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«Антверпен» — «Барселона»: где смотреть матч Лиги чемпионов 13 декабря 2023 года онлайн в прямом эфире

Прямая трансляция матча Лиги чемпионов «Антверпен» — «Барселона» 13 декабря 2023 года
Артем Мазилкин
Корреспондент
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Хави.
Фото Global Look Press

13 декабря худшая команда текущего розыгрыша Лиги чемпионов «Антверпен» дома сыграет с «Барселоной». Игра пройдет в Бельгии на стадионе «Босэйл», она начнется в 23.00 по московскому времени. Прямая трансляция будет доступна на сайте matchtv.ru, на телеканале «Матч! Футбол 3», а также на онлайн-сервисе «Кинопоиск». Старт трансляции в 22.45 мск. Главный арбитр — Марко Гуида из Италии.

Лига чемпионов. Группа H
13 дек, 23:00. Bosuilstadion (Антверпен)
Антверпен
Барселона

Аналитики букмекерской компании Olimpbet считают «Барселону» серьезным фаворитом игры. Победу каталонцев можно взять с коэффициентом 1.58, что примерно 63% вероятности исхода. Ничья доступна за 4.32 (23%), триумф «Антверпена» — за 5.50 (14%).

На то, что «Антверпен» закончит групповой этап с очками (1Х), котировка — 2.46.

Можете также подстраховать хозяев с форой (+1.5) мяча за 1.53. Или же укрепить коэффициент на выигрыш «Барсы» с помощью Ф2(-1.5) за 2.45.

Тотал больше 2.5 гола идет за 1.61, ТМ 2.5 — за 2.31. В первом матче команды на двоих забили пять мячей (5:0).

Оливье Жиру (&laquo;Милан&raquo;). Даже нестабильный «Милан» потреплет измотанный «Ньюкасл». У миланцев больше шансов сыграть в плей-офф ЛЧ

Эксперты считают, что соперники обменяются забитыми мячами за 1.69. Вариант «обе забьют — нет» идет за 2.14.

Наиболее вероятный точный счет — 2:1 в пользу «Барсы» за 7.25.

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Футбол
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ФК Антверпен
ФК Барселона
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«Антверпен» — «Барселона»: прогноз на матч Лиги чемпионов 13 декабря 2023 года
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 5 2 28-14 38
2
 Зенит 18 11 3 4 35-17 36
3
 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 Рубин 18 8 4 6 17-21 28
8
 ЦСКА 18 7 7 4 31-24 28
9
 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
10
 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
11
 Факел 18 5 6 7 15-19 21
12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
13
 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
14
 Оренбург 18 3 6 9 19-28 15
15
 Балтика 18 3 4 11 12-24 13
16
 Сочи 18 3 2 13 17-31 11
Результаты / календарь
1 тур
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21 тур
22 тур
23 тур
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28 тур
29 тур
30 тур
2.03 00:00
Зенит – Спартак
 - : -
2.03 00:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
2.03 00:00
Краснодар – Рубин
 - : -
2.03 00:00
ЦСКА – Оренбург
 - : -
2.03 00:00
Динамо – Локомотив
 - : -
2.03 00:00
Ахмат – Урал
 - : -
2.03 00:00
Балтика – Сочи
 - : -
2.03 00:00
Пари НН – Факел
 - : -
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Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 14
Бенхамин Гарре

Бенхамин Гарре

Крылья Советов

 8
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 8
П
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Локомотив

 6
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 5
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 15 1 3
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

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