Нидерланды — США: прогноз на матч чемпионата мира 3 декабря 2022 года
3 декабря пройдут первые матчи плей-офф чемпионата мира по футболу: в одной из игр 1/8 финала встретятся Нидерланды и США. Игра пройдет на стадионе «Халифа Интернейшнл» в Дохе, стартовый свисток бразильца Вилтона Сампайо прозвучит в 18.00 по московскому времени. Прямую трансляцию встречи покажет сайт matchtv.ru, а также телеканалы «Матч! Премьер» и «Матч! Футбол 1».
Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают «Оранжевых» серьезными фаворитами матча: поставить на победу команды Луи ван Гала в основное время можно с коэффициентом 2.05, вероятность — около 47%. Успех американцев предложен с котировкой 4.30 (23%) — это наименее ожидаемый результат игры. Ничья идет за 3.30 (30%).
Ждете победу фаворита? Ставка в 1000 рублей на победу Нидерландов в случае выигрыша принесет 2050 рублей.
Три наиболее вероятных, по мнению экспертов, исхода встречи отражают преимущество голландцев:
• победа Нидерландов 1:0 идет за 5.60;
• ничья 1:1 — за 6.20;
• успех «Оранжевых» 2:0 — за 8.10.
Аналитики не ждут результативный матч. Тотал больше 2.5 гола можно взять за 2.35, ТМ 2.5 — за 1.60.
Индивидуальный тотал голландцев больше 1.5 мяча предложен за 2.30, ИТМ1 (1.5) — за 1.62. Эти рынки на американцев предложены с котировками 3.80 и 1.27 соответственно.
Прогноз и ставка на матч чемпионата мира Нидерланды — США 3 декабря 2022 года
Голландцы неплохо выглядели на групповом этапе: команда ван Гала оформила две победы по 2:0 и сыграла вничью с Эквадором (1:1). За три матча Нидерланды оформили пять забитых мячей и пропустили лишь один. Некоторые игроки «Оранжевых» набрали отличную форму: Коди Гакпо забивал в каждой игре группового этапа, Дэви Классен оформил 1+2 по системе «гол+пас», Френки де Йонг — 1+1.
Американцы же не особо впечатлили: дважды сыграли вничью и прошли в плей-офф только благодаря тяжелой победе над Ираном (1:0) в последнем туре. США с большим трудом выжимают забитые мячи и за весь групповой этап отличились лишь дважды. Нидерланды же неплохо защищаются: пропустили лишь однажды.
Рекомендуемая ставка: выход Нидерландов в 1/4 финала за 1.55.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|17
|13
|3
|1
|47-7
|42
|
2
|Спартак
|17
|11
|3
|3
|40-18
|36
|
3
|Ростов
|17
|10
|5
|2
|32-23
|35
|
4
|Динамо
|17
|8
|5
|4
|33-21
|29
|
5
|ЦСКА
|17
|8
|5
|4
|30-18
|29
|
6
|Ахмат
|17
|8
|2
|7
|27-27
|26
|
7
|Оренбург
|17
|8
|1
|8
|33-37
|25
|
8
|Краснодар
|17
|7
|4
|6
|31-29
|25
|
9
|Сочи
|17
|7
|4
|6
|27-32
|25
|
10
|Урал
|17
|6
|3
|8
|21-28
|21
|
11
|Кр. Советов
|17
|5
|5
|7
|20-25
|20
|
12
|Н. Новгород
|17
|5
|4
|8
|22-29
|19
|
13
|Факел
|17
|1
|10
|6
|21-33
|13
|
14
|Локомотив
|17
|3
|4
|10
|20-34
|13
|
15
|Химки
|17
|3
|3
|11
|16-36
|12
|
16
|Торпедо
|17
|1
|3
|13
|7-30
|6
|3.03
|00:00
|
Зенит – Н. Новгород
|- : -
|3.03
|00:00
|
Спартак – Урал
|- : -
|3.03
|00:00
|
Ростов – Локомотив
|- : -
|3.03
|00:00
|
Краснодар – Торпедо
|- : -
|3.03
|00:00
|
Динамо – Кр. Советов
|- : -
|3.03
|00:00
|
Ахмат – Оренбург
|- : -
|3.03
|00:00
|
Сочи – ЦСКА
|- : -
|3.03
|00:00
|
Факел – Химки
|- : -
|Г
|
|
Владимир Сычевой
Оренбург
|14
|
|
Квинси Промес
Спартак
|14
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|12
|П
|
|
Александр Соболев
Спартак
|7
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|16
|1
|3
|
|
Олег Дмитриев
Факел
|16
|1
|3
|
|
Илья Кутепов
Торпедо М
|6
|1
|2