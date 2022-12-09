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Сегодня, 19:15

Эксперты оценили шансы Роналду выйти в стартовом составе на матч с Марокко

Евгений Коростелев
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Криштиану Роналду.
Фото Global Look Press

Сборная Португалии 10 декабря в четвертьфинале чемпионата мира по футболу в Катаре сыграет с сенсацией турнира — командой Марокко. Встреча состоится на стадионе «Эль-Тумама» в Дохе и начнется в 18.00 по московскому времени. В прямом эфире ее покажет сайт matchtv.ru, а также телеканалы «Матч! Футбол 1» и «Матч! Премьер». Старт трансляции — в 17.45 мск. Главным арбитром назначен аргентинец Факундо Тельо.

Чемпионат мира. 1/4 финала
10 дек, 18:00. Al Thumama Stadium (Доха)
Марокко
Португалия

Португалия — фаворит встречи, по мнению аналитиков букмекерской компании БЕТСИТИ. На то, что Криштиану Роналду с партнерами оформят выход в полуфинал по итогам основного времени, котировка — 1.70, это 58% вероятности. Успех Марокко идет за крупные 5.70 (16%), ничья — за 3.80 (26%).

Эксперты и обычные болельщики гадают, выйдет ли в стартовом составе Криштиану Роналду. Капитан португальцев был очень недоволен местом на скамейке в игре 1/8 со Швейцарией, а после, по данным медиа, отказался тренироваться с резервистами. Неизвестно, получилось ли у нападающего своеобразной истерикой убедить Фернанду Сантуша вернуть себя в основу.

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Где же Роналду начнет матч против Марокко? Вариант «в стартовом составе» оценен коэффициентом 2.70. Противоположный исход можно взять за 1.41.

Также есть возможность поставить на гол Криштиану за 2.50.

Также можно сделать ставку на проход команд в 1/2 с учетом основного и дополнительного времени, а также серии пенальти: на Португалию коэффициент — 1.33, на Марокко — 3.65.

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Положение команд
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
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30 тур
3.03 00:00
Зенит – Н. Новгород
 - : -
3.03 00:00
Спартак – Урал
 - : -
3.03 00:00
Ростов – Локомотив
 - : -
3.03 00:00
Краснодар – Торпедо
 - : -
3.03 00:00
Динамо – Кр. Советов
 - : -
3.03 00:00
Ахмат – Оренбург
 - : -
3.03 00:00
Сочи – ЦСКА
 - : -
3.03 00:00
Факел – Химки
 - : -
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Г
Владимир Сычевой

Владимир Сычевой

Оренбург

 14
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 14
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 12
П
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 7
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 6
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 16 1 3
Олег Дмитриев

Олег Дмитриев

Факел

 16 1 3
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 6 1 2
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