Итоги благотворительной акции «Доброфура» в Казани

В Континентальной хоккейной лиге продолжается благотворительная акция «Доброфура» от КХЛ и благотворительной программы «ДоброFON». Вчера, 16 ноября, акция прошла на матче между «Ак Барсом» и «Динамо», который состоялся на «Татнефть Арене» в Казани.

По условиям акции «ДоброFON» умножит количество зрителей на 100 в каждой игре, куда приезжает «Доброфура», и конвертирует сумму в денежные средства, которые потом будут распределены поровну между выбранными клубами благотворительными фондами. Матч, завершившийся убедительной победой хозяев со счетом 4:1, увидело с трибун 8245 человек, соответственно, в общую копилку отправилось 824 500 рублей. Еще 29 000 рублей было внесено прямыми пожертвованиями. Общая сумма средств, которые будут направлены на благотворительность по итогам вчерашнего вечера, составила 853 500 рублей.

Казанский «Ак Барс» выбрал для поддержки Фонд развития адаптивных видов спорта, который активно поддерживает и развивает адаптивные виды спорта в Татарстане, такие как следж-хоккей и специальный хоккей для детей с особенностями развития.

Всего по итогам двух мероприятий было собрано 1 117 900 рублей по количеству болельщиков на трибунах. Еще 78 349 рублей было собрано на сайте проекта доброфура.рф — эти средства будут направлены в благотворительный фонд «Дорога жизни», который обеспечивает детей-сирот, живущих в отдаленных регионах, своевременной и необходимой помощью.