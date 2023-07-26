«Арис» — БАТЭ: бывшему клубу Кокорина будет непросто сломить белорусов
26 июля во втором раунде квалификации Лиги чемпионов кипрский «Арис» сыграет с белорусским БАТЭ. Игра пройдет на арене «Альфамега» в Лимасоле, начало — в 20.00 по московскому времени. В России она показана не будет. Главным арбитром назначен израильтянин Игал Фрид.
БАТЭ — неожиданно серьезный аутсайдер игры, по мнению букмекерской компании Olimpbet. На победу белорусской команды выставлен коэффициент 5.38 (14%), вероятность этого исхода — примерно 26%. Ничья идет за 3.83 (26%), успех «Ариса» — за 1.67 (60%).
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На вариант «победа БАТЭ или ничья» выставлена котировка — 2.27. Также можете подстраховать гостей с форой (+1) за 1.73.
Тотал больше 2.5 мяча доступен за 2.17, ТМ 2.5 — за 1.70.
При этом эксперты особо не верят в нападение белорусского клуба и предложили на гол гостей коэффициент 1.75.
Обмен результативными атаками оценен в 2.15, противоположный исход — в 1.69.
Проход БАТЭ в следующий раунд предложен за 2.75, «Ариса» — за 1.45.
Прогноз и ставка на матч «Арис» — БАТЭ
Да, кипрский клуб неплохо играет на своем поле — выиграл восемь из десяти матчей, но большая часть этих побед была достигнута давно. Сейчас «Арис» только набирает обороты, сыграв один официальный матч (забрал в битве с «Омонией» Суперкубок Кипра).
В прошлом сезоне клуб из Лимасола смотрелся бодро в том числе благодаря Александру Кокорину, который был признан лучшим игроком лиги, оформив 13 голов. Теперь он уехал в «Фиорентину», а без него «Арис» уже будет слегка другим — не таким мобильным и мощным, так что у БАТЭ точно будут шансы зацепиться в этом противостоянии.
Рекомендуемая ставка: победа БАТЭ с форой (+1) гол за 1.73.
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|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
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1
|Краснодар
|1
|1
|0
|0
|3-1
|3
|
2
|Зенит
|1
|1
|0
|0
|2-0
|3
|
3
|Сочи
|1
|1
|0
|0
|2-0
|3
|
4
|Спартак
|1
|1
|0
|0
|3-2
|3
|
5
|Ростов
|1
|1
|0
|0
|2-1
|3
|
6
|Урал
|1
|1
|0
|0
|2-1
|3
|
7
|Кр. Советов
|1
|1
|0
|0
|2-1
|3
|
8
|Локомотив
|1
|0
|1
|0
|2-2
|1
|
9
|Рубин
|1
|0
|1
|0
|2-2
|1
|
10
|Оренбург
|1
|0
|0
|1
|2-3
|0
|
11
|ЦСКА
|1
|0
|0
|1
|1-2
|0
|
12
|Ахмат
|1
|0
|0
|1
|1-2
|0
|
13
|Факел
|1
|0
|0
|1
|1-2
|0
|
14
|Динамо
|1
|0
|0
|1
|1-3
|0
|
15
|Пари НН
|1
|0
|0
|1
|0-2
|0
|
16
|Балтика
|1
|0
|0
|1
|0-2
|0
|29.07
|15:00
|
Кр. Советов – Динамо
|- : -
|29.07
|17:30
|
Урал – Пари НН
|- : -
|29.07
|20:00
|
Ростов – Зенит
|- : -
|30.07
|15:00
|
Рубин – Оренбург
|- : -
|30.07
|17:30
|
Факел – Локомотив
|- : -
|30.07
|20:00
|
Краснодар – Сочи
|- : -
|30.07
|20:00
|
Ахмат – ЦСКА
|- : -
|31.07
|19:30
|
Спартак – Балтика
|- : -
|Г
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|2
|
|
Даниил Хлусевич
Спартак
|2
|
|
Тимур Аюпов
Урал
|1
|П
|
|
Лукас Вера
Оренбург
|2
|
|
Хызыр Аппаев
Факел
|1
|
|
Зелимхан Бакаев
Зенит
|1
|И
|К
|Ж
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|1
|1
|0
|
|
Хорен Байрамян
Ростов
|1
|0
|1
|
|
Зелимхан Бакаев
Зенит
|1
|0
|1