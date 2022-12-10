Прогнозы на спорт
Новости
Р§Рњ 2022
Главная
Прогнозы на спорт

Прогнозы на спорт

Сегодня, 01:00

Аргентина — Хорватия: эксперты назвали фаворита в матче 1/2 финала ЧМ

Евгений Коростелев
Читать «СЭ» в Telegram Дзен
Лука Модрич.
Фото Global Look Press

13 декабря сборные Аргентины и Хорватии встретятся в полуфинале чемпионата мира по футболу, который проходит в Катаре. Игра состоится на Национальном стадионе в Лусаиле и начнется в 22.00 по московскому времени. В прямом эфире ее покажут сайт matchtv.ru, а также телеканалы «Матч! Футбол 1» и «Матч! Премьер». Старт трансляции в 21.45 мск.

Чемпионат мира. 1/2 финала
13 дек, 22:00. Lusail Stadium (Лусаил)
Аргентина
Хорватия

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают Аргентину фаворитом встречи. На победу команды Лионеля Скалони в основное время можно поставить с коэффициентом 1.83, что приблизительно 54% вероятности исхода. Успех Хорватии оценен котировкой 5.40 (17%), ничья идет за меньшие 3.40 (29%).

При ставке в 1000 рублей на проход хорватов в финал по итогам 90 минут можно выиграть 5400 рублей.

Тотал больше 2.5 мяча можно взять за 2.65, ТМ 2.5 — за 1.55.

Вариант «обе забьют» предложено оформить за 2.44, противоположный исход — за 1.56.

Триумф Аргентины с учетом основного времени, дополнительного и серии пенальти доступен за 1.37. На Хорватию с такими же условиями можно поставить за 3.40.

Килиан Мбаппе. Англия — Франция: Мбаппе слишком хорош даже для безупречного Магуайра

Три наиболее вероятных точных счета выглядят следующим образом:

  • 1:0 в пользу Аргентины — 4.70;

  • 2:0 — 6.50;

  • ничья 1:1 идет за 6.60.

0
Читайте также
Первый олимпийский чемпион из России — американец. Он побеждал в стрельбе, а умер на скачках
В сети высмеяли вылет Бразилии с ЧМ-2022 мемом с кошкой
В МИД РФ сообщили о планах США потратить более $11 млрд на кибератаки
Politico узнала об отсутствии решения у США о передаче Украине БПЛА
Премьер Греции пообещал ЕС помочь стать независимым от газа из России
Что такое киберграмотность
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Эксперты оценили шансы Роналду выйти в стартовом составе на матч с Марокко
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
3.03 00:00
Зенит – Н. Новгород
 - : -
3.03 00:00
Спартак – Урал
 - : -
3.03 00:00
Ростов – Локомотив
 - : -
3.03 00:00
Краснодар – Торпедо
 - : -
3.03 00:00
Динамо – Кр. Советов
 - : -
3.03 00:00
Ахмат – Оренбург
 - : -
3.03 00:00
Сочи – ЦСКА
 - : -
3.03 00:00
Факел – Химки
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Владимир Сычевой

Владимир Сычевой

Оренбург

 14
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 14
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 12
П
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 7
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 6
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 16 1 3
Олег Дмитриев

Олег Дмитриев

Факел

 16 1 3
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 6 1 2
Вся статистика
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры
Новости
RSS RSS
Все новости