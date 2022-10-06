6 октября французский «Монако» и турецкий «Трабзонспор» встретятся в третьем туре группового этапа Лиги Европы. Игра состоится на стадионе «Луи II» и начнется в 19.45 по московскому времени. Главный арбитр — Георгий Круашвили из Грузии. Посмотреть игру в прямом эфире с 19.30 мск можно на сайте matchtv.ru и на телеканале «Матч! Футбол 1».

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают «Монако» фаворитом. Победа монегасков доступна за 1.53, что примерно 65% вероятности исхода. Ничья идет за 4.70 (21%), триумф «Трабзонспора» — за 6.20 (14%).

Ставка в 1000 рублей на «мирный» результат в случае его достижения принесет выигрыш в 4700 рублей.

Если предполагаете, что турки выжмут в гостях хотя бы ничью, возьмите Х2 за 2.60.

Тотал больше 2.5 мяча оценен в 1.61, ТМ 2.5 — в 2.40.

Можете рассмотреть индивидуальные показатели команд: ИТБ1 (1.5) идет за 1.54, ИТМ1 (1.5) — за 2.47. Эти же условия у гостей — 3.30 и 1.34 соответственно.

«Трабзонспор» обменялся голами с соперниками в последних пяти матчах. Вариант «обе забьют» идет за 1.72, обратный исход — за 2.12.

Если верите в Александра Головина, тогда можете поставить на его гол за 4.00.

Три наиболее вероятных точных счета выглядят следующим образом: