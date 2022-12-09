Эксперты оценили шансы Роналду выйти в стартовом составе на матч с Марокко

Сборная Португалии 10 декабря в четвертьфинале чемпионата мира по футболу в Катаре сыграет с сенсацией турнира — командой Марокко. Встреча состоится на стадионе «Эль-Тумама» в Дохе и начнется в 18.00 по московскому времени. В прямом эфире ее покажет сайт matchtv.ru, а также телеканалы «Матч! Футбол 1» и «Матч! Премьер». Старт трансляции — в 17.45 мск. Главным арбитром назначен аргентинец Факундо Тельо.

Португалия — фаворит встречи, по мнению аналитиков букмекерской компании БЕТСИТИ. На то, что Криштиану Роналду с партнерами оформят выход в полуфинал по итогам основного времени, котировка — 1.70, это 58% вероятности. Успех Марокко идет за крупные 5.70 (16%), ничья — за 3.80 (26%).

Эксперты и обычные болельщики гадают, выйдет ли в стартовом составе Криштиану Роналду. Капитан португальцев был очень недоволен местом на скамейке в игре 1/8 со Швейцарией, а после, по данным медиа, отказался тренироваться с резервистами. Неизвестно, получилось ли у нападающего своеобразной истерикой убедить Фернанду Сантуша вернуть себя в основу.

Где же Роналду начнет матч против Марокко? Вариант «в стартовом составе» оценен коэффициентом 2.70. Противоположный исход можно взять за 1.41.

Также есть возможность поставить на гол Криштиану за 2.50.

Также можно сделать ставку на проход команд в 1/2 с учетом основного и дополнительного времени, а также серии пенальти: на Португалию коэффициент — 1.33, на Марокко — 3.65.