Прогноз на матч отбора ЧМ-2022 по футболу Бразилия — Парагвай

2 февраля в южноамериканском отборе на чемпионат мира 2022 года между собой сыграют сборные Бразилии и Парагвая. Встреча пройдет в Белу-Оризонти на стадионе «Минейраш» и начнется в 02.30. Трансляцию смотрите на канале «Матч! Футбол 1».

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают, что в этом матче победу одержит Бразилия. Поставить на нее можно с котировкой 1.25 — это примерно 70% вероятности. Ничью предлагается взять за 6.00 (21%), а победа Парагвая есть в линии за 14.5 (9%).

Ф1(-1) идет за 1.21, а Ф2(+1) за 2.40.

При ставке в 1000 рублей на победу Парагвая потенциальная выплата составит 14 500 рублей.

Ставку «Парагвай не проиграет» можно взять за 4.20.

Шансы Бразилии забить больше двух голов оцениваются коэффициентом 2.60.

Уверены, что Парагвай сумеет отличиться больше одного раза в матче? ИТБ2 (1.5) доступен за 9.00.

Аналитики считают, что наиболее вероятен счет 1:0 в пользу Бразилии. На него можно поставить за 4.90.

· ТМ 1.5 — 3.40

· Обе забьют: да — 3.00

· Точный счет: 1:7 — 2.50