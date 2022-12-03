Аргентина — Австралия: прогноз на матч чемпионата мира 3 декабря 2022 года
3 декабря во втором матче 1/8 финала чемпионата мира сыграют сборные Аргентины и Австралии. Встреча начнется в 22.00 по московскому времени на стадионе «Ахмед бин Али», в прямом эфире ее покажет сайт matchtv.ru, а также телеканалы «Матч! Премьер» и «Матч! Футбол 1». Стартует трансляция в 21.45 мск. Главный арбитр — поляк Шимон Марчиняк.
Букмекерская компания БЕТСИТИ не верит в австралийцев. Поставить на их победу можно за гигантские 14.5, это всего 7% вероятности. Ничью аналитики оценили в 6.70 (11%), успех аргентинцев — в 1.24 (82%).
При ставке в 1000 рублей на «мирный» результат в случае успеха выплата составит 6700 рублей.
Если считаете, что защита Австралии справится и команда не проиграет в основное время, оформите ставку за 4.60.
В этом матче можно поставить на проход в четвертьфинал. То, что в восьмерку лучших попадет Аргентина, сомнений почти нет (1.11), а вот такой же результат у австралийцев маловероятен (8.10).
Улучшить котировку на победу «Альбиселесты» или добавить шансов Австралии можно при помощи форы: Ф1 (-1.5) доступна за 1.75, Ф2(+1.5) — за 2.08.
Несмотря на статус, австралийцы отличились в каждом матче на групповом этапе (даже против Франции). Если считаете, что и аргентинцы пострадают, поставьте на «К2 забьет» за 2.37.
Эксперты ожидают результативную встречу — тотал больше 2.5 мяча оценили в 1.88.
Наиболее вероятный точный счет встречи — 2:0 в пользу Аргентины за 4.90.
Прогноз и ставка на матч Аргентина — Австралия
Поражение от саудовцев стало для Аргентины хорошим уроком. После первого тура больше голов «Альбиселеста» не пропускала, а соперников плотно запирала в штрафной, владея мячом в среднем по 60% времени. В атаке феерит Месси, у него уже три очка по «гол+пас» и бешеный настрой пройти как можно дальше на последнем ЧМ в карьере.
А что Австралия? Единственная команда на турнире, вышедшая в плей-офф с отрицательной разницей мячей. Да, эти парни забили всем на групповом этапе. Но Аргентина из тех, кому за 180 минут мексиканцы и поляки нанесли всего один удар в створ. Так что шансов у австралийцев будет мало, а вот Месси и компания наверняка покажут силу в 1/8.
Рекомендуемая ставка: Ф1 (-1.5) за 1.75.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|17
|13
|3
|1
|47-7
|42
|
2
|Спартак
|17
|11
|3
|3
|40-18
|36
|
3
|Ростов
|17
|10
|5
|2
|32-23
|35
|
4
|Динамо
|17
|8
|5
|4
|33-21
|29
|
5
|ЦСКА
|17
|8
|5
|4
|30-18
|29
|
6
|Ахмат
|17
|8
|2
|7
|27-27
|26
|
7
|Оренбург
|17
|8
|1
|8
|33-37
|25
|
8
|Краснодар
|17
|7
|4
|6
|31-29
|25
|
9
|Сочи
|17
|7
|4
|6
|27-32
|25
|
10
|Урал
|17
|6
|3
|8
|21-28
|21
|
11
|Кр. Советов
|17
|5
|5
|7
|20-25
|20
|
12
|Н. Новгород
|17
|5
|4
|8
|22-29
|19
|
13
|Факел
|17
|1
|10
|6
|21-33
|13
|
14
|Локомотив
|17
|3
|4
|10
|20-34
|13
|
15
|Химки
|17
|3
|3
|11
|16-36
|12
|
16
|Торпедо
|17
|1
|3
|13
|7-30
|6
|3.03
|00:00
|
Зенит – Н. Новгород
|- : -
|3.03
|00:00
|
Спартак – Урал
|- : -
|3.03
|00:00
|
Ростов – Локомотив
|- : -
|3.03
|00:00
|
Краснодар – Торпедо
|- : -
|3.03
|00:00
|
Динамо – Кр. Советов
|- : -
|3.03
|00:00
|
Ахмат – Оренбург
|- : -
|3.03
|00:00
|
Сочи – ЦСКА
|- : -
|3.03
|00:00
|
Факел – Химки
|- : -
|Г
|
|
Владимир Сычевой
Оренбург
|14
|
|
Квинси Промес
Спартак
|14
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|12
|П
|
|
Александр Соболев
Спартак
|7
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|16
|1
|3
|
|
Олег Дмитриев
Факел
|16
|1
|3
|
|
Илья Кутепов
Торпедо М
|6
|1
|2