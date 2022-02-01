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Сегодня, 17:15

Бразилия — Парагвай: прогноз и ставки на матч отбора ЧМ-2022 2 февраля

Прогноз на матч отбора ЧМ-2022 по футболу Бразилия — Парагвай
Егор Сергеев
Тиагу Силва.
Фото AFP

2 февраля в южноамериканском отборе на чемпионат мира 2022 года между собой сыграют сборные Бразилии и Парагвая. Встреча пройдет в Белу-Оризонти на стадионе «Минейраш» и начнется в 02.30. Трансляцию смотрите на канале «Матч! Футбол 1».

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Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают, что в этом матче победу одержит Бразилия. Поставить на нее можно с котировкой 1.25 — это примерно 70% вероятности. Ничью предлагается взять за 6.00 (21%), а победа Парагвая есть в линии за 14.5 (9%).

Ф1(-1) идет за 1.21, а Ф2(+1) за 2.40.

При ставке в 1000 рублей на победу Парагвая потенциальная выплата составит 14 500 рублей.

Ставку «Парагвай не проиграет» можно взять за 4.20.

Шансы Бразилии забить больше двух голов оцениваются коэффициентом 2.60.

Уверены, что Парагвай сумеет отличиться больше одного раза в матче? ИТБ2 (1.5) доступен за 9.00.

ЧМ. Отборочный турнир. Южная Америка. Отборочный турнир
02 февр, 03:30. Mineirao (Белу-Оризонти)
Бразилия
Парагвай

Аналитики считают, что наиболее вероятен счет 1:0 в пользу Бразилии. На него можно поставить за 4.90.

· ТМ 1.5 — 3.40

· Обе забьют: да — 3.00

· Точный счет: 1:7 — 2.50

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И В Н П +/- О
1
 Зенит 18 11 5 2 44-20 38
2
 Динамо 18 11 3 4 33-20 36
3
 Сочи 18 10 1 7 30-21 31
4
 ЦСКА 18 9 3 6 21-16 30
5
 Краснодар 18 8 5 5 29-18 29
6
 Локомотив 18 7 7 4 24-19 28
7
 Ахмат 18 9 0 9 24-24 27
8
 Кр. Советов 18 8 3 7 22-18 27
9
 Спартак 18 6 5 7 20-26 23
10
 Рубин 18 6 4 8 23-27 22
11
 Урал 18 4 7 7 12-18 19
12
 Арсенал 18 5 4 9 21-35 19
13
 Н. Новгород 18 5 4 9 18-30 19
14
 Ростов 18 4 6 8 30-35 18
15
 Уфа 18 3 7 8 17-26 16
16
 Химки 18 2 8 8 16-31 14
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26.02 14:00
Н. Новгород – Урал
 - : -
26.02 14:00
Химки – Динамо
 - : -
26.02 16:30
Сочи – Арсенал
 - : -
26.02 19:00
Спартак – ЦСКА
 - : -
27.02 14:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
27.02 16:30
Краснодар – Локомотив
 - : -
27.02 19:00
Ахмат – Уфа
 - : -
28.02 19:00
Зенит – Рубин
 - : -
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Уфа

 13
Артем Дзюба

Артем Дзюба

Зенит

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Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Сочи

 8
П
Реми Кабелла

Реми Кабелла

Краснодар

 6
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 5
Себастьян Шиманьски

Себастьян Шиманьски

Динамо

 5
И К Ж
Максимилиано Кофрие

Максимилиано Кофрие

Спартак

 10 1 2
Гжегож Крыховяк

Гжегож Крыховяк

Краснодар

 15 1 0
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 16 1 7
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