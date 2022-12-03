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Сегодня, 17:15

Нидерланды — США: где смотреть матч чемпионата мира 3 декабря 2022 года онлайн в прямом эфире

Прямая трансляция матча чемпионата мира Нидерланды — США 3 декабря 2022 года
Артем Белинин
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Гакпо празднует гол.
Фото Global Look Press

3 декабря в первом матче 1/8 финала чемпионата мира сыграют сборные Нидерландов и США. Встреча начнется в 18.00 по московскому времени на стадионе «Халифа», в прямом эфире ее покажут сайт matchtv.ru, а также телеканалы «Матч! Футбол 1» и «Матч! Премьер». Старт трансляции — в 17.45 мск. Главный арбитр встречи — Вилтон Сампайо.

Чемпионат мира. 1/8 финала
03 дек, 18:00. Khalifa International Stadium (Доха)
Нидерланды
США

Букмекерская компания БЕТСИТИ считает фаворитами «Оранжевых». Поставить на них можно за 2.05, это примерно 49% вероятности. Ничья доступна за 3.30 (30%), успех американцев — за 4.30 (21%).

При ставке в 1000 рублей на ничейный результат в случае положительного исхода выплата составит 4300 рублей.

Если считаете, что американцы совладают с «Оранье» и не уступят в основное время, оформите ставку за 1.86.

В этом матче можно поставить на проход в четвертьфинал: триумф Нидерландов оценили в 1.55, американцев — в 2.65.

Коди Гакпо. Нидерланды — США: Гакпо разъяснит американцам, что они лишние на ЧМ

За шесть встреч на групповом этапе команды играли только низовые матчи — поставить на тотал меньше 2.5 мяча можно за 1.80.

Вариант «обе забьют» эксперты считают маловероятным, котировка на него — 2.13, на обратный исход — 1.71.

Три наиболее вероятных точных счета:

• 1:0 в пользу голландцев — за 5.60;

• 1:1 — за 6.20;

• 2:0 — за 8.10.

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Аргентина — Австралия: прогноз на матч чемпионата мира 3 декабря 2022 года
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
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29 тур
30 тур
3.03 00:00
Зенит – Н. Новгород
 - : -
3.03 00:00
Спартак – Урал
 - : -
3.03 00:00
Ростов – Локомотив
 - : -
3.03 00:00
Краснодар – Торпедо
 - : -
3.03 00:00
Динамо – Кр. Советов
 - : -
3.03 00:00
Ахмат – Оренбург
 - : -
3.03 00:00
Сочи – ЦСКА
 - : -
3.03 00:00
Факел – Химки
 - : -
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ЖК
Г
Владимир Сычевой

Владимир Сычевой

Оренбург

 14
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 14
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 12
П
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 7
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 6
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 16 1 3
Олег Дмитриев

Олег Дмитриев

Факел

 16 1 3
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 6 1 2
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