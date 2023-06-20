Исландия — Португалия: прогноз на матч квалификации Евро-2024 20 июня 2023 года
20 июня сборная Португалии проведет второй за три дня матч квалификации чемпионата Европы 2024 года. На этот раз соперником Роналду и компании станет Исландия. Игра пройдет на стадионе «Лаугардалсвеллур» в Рейкьявике и начнется в 21.45 по московскому времени. В прямом эфире ее покажет онлайн-платформа «Okko Спорт».
Аналитики букмекерской компании Olimpbet считают Португалию безальтернативным фаворитом встречи. На ее победу можно поставить с коэффициентом 1.33, что приблизительно 75% вероятности исхода. Ничья идет за 5.69 (17%), успех Исландии — за 10.25 (8%).
Ставка в 1000 рублей на «мирный» исход в случае его осуществления принесет выплату в 5690 рублей.
Считаете, что дома Исландия составит конкуренцию фавориту? Вариант 1Х оценен в 3.58.
Можете подстраховать хозяев или увеличить коэффициент на фаворита с помощью форы: Ф1(+1.5) идет за 1.96, Ф2(-1.5) — за 1.87.
Приятная котировка выставлена на тотал больше 2.5 мяча — 1.65. В трех первых играх отбора с участием Португалии прошел «верх».
Пенальти оценен в 2.70. В двух встречах из трех Роналду и Леау били с точки.
Прогноз и ставка на матч Исландия — Португалия
Сборная Португалии уверенно движется к победе в своей отборочной группе. В первых трех турах европейские бразильцы набрали максимальные девять очков и забили 13 мячей при нуле пропущенных. Правда, в соперниках были сладкие для топовых сборных Люксембург, Лихтенштейн и чуть более грозная Босния.
Исландия потенциально не хуже боснийцев, но при этом в первом туре проиграла им 0:3. А еще уступила пару дней назад Словакии (1:2). С такими результатами в матчах с прямыми конкурентами рассчитывать на выход в финальную часть нет смысла. Как и нет смысла при нынешней игре мечтать о набранных очках против пылающей и очень яркой Португалии.
Рекомендуемая ставка: П2 и ТБ 2.5 за 1.76.
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|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|30
|21
|7
|2
|74-20
|70
|
2
|ЦСКА
|30
|17
|7
|6
|56-27
|58
|
3
|Спартак
|30
|15
|9
|6
|60-38
|54
|
4
|Ростов
|30
|15
|8
|7
|48-44
|53
|
5
|Ахмат
|30
|15
|5
|10
|51-39
|50
|
6
|Краснодар
|30
|13
|9
|8
|62-46
|48
|
7
|Оренбург
|30
|14
|4
|12
|58-55
|46
|
8
|Локомотив
|30
|13
|6
|11
|54-46
|45
|
9
|Динамо
|30
|13
|6
|11
|49-45
|45
|
10
|Сочи
|30
|11
|5
|14
|37-54
|38
|
11
|Урал
|30
|10
|6
|14
|33-45
|36
|
12
|Кр. Советов
|30
|8
|8
|14
|32-45
|32
|
13
|Пари НН
|30
|8
|6
|16
|33-50
|30
|
14
|Факел
|30
|6
|12
|12
|36-48
|30
|
15
|Химки
|30
|4
|6
|20
|25-67
|18
|
16
|Торпедо
|30
|3
|4
|23
|22-61
|13
|3.06
|17:00
|
Зенит – Факел
|1 : 0
|3.06
|17:00
|
Кр. Советов – Спартак
|1 : 0
|3.06
|17:00
|
ЦСКА – Ростов
|4 : 1
|3.06
|17:00
|
Локомотив – Торпедо
|3 : 1
|3.06
|17:00
|
Ахмат – Краснодар
|2 : 2
|3.06
|17:00
|
Оренбург – Динамо
|3 : 0
|3.06
|17:00
|
Пари НН – Химки
|2 : 0
|3.06
|17:00
|
Урал – Сочи
|1 : 0
|Г
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|23
|
|
Квинси Промес
Спартак
|20
|
|
Федор Чалов
ЦСКА
|19
|П
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|12
|
|
Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо
Зенит
|9
|
|
Александр Соболев
Спартак
|9
|И
|К
|Ж
|
|
Максим Ненахов
Локомотив
|20
|1
|4
|
|
Гленн Бейл
Крылья Советов
|28
|1
|4
|
|
Александр Соболев
Спартак
|26
|1
|9