Прогнозы на спорт
Новости
Р§Рњ 2022
Главная
Прогнозы на спорт

Прогнозы на спорт

Сегодня, 11:15

Англия — Франция: прогноз на матч чемпионата мира 10 декабря 2022 года

Прогноз на матч чемпионата мира Англия — Франция 10 декабря 2022 года
Артем Белинин
Читать «СЭ» в Telegram Дзен
Мбаппе в матче против Польши.
Фото Global Look Press

10 декабря в матче четвертьфинала чемпионата мира встретятся сборные Англии и Франции. Игра стартует в 22.00 по московскому времени на стадионе «Эль-Байт», в прямом эфире ее покажут сайт matchtv.ru, а также телеканалы «Матч! Футбол 1» и «Матч! Премьер». Начало трансляции — в 21.45 мск. Главный арбитр встречи — бразилец Вилтон Сампайо.

Чемпионат мира. 1/4 финала
10 дек, 22:00. Al Bayt Stadium (Эль-Хаур)
Англия
Франция

Букмекерская компания БЕТСИТИ считает, что у актуальных чемпионов чуть больше шансов пройти в полуфинал. Поставить на Францию можно с котировкой 2.55, это примерно 39% вероятности исхода. Победа англичан идет за 3.10 (32%), ничья — за 3.20 (29%).

При ставке в 1000 рублей на успех «Трех львов» в случае положительного исхода выплата составит 3100 рублей.

Если считаете, что команда Саутгейта не уступит в основное время, оформите ставку за 1.58.

В этом матче можно поставить на проход в полуфинал — успех Франции оценили в 1.77, соперников — в 2.18.

Подстрахуйтесь при помощи форы: Ф1(0) доступна за 2.20, Ф2(0) — за 1.76.

За восемь матчей ЧМ Англия и Франция совокупно настреляли 21 гол — команды играют очень результативно. Эксперты оценили тотал больше 2.5 мяча в 2.27.

Аналитики не ожидают обмена голами — вариант «обе забьют — нет» идет за 1.84. Обратный исход можно взять за 1.96.

Наиболее вероятный точный счет встречи — 1:1 за 6.10.

Килиан Мбаппе. Англия — Франция: Мбаппе слишком хорош даже для безупречного Магуайра

Прогноз и ставка на матч Англия — Франция

Если изучить личные встречи «Трех львов» и «Трехцветных», для французов будет много плохих новостей. За 41 матч англичане уступили всего 11 раз при 24 победах, при этом в двух матчах на чемпионате мира островитяне соперника переиграли.

Но это все история, сейчас — другая ситуация. За французов играет один из лучших нападающих мира Килиан Мбаппе, доказавший свою элитность уже на этом мундиале (пять голов). Есть еще несколько топ-игроков вроде Гризманна или Дебмеле. Сдержать их англичанам будет очень сложно, такого опыта на уровне сборных у них мало. Французам же топ-встречи уже давно знакомы. Магуайру и Пикфорду приготовиться — Мбаппе и компания на опыте будут их нещадно разбирать.

Рекомендуемая ставка: Франция выйдет в полуфинал за 1.77.

0
Читайте также
Эмоции и слезы футболистов сборной Бразилии после вылета с ЧМ-2022
«Оказался неугодным»: как звездного российского биатлониста вынудили сменить сборную
Месси сравнялся с Батистутой по числу голов за сборную Аргентины на ЧМ
The Times: США не настаивают на том, чтобы ВСУ не наносили ударов по территории России
Пленный солдат ВСУ рассказал о домогательствах со стороны иностранных наемников
Что такое киберграмотность
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Аргентина — Хорватия: эксперты назвали фаворита в матче 1/2 финала ЧМ
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
3.03 00:00
Зенит – Н. Новгород
 - : -
3.03 00:00
Спартак – Урал
 - : -
3.03 00:00
Ростов – Локомотив
 - : -
3.03 00:00
Краснодар – Торпедо
 - : -
3.03 00:00
Динамо – Кр. Советов
 - : -
3.03 00:00
Ахмат – Оренбург
 - : -
3.03 00:00
Сочи – ЦСКА
 - : -
3.03 00:00
Факел – Химки
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Владимир Сычевой

Владимир Сычевой

Оренбург

 14
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 14
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 12
П
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 7
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 6
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 16 1 3
Олег Дмитриев

Олег Дмитриев

Факел

 16 1 3
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 6 1 2
Вся статистика
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры
Новости
RSS RSS
Все новости