

  • ничья 1:1 идет за 8.10.

Прогноз и ставка на матч «Монако» — «Трабзонспор»

«Трабзонспор» играет очень результативно не только в Лиге Европы (разница мячей 4:4), но и в чемпионате Турции — там у команды 13 забитых и 11 пропущенных. В последних пяти играх коллектив Абдуллаха Авджи обменивался с соперниками голами.

Матч пройдет в Монако, где Головин и Ко в этом сезоне играли уже восемь раз, и в семи случаях нулей на табло не было. Поэтому разумно выбрать вариант «обе забьют» за 1.72.

Рекомендуемая ставка: «обе забьют» за 1.72.

Футбол
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ФК Монако
ФК Трабзонспор
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«Арсенал» — «Буде-Глимт»: где смотреть матч Лиги Европы 6 октября 2022 года онлайн в прямом эфире
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1
 Зенит 13 10 3 0 36-5 33
2
 Спартак 13 8 2 3 31-16 26
3
 ЦСКА 13 7 4 2 26-13 25
4
 Ростов 13 7 4 2 24-19 25
5
 Краснодар 13 6 3 4 25-20 21
6
 Сочи 13 6 2 5 22-22 20
7
 Ахмат 13 6 2 5 21-21 20
8
 Динамо 13 5 5 3 21-16 20
9
 Оренбург 13 6 0 7 22-31 18
10
 Кр. Советов 13 3 5 5 14-19 14
11
 Н. Новгород 13 3 4 6 17-23 13
12
 Урал 13 4 1 8 13-23 13
13
 Локомотив 13 3 3 7 16-26 12
14
 Факел 13 1 8 4 16-23 11
15
 Химки 13 2 3 8 13-23 9
16
 Торпедо 13 1 3 9 7-24 6
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Н. Новгород – Краснодар
 - : -
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 - : -
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Локомотив – Динамо
 - : -
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Оренбург – ЦСКА
 - : -
23.10 16:30
Спартак – Химки
 - : -
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