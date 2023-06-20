20 июня вторая ракетка мира Арина Соболенко проведет первый в сезоне матч на траве. В стартовом круге турнира в Берлине она сразится с российской Верой Звонаревой. Игра начнется не ранее 13.30 по московскому времени, на территории РФ она показана не будет. Две предыдущие очные встречи завершились победами Соболенко.

Неудивительно, что белоруска — безусловный фаворит предстоящего матча. Ее победа доступна с крохотным коэффициентом 1.02, что примерно 98% вероятности исхода. Успех Звонаревой идет за 14.0 (2%).

Ставка в 1000 рублей на россиянку в случае ее выигрыша принесет вкусные 14 000 рублей.

Можете подстраховать ее с внушительной форой (+7) геймов за 1.90. Если же считаете, что игра завершится разгромом Звонаревой, возьмите Ф1(-7) за 1.84.

Тотал больше 17.5 гейма идет за 2.06, ТМ 17.5 — за 1.71. В 2021 году Арина отдала Вере всего три гейма.

Счет 2:0 по сетам в пользу Соболенко — практически решенный исход, по мнению экспертов — на него принимаются ставки с коэффициентом 1.16.

Прогноз и ставка на матч Арина Соболенко — Вера Звонарева

Звонарева — большая молодец: после пяти «сухих» поражений в 2023 году собралась и взяла два матча подряд. И если успех в противостоянии с Абдулраимовой просматривался, то победа над Бушар стала настоящей сенсацией. Правда, в обеих встречах 38-летняя россиянка отыграла три сета, что негативно скажется на ее и без того небезграничных физических возможностях.

Да, для Соболенко это будет первый в сезоне матч на траве, но это едва ли помешает ей одержать разгромную победу. Все-таки разница между находящейся близко к пику формы полуфиналисткой «Ролан Гаррос» и редко выступающий в одиночном разряде россиянкой очень велика.

Рекомендуемая ставка: тотал меньше 17.5 гейма за 1.71.

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