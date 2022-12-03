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Аргентина — Австралия: прогноз на матч чемпионата мира 3 декабря 2022 года

Прогноз на матч чемпионата мира Аргентина — Австралия 3 декабря 2022 года
Артем Белинин
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Лионель Месси.
Фото Global Look Press

3 декабря во втором матче 1/8 финала чемпионата мира сыграют сборные Аргентины и Австралии. Встреча начнется в 22.00 по московскому времени на стадионе «Ахмед бин Али», в прямом эфире ее покажет сайт matchtv.ru, а также телеканалы «Матч! Премьер» и «Матч! Футбол 1». Стартует трансляция в 21.45 мск. Главный арбитр — поляк Шимон Марчиняк.

Чемпионат мира. 1/8 финала
03 дек, 22:00. Ahmad bin Ali Stadium (Эр-Райян)
Аргентина
Австралия

Букмекерская компания БЕТСИТИ не верит в австралийцев. Поставить на их победу можно за гигантские 14.5, это всего 7% вероятности. Ничью аналитики оценили в 6.70 (11%), успех аргентинцев — в 1.24 (82%).

При ставке в 1000 рублей на «мирный» результат в случае успеха выплата составит 6700 рублей.

Если считаете, что защита Австралии справится и команда не проиграет в основное время, оформите ставку за 4.60.

В этом матче можно поставить на проход в четвертьфинал. То, что в восьмерку лучших попадет Аргентина, сомнений почти нет (1.11), а вот такой же результат у австралийцев маловероятен (8.10).

Улучшить котировку на победу «Альбиселесты» или добавить шансов Австралии можно при помощи форы: Ф1 (-1.5) доступна за 1.75, Ф2(+1.5) — за 2.08.

Несмотря на статус, австралийцы отличились в каждом матче на групповом этапе (даже против Франции). Если считаете, что и аргентинцы пострадают, поставьте на «К2 забьет» за 2.37.

Эксперты ожидают результативную встречу — тотал больше 2.5 мяча оценили в 1.88.

Наиболее вероятный точный счет встречи — 2:0 в пользу Аргентины за 4.90.

Лионель Месси. Аргентина — Австралия: Месси и Ко уверенно влетят в четвертьфинал ЧМ

Прогноз и ставка на матч Аргентина — Австралия

Поражение от саудовцев стало для Аргентины хорошим уроком. После первого тура больше голов «Альбиселеста» не пропускала, а соперников плотно запирала в штрафной, владея мячом в среднем по 60% времени. В атаке феерит Месси, у него уже три очка по «гол+пас» и бешеный настрой пройти как можно дальше на последнем ЧМ в карьере.

А что Австралия? Единственная команда на турнире, вышедшая в плей-офф с отрицательной разницей мячей. Да, эти парни забили всем на групповом этапе. Но Аргентина из тех, кому за 180 минут мексиканцы и поляки нанесли всего один удар в створ. Так что шансов у австралийцев будет мало, а вот Месси и компания наверняка покажут силу в 1/8.

Рекомендуемая ставка: Ф1 (-1.5) за 1.75.

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Нидерланды — США: прогноз на матч чемпионата мира 3 декабря 2022 года
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
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29 тур
30 тур
3.03 00:00
Зенит – Н. Новгород
 - : -
3.03 00:00
Спартак – Урал
 - : -
3.03 00:00
Ростов – Локомотив
 - : -
3.03 00:00
Краснодар – Торпедо
 - : -
3.03 00:00
Динамо – Кр. Советов
 - : -
3.03 00:00
Ахмат – Оренбург
 - : -
3.03 00:00
Сочи – ЦСКА
 - : -
3.03 00:00
Факел – Химки
 - : -
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Г
Владимир Сычевой

Владимир Сычевой

Оренбург

 14
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 14
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 12
П
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 7
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
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Эдуард Сперцян

Краснодар

 6
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 16 1 3
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Олег Дмитриев

Факел

 16 1 3
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Илья Кутепов

Торпедо М

 6 1 2
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