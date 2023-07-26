26 июля на юге России пройдет интригующий матч первого тура группового этапа Кубка России — «Ростов» примет «Рубин». Игра пройдет на «Ростов Арене» и начнется в 20.45 по московскому времени. В прямом эфире ее покажут сайт matchtv.ru и телеканал «Матч! Премьер». Обслужит встречу арбитр из Саранска Евгений Буланов.

Аналитики букмекерской компании Olimpbet назначили фаворитом «Ростов». Победа команды Валерия Карпина по итогам 90 минут оценена коэффициентом 2.60, вероятность этого исхода — примерно 38%. Ничья идет за 3.37 (28%), успех «Рубина» — за 2.91 (34%).

Ставка в 1000 рублей на казанцев в случае их триумфа принесет выплату в 2910 рублей.

Вариант «Рубин» не проиграет» предложен за 1.51. Также можете поставить на команды с форой (0): 1.78 на хозяев и 2.95 — на гостей.

Тотал больше 2.5 мяча доступен за 2.05, ТМ 2.5 — за 1.78. Последние два матча между командами получились «верховыми».

Если верите, что соперники обменяются голами, сделайте ставку на это условие за 1.81. Противоположную опцию можно взять за 1.99.

Наиболее вероятные варианты итогового счета выглядят следующим образом:

ничья 1:1 — за 5.80;

0:0 — за 7.50;

1:0 в пользу одной из команд — за 8.50.

Прогноз и ставка на матч «Ростов» — «Рубин»

«Рубин» произвел очень сильное впечатление по матчу первого тура РПЛ против «Локомотива». Казанцам не хватило нескольких минут, чтобы увезти из Москвы три очка, что стало бы довольно закономерным исходом. Команда Рахимова здорово комбинировала, молниеносно вылетала в контратаки и не стеснялась бить по воротам — в створ ворот «Локо» пришлись семь попаданий.

«Ростов» победил в стартовом матче с «Факелом» — он получился очень непростым. Особенно с учетом того, что команду покинули некоторые игроки, а новичков южанам заявить запрещено. Обойма не слишком широкая, на Кубок сил может хватить не всем, поэтому Карпин обязательно произведет ротацию и выпустит резервистов. В таком случае у «Рубина» появится возможность набрать первые три очка в Кубке.

Рекомендуемая ставка: Х2 и ТБ 1.5 за 1.96.

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