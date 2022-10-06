6 октября «Монако» Александра Головина и турецкий «Трабзонспор» схлестнутся в третьем туре группового этапа Лиги Европы. Игра состоится во Франции на стадионе «Луи II» и начнется в 19.45 по московскому времени. Главным арбитром назначен Георгий Круашвили из Грузии. Посмотреть игру в прямом эфире с 19.30 мск можно на сайте matchtv.ru и на телеканале «Матч! Футбол 1».

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают, что у «Монако» значительно больше шансов победить. Взять успех монегасков можно за 1.53, что примерно 65% вероятности исхода. Ничья доступна за 4.70 (21%), триумф «Трабзонспора» — за еще большие 6.20 (14%).

Ставка в 1000 рублей на «мирный» результат в случае его достижения принесет выигрыш в 4700 рублей.

Если предполагаете, что турки выжмут в гостях хотя бы ничью, возьмите Х2 за 2.60.

Тотал больше 2.5 мяча оценен в 1.61, ТМ 2.5 — в 2.40.

«Трабзонспор» обменялся голами с соперниками в последних пяти матчах. Вариант «обе забьют» идет за 1.72, обратный исход — за 2.12.

Если верите в Александра Головина, тогда можете поставить на его гол за 4.00.

Три наиболее вероятных точных счета выглядят следующим образом:

2:1 в пользу «Монако» предложено оформить за 7.80;

2:0 — за 7.90;

ничья 1:1 идет за 8.10.

Прогноз и ставка на матч «Монако» — «Трабзонспор»

«Трабзонспор» играет очень результативно не только в Лиге Европы (разница мячей 4:4), но и в чемпионате Турции — там у команды 13 забитых и 11 пропущенных. В последних пяти играх коллектив Абдуллаха Авджи обменивался с соперниками голами.

Матч пройдет в Монако, где Головин и Ко в этом сезоне играли уже восемь раз, и в семи случаях нулей на табло не было. Поэтому разумно выбрать вариант «обе забьют» за 1.72.

Рекомендуемая ставка: «обе забьют» за 1.72.