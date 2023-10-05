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«Астана» — «Виктория Пльзень»: где смотреть матч Лиги конференций 5 октября 2023 года онлайн в прямом эфире

Прямая трансляция матча Лиги конференций «Астана» — «Виктория Пльзень» 5 октября 2023 года
Евгений Коростелев
Шеф отдела ставок
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Марин Томасов.
Фото Global Look Press

5 октября «Астана» проведет второй матч на групповом этапе Лиги конференций. На этот раз соперником казахстанского клуба станет чешская «Виктория Пльзень». Игра пройдет на «Астана Арене» и начнется в 17.30 по московскому времени, в прямом эфире она будет показана на онлайн-платформе «Okko Спорт». Главным арбитром назначен Густаву Корреа из Португалии.

Лига конференций. Группа C
05 окт, 17:30. Astana Arena (Астана)
Астана
Виктория Пл

Аналитики букмекерской компании Olimpbet считают, что домашнее поле не поможет «Астане» набрать три очка. На победу казахстанцев можно поставить с коэффициентом 3.33, что примерно 30% вероятности исхода. Ничья доступна за 3.68 (24%), виктория «Виктории» — за 2.12 (46%).

Чешский клуб шел на серии из 12 побед подряд, но в прошедшие выходные проиграл в чемпионате «Спарте» (1:2). На то, что красно-синие не победят еще раз, котировка — 1.75.

Тотал больше 2.5 мяча оценен в 1.69, ТМ 2.5 — в 2.20.

Обмен голами предложено оформить за 1.60, противоположный исход можно взять за 2.33.

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На дубль в матче коэффициент — 3.49, на хет-трик — 13.0, на автогол — 8.50. Случится ли что-то из этого в Казахстане?

Наиболее вероятный точный счет, несмотря на преимущество «Виктории», — ничья 1:1 за 6.40.

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«Ак Барс» — «Авангард»: где смотреть матч КХЛ 5 октября 2023 года онлайн в прямом эфире
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 10 7 3 0 16-3 24
2
 Кр. Советов 10 6 3 1 25-12 21
3
 Локомотив 10 5 3 2 16-14 18
4
 Зенит 10 5 2 3 20-11 17
5
 Спартак 10 5 1 4 14-16 16
6
 ЦСКА 10 4 4 2 20-15 16
7
 Динамо 10 4 4 2 17-15 16
8
 Урал 10 4 3 3 10-12 15
9
 Пари НН 10 4 2 4 9-9 14
10
 Ахмат 10 3 3 4 12-11 12
11
 Оренбург 10 3 2 5 13-17 11
12
 Ростов 10 2 4 4 15-21 10
13
 Рубин 10 2 3 5 10-20 9
14
 Факел 10 2 2 6 7-14 8
15
 Балтика 10 2 1 7 9-16 7
16
 Сочи 10 2 0 8 9-16 6
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30 тур
7.10 12:00
Урал – Локомотив
 - : -
7.10 14:00
Сочи – Зенит
 - : -
7.10 16:30
Балтика – Оренбург
 - : -
7.10 19:00
Краснодар – Ростов
 - : -
8.10 14:00
Пари НН – Кр. Советов
 - : -
8.10 16:30
Динамо – Факел
 - : -
8.10 19:00
Спартак – ЦСКА
 - : -
8.10 19:00
Ахмат – Рубин
 - : -
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П
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