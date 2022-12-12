Прогнозы на спорт
Новости
Р§Рњ 2022
Главная
Прогнозы на спорт

Прогнозы на спорт

12 декабря, 19:15

Суперкомпьютер предсказал победителя ЧМ: какие шансы у Месси на долгожданный титул?

Артемий Кутейников
Читать «СЭ» в Telegram Дзен
Лионель Месси в сборной Аргентины по футболу.
Фото Global Look Press

На чемпионате мира в Катаре осталось провести лишь четыре матча — два полуфинала, финал и игру за третье место. На победу в турнире претендуют четыре команды — Аргентина, Франция, Хорватия и Марокко. Французы и хорваты встречались в финале прошлого чемпионата мира, тогда «Трехцветные» выиграли (4:2).

Оливье Жиру. Месси и Жиру в сражении с Мбаппе. Кто станет лучшим бомбардиром ЧМ?

Суперкомпьютер оценил вероятность победы каждой сборной в Катаре: наивысшие шансы забрать титул чемпиона мира у Аргентины — 37%. Букмекерская компания БЕТСИТИ на успех «Альбиселесте» предлагает коэффициент 2.70. Команда Лео Месси на этом турнире проиграла только в первом матче, а все остальные выиграла. 13 декабря южноамериканцы в полуфинале встретятся с Хорватией — финалистом прошлого ЧМ.

Второй фаворит, по мнению суперкомпьютера, — Франция. Вероятность второго подряд чемпионства «Трехцветных» — 35%. Команда Дидье Дешама в полуфинале 14 декабря сыграет с Марокко. Французы тоже потерпели одно поражение на групповом этапе, но выиграли все остальные встречи. Два лучших бомбардира чемпионата мира Оливье Жиру и Килиан Мбаппе выступают именно за Францию. Поставить на победу сборной можно с котировкой 2.10.

Шанс на чемпионство Хорватии суперкомпьютер оценил в 16%. «Шашечные» обе стадии плей-офф прошли в серии пенальти: обыграли Японию и Бразилию. На турнире 2018 года команда Златко Далича дошла до финала, где уступила Франции, в Катаре такой состав финалистов может повториться. Рынок на первое в истории чемпионство хорватов можно взять за 8.50.

Килиан Мбаппе (сборная Франции). Суперкомпьютер предсказал результаты полуфиналов ЧМ: какие шансы у Месси и Мбаппе выйти в финал?

Наименьшие шансы на чемпионство у сборной Марокко: суперкомпьютер дал на этот исход лишь 13%. При этом «Атласские львы» в Катаре выиграли группу с Бельгией и Хорватией, а в плей-офф прошли Испанию и Португалию. Ставка на победу марокканцев предложена с котировкой 11.0.

8
4
Читайте также
Спортсмены решили поменяться женами и детьми. И стали намного счастливее?
Олимпийский комитет США выступил за участие российских спортсменов в Играх-2024 в Париже
СМИ узнали о запрете КНР экспорта процессоров Loongson в РФ и другие страны
Врач рассказала, как избежать обвисания кожи при похудении
На границе с Россией задержали более 400 украинских националистов
Что такое социальное предпринимательство
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Суперкомпьютер предсказал результаты полуфиналов ЧМ: какие шансы у Месси и Мбаппе выйти в финал?

Аргентина — Хорватия: прогноз на матч чемпионата мира 13 декабря 2022 года
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
3.03 00:00
Зенит – Н. Новгород
 - : -
3.03 00:00
Спартак – Урал
 - : -
3.03 00:00
Ростов – Локомотив
 - : -
3.03 00:00
Краснодар – Торпедо
 - : -
3.03 00:00
Динамо – Кр. Советов
 - : -
3.03 00:00
Ахмат – Оренбург
 - : -
3.03 00:00
Сочи – ЦСКА
 - : -
3.03 00:00
Факел – Химки
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Владимир Сычевой

Владимир Сычевой

Оренбург

 14
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 14
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 12
П
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 7
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 6
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 16 1 3
Олег Дмитриев

Олег Дмитриев

Факел

 16 1 3
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 6 1 2
Вся статистика
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры
Новости
RSS RSS
Все новости