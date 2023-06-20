Арина Соболенко — Вера Звонарева: прогноз на матч WTA Берлин 20 июня 2023 года
20 июня вторая ракетка мира Арина Соболенко проведет первый в сезоне матч на траве. В стартовом круге турнира в Берлине она сразится с российской Верой Звонаревой. Игра начнется не ранее 13.30 по московскому времени, на территории РФ она показана не будет. Две предыдущие очные встречи завершились победами Соболенко.
Неудивительно, что белоруска — безусловный фаворит предстоящего матча. Ее победа доступна с крохотным коэффициентом 1.02, что примерно 98% вероятности исхода. Успех Звонаревой идет за 14.0 (2%).
Ставка в 1000 рублей на россиянку в случае ее выигрыша принесет вкусные 14 000 рублей.
Можете подстраховать ее с внушительной форой (+7) геймов за 1.90. Если же считаете, что игра завершится разгромом Звонаревой, возьмите Ф1(-7) за 1.84.
Тотал больше 17.5 гейма идет за 2.06, ТМ 17.5 — за 1.71. В 2021 году Арина отдала Вере всего три гейма.
Счет 2:0 по сетам в пользу Соболенко — практически решенный исход, по мнению экспертов — на него принимаются ставки с коэффициентом 1.16.
Прогноз и ставка на матч Арина Соболенко — Вера Звонарева
Звонарева — большая молодец: после пяти «сухих» поражений в 2023 году собралась и взяла два матча подряд. И если успех в противостоянии с Абдулраимовой просматривался, то победа над Бушар стала настоящей сенсацией. Правда, в обеих встречах 38-летняя россиянка отыграла три сета, что негативно скажется на ее и без того небезграничных физических возможностях.
Да, для Соболенко это будет первый в сезоне матч на траве, но это едва ли помешает ей одержать разгромную победу. Все-таки разница между находящейся близко к пику формы полуфиналисткой «Ролан Гаррос» и редко выступающий в одиночном разряде россиянкой очень велика.
Рекомендуемая ставка: тотал меньше 17.5 гейма за 1.71.
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|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|30
|21
|7
|2
|74-20
|70
|
2
|ЦСКА
|30
|17
|7
|6
|56-27
|58
|
3
|Спартак
|30
|15
|9
|6
|60-38
|54
|
4
|Ростов
|30
|15
|8
|7
|48-44
|53
|
5
|Ахмат
|30
|15
|5
|10
|51-39
|50
|
6
|Краснодар
|30
|13
|9
|8
|62-46
|48
|
7
|Оренбург
|30
|14
|4
|12
|58-55
|46
|
8
|Локомотив
|30
|13
|6
|11
|54-46
|45
|
9
|Динамо
|30
|13
|6
|11
|49-45
|45
|
10
|Сочи
|30
|11
|5
|14
|37-54
|38
|
11
|Урал
|30
|10
|6
|14
|33-45
|36
|
12
|Кр. Советов
|30
|8
|8
|14
|32-45
|32
|
13
|Пари НН
|30
|8
|6
|16
|33-50
|30
|
14
|Факел
|30
|6
|12
|12
|36-48
|30
|
15
|Химки
|30
|4
|6
|20
|25-67
|18
|
16
|Торпедо
|30
|3
|4
|23
|22-61
|13
|3.06
|17:00
|
Зенит – Факел
|1 : 0
|3.06
|17:00
|
Кр. Советов – Спартак
|1 : 0
|3.06
|17:00
|
ЦСКА – Ростов
|4 : 1
|3.06
|17:00
|
Локомотив – Торпедо
|3 : 1
|3.06
|17:00
|
Ахмат – Краснодар
|2 : 2
|3.06
|17:00
|
Оренбург – Динамо
|3 : 0
|3.06
|17:00
|
Пари НН – Химки
|2 : 0
|3.06
|17:00
|
Урал – Сочи
|1 : 0
|Г
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|23
|
|
Квинси Промес
Спартак
|20
|
|
Федор Чалов
ЦСКА
|19
|П
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|12
|
|
Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо
Зенит
|9
|
|
Александр Соболев
Спартак
|9
|И
|К
|Ж
|
|
Максим Ненахов
Локомотив
|20
|1
|4
|
|
Гленн Бейл
Крылья Советов
|28
|1
|4
|
|
Александр Соболев
Спартак
|26
|1
|9