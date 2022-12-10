Англия — Франция: прогноз на матч чемпионата мира 10 декабря 2022 года
10 декабря в матче четвертьфинала чемпионата мира встретятся сборные Англии и Франции. Игра стартует в 22.00 по московскому времени на стадионе «Эль-Байт», в прямом эфире ее покажут сайт matchtv.ru, а также телеканалы «Матч! Футбол 1» и «Матч! Премьер». Начало трансляции — в 21.45 мск. Главный арбитр встречи — бразилец Вилтон Сампайо.
Букмекерская компания БЕТСИТИ считает, что у актуальных чемпионов чуть больше шансов пройти в полуфинал. Поставить на Францию можно с котировкой 2.55, это примерно 39% вероятности исхода. Победа англичан идет за 3.10 (32%), ничья — за 3.20 (29%).
При ставке в 1000 рублей на успех «Трех львов» в случае положительного исхода выплата составит 3100 рублей.
Если считаете, что команда Саутгейта не уступит в основное время, оформите ставку за 1.58.
В этом матче можно поставить на проход в полуфинал — успех Франции оценили в 1.77, соперников — в 2.18.
Подстрахуйтесь при помощи форы: Ф1(0) доступна за 2.20, Ф2(0) — за 1.76.
За восемь матчей ЧМ Англия и Франция совокупно настреляли 21 гол — команды играют очень результативно. Эксперты оценили тотал больше 2.5 мяча в 2.27.
Аналитики не ожидают обмена голами — вариант «обе забьют — нет» идет за 1.84. Обратный исход можно взять за 1.96.
Наиболее вероятный точный счет встречи — 1:1 за 6.10.
Прогноз и ставка на матч Англия — Франция
Если изучить личные встречи «Трех львов» и «Трехцветных», для французов будет много плохих новостей. За 41 матч англичане уступили всего 11 раз при 24 победах, при этом в двух матчах на чемпионате мира островитяне соперника переиграли.
Но это все история, сейчас — другая ситуация. За французов играет один из лучших нападающих мира Килиан Мбаппе, доказавший свою элитность уже на этом мундиале (пять голов). Есть еще несколько топ-игроков вроде Гризманна или Дебмеле. Сдержать их англичанам будет очень сложно, такого опыта на уровне сборных у них мало. Французам же топ-встречи уже давно знакомы. Магуайру и Пикфорду приготовиться — Мбаппе и компания на опыте будут их нещадно разбирать.
Рекомендуемая ставка: Франция выйдет в полуфинал за 1.77.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|17
|13
|3
|1
|47-7
|42
|
2
|Спартак
|17
|11
|3
|3
|40-18
|36
|
3
|Ростов
|17
|10
|5
|2
|32-23
|35
|
4
|Динамо
|17
|8
|5
|4
|33-21
|29
|
5
|ЦСКА
|17
|8
|5
|4
|30-18
|29
|
6
|Ахмат
|17
|8
|2
|7
|27-27
|26
|
7
|Оренбург
|17
|8
|1
|8
|33-37
|25
|
8
|Краснодар
|17
|7
|4
|6
|31-29
|25
|
9
|Сочи
|17
|7
|4
|6
|27-32
|25
|
10
|Урал
|17
|6
|3
|8
|21-28
|21
|
11
|Кр. Советов
|17
|5
|5
|7
|20-25
|20
|
12
|Н. Новгород
|17
|5
|4
|8
|22-29
|19
|
13
|Факел
|17
|1
|10
|6
|21-33
|13
|
14
|Локомотив
|17
|3
|4
|10
|20-34
|13
|
15
|Химки
|17
|3
|3
|11
|16-36
|12
|
16
|Торпедо
|17
|1
|3
|13
|7-30
|6
|3.03
|00:00
|
Зенит – Н. Новгород
|- : -
|3.03
|00:00
|
Спартак – Урал
|- : -
|3.03
|00:00
|
Ростов – Локомотив
|- : -
|3.03
|00:00
|
Краснодар – Торпедо
|- : -
|3.03
|00:00
|
Динамо – Кр. Советов
|- : -
|3.03
|00:00
|
Ахмат – Оренбург
|- : -
|3.03
|00:00
|
Сочи – ЦСКА
|- : -
|3.03
|00:00
|
Факел – Химки
|- : -
|Г
|
|
Владимир Сычевой
Оренбург
|14
|
|
Квинси Промес
Спартак
|14
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|12
|П
|
|
Александр Соболев
Спартак
|7
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|16
|1
|3
|
|
Олег Дмитриев
Факел
|16
|1
|3
|
|
Илья Кутепов
Торпедо М
|6
|1
|2