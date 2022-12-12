Суперкомпьютер предсказал победителя ЧМ: какие шансы у Месси на долгожданный титул?

На чемпионате мира в Катаре осталось провести лишь четыре матча — два полуфинала, финал и игру за третье место. На победу в турнире претендуют четыре команды — Аргентина, Франция, Хорватия и Марокко. Французы и хорваты встречались в финале прошлого чемпионата мира, тогда «Трехцветные» выиграли (4:2).

Суперкомпьютер оценил вероятность победы каждой сборной в Катаре: наивысшие шансы забрать титул чемпиона мира у Аргентины — 37%. Букмекерская компания БЕТСИТИ на успех «Альбиселесте» предлагает коэффициент 2.70. Команда Лео Месси на этом турнире проиграла только в первом матче, а все остальные выиграла. 13 декабря южноамериканцы в полуфинале встретятся с Хорватией — финалистом прошлого ЧМ.

Второй фаворит, по мнению суперкомпьютера, — Франция. Вероятность второго подряд чемпионства «Трехцветных» — 35%. Команда Дидье Дешама в полуфинале 14 декабря сыграет с Марокко. Французы тоже потерпели одно поражение на групповом этапе, но выиграли все остальные встречи. Два лучших бомбардира чемпионата мира Оливье Жиру и Килиан Мбаппе выступают именно за Францию. Поставить на победу сборной можно с котировкой 2.10.

Шанс на чемпионство Хорватии суперкомпьютер оценил в 16%. «Шашечные» обе стадии плей-офф прошли в серии пенальти: обыграли Японию и Бразилию. На турнире 2018 года команда Златко Далича дошла до финала, где уступила Франции, в Катаре такой состав финалистов может повториться. Рынок на первое в истории чемпионство хорватов можно взять за 8.50.

Наименьшие шансы на чемпионство у сборной Марокко: суперкомпьютер дал на этот исход лишь 13%. При этом «Атласские львы» в Катаре выиграли группу с Бельгией и Хорватией, а в плей-офф прошли Испанию и Португалию. Ставка на победу марокканцев предложена с котировкой 11.0.