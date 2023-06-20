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Исландия — Португалия: прогноз на матч квалификации Евро-2024 20 июня 2023 года

Прогноз на матч квалификации Евро-2024 Исландия — Португалия 20 июня 2023 года
Евгений Коростелев
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Криштиану Роналду.
Фото Getty Images

20 июня сборная Португалии проведет второй за три дня матч квалификации чемпионата Европы 2024 года. На этот раз соперником Роналду и компании станет Исландия. Игра пройдет на стадионе «Лаугардалсвеллур» в Рейкьявике и начнется в 21.45 по московскому времени. В прямом эфире ее покажет онлайн-платформа «Okko Спорт».

Чемпионат Европы. Отборочный турнир. Группа J
20 июн, 21:45. ()
Исландия
Португалия

Аналитики букмекерской компании Olimpbet считают Португалию безальтернативным фаворитом встречи. На ее победу можно поставить с коэффициентом 1.33, что приблизительно 75% вероятности исхода. Ничья идет за 5.69 (17%), успех Исландии — за 10.25 (8%).

Ставка в 1000 рублей на «мирный» исход в случае его осуществления принесет выплату в 5690 рублей.

Считаете, что дома Исландия составит конкуренцию фавориту? Вариант 1Х оценен в 3.58.

Можете подстраховать хозяев или увеличить коэффициент на фаворита с помощью форы: Ф1(+1.5) идет за 1.96, Ф2(-1.5) — за 1.87.

Приятная котировка выставлена на тотал больше 2.5 мяча — 1.65. В трех первых играх отбора с участием Португалии прошел «верх».

Пенальти оценен в 2.70. В двух встречах из трех Роналду и Леау били с точки.

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Прогноз и ставка на матч Исландия — Португалия

Сборная Португалии уверенно движется к победе в своей отборочной группе. В первых трех турах европейские бразильцы набрали максимальные девять очков и забили 13 мячей при нуле пропущенных. Правда, в соперниках были сладкие для топовых сборных Люксембург, Лихтенштейн и чуть более грозная Босния.

Исландия потенциально не хуже боснийцев, но при этом в первом туре проиграла им 0:3. А еще уступила пару дней назад Словакии (1:2). С такими результатами в матчах с прямыми конкурентами рассчитывать на выход в финальную часть нет смысла. Как и нет смысла при нынешней игре мечтать о набранных очках против пылающей и очень яркой Португалии.

Рекомендуемая ставка: П2 и ТБ 2.5 за 1.76.

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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 30 21 7 2 74-20 70
2
 ЦСКА 30 17 7 6 56-27 58
3
 Спартак 30 15 9 6 60-38 54
4
 Ростов 30 15 8 7 48-44 53
5
 Ахмат 30 15 5 10 51-39 50
6
 Краснодар 30 13 9 8 62-46 48
7
 Оренбург 30 14 4 12 58-55 46
8
 Локомотив 30 13 6 11 54-46 45
9
 Динамо 30 13 6 11 49-45 45
10
 Сочи 30 11 5 14 37-54 38
11
 Урал 30 10 6 14 33-45 36
12
 Кр. Советов 30 8 8 14 32-45 32
13
 Пари НН 30 8 6 16 33-50 30
14
 Факел 30 6 12 12 36-48 30
15
 Химки 30 4 6 20 25-67 18
16
 Торпедо 30 3 4 23 22-61 13
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 1 : 0
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Кр. Советов – Спартак
 1 : 0
3.06 17:00
ЦСКА – Ростов
 4 : 1
3.06 17:00
Локомотив – Торпедо
 3 : 1
3.06 17:00
Ахмат – Краснодар
 2 : 2
3.06 17:00
Оренбург – Динамо
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Пари НН – Химки
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