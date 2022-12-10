10 декабря в матче четвертьфинала чемпионата мира встретятся сборные Англии и Франции. Игра стартует в 22.00 по московскому времени на стадионе «Эль-Байт», в прямом эфире ее покажут сайт matchtv.ru, а также телеканалы «Матч! Футбол 1» и «Матч! Премьер». Начало трансляции — в 21.45 мск. Главный арбитр встречи — бразилец Вилтон Сампайо.

Букмекерская компания БЕТСИТИ считает, что у актуальных чемпионов чуть больше шансов пройти в полуфинал. Поставить на Францию можно с котировкой 2.55, это примерно 39% вероятности исхода. Победа англичан идет за 3.10 (32%), ничья — за 3.20 (29%).

При ставке в 1000 рублей на успех «Трех львов» в случае положительного исхода выплата составит 3100 рублей.

Если считаете, что команда Саутгейта не уступит в основное время, оформите ставку за 1.58.

В этом матче можно поставить на проход в полуфинал — успех Франции оценили в 1.77, соперников — в 2.18.

Подстрахуйтесь при помощи форы: Ф1(0) доступна за 2.20, Ф2(0) — за 1.76.

За восемь матчей ЧМ Англия и Франция совокупно настреляли 21 гол — команды играют очень результативно. Эксперты оценили тотал больше 2.5 мяча в 2.27.

Аналитики не ожидают обмена голами — вариант «обе забьют — нет» идет за 1.84. Обратный исход можно взять за 1.96.

Наиболее вероятный точный счет встречи — 1:1 за 6.10.

Прогноз и ставка на матч Англия — Франция

Если изучить личные встречи «Трех львов» и «Трехцветных», для французов будет много плохих новостей. За 41 матч англичане уступили всего 11 раз при 24 победах, при этом в двух матчах на чемпионате мира островитяне соперника переиграли.

Но это все история, сейчас — другая ситуация. За французов играет один из лучших нападающих мира Килиан Мбаппе, доказавший свою элитность уже на этом мундиале (пять голов). Есть еще несколько топ-игроков вроде Гризманна или Дебмеле. Сдержать их англичанам будет очень сложно, такого опыта на уровне сборных у них мало. Французам же топ-встречи уже давно знакомы. Магуайру и Пикфорду приготовиться — Мбаппе и компания на опыте будут их нещадно разбирать.

Рекомендуемая ставка: Франция выйдет в полуфинал за 1.77.