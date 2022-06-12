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Испания — Чехия: прогноз на матч Лиги наций 12 июня 2022 года

Прогноз на матч Лиги наций Испания — Чехия 12 июня 2022 года
Артемий Кутейников
Читать «СЭ» в
Ферран Торрес в сборной Испании.
Фото Global Look Press

Спустя неделю после первого матча (2:2) Испания и Чехия снова схлестнутся в Лиге наций. Игра на стадионе «Ла-Росаледа» в Малаге начнется в 21.45 по московскому времени, прямую трансляцию включайте на онлайн-платформе «Okko Спорт». Главный арбитр встречи — Джюнейт Чакыр из Турции.

Лига наций A. Группа 2
12 июн, 21:45. La Rosaleda (Малага)
Испания
Чехия

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают Испанию серьезным фаворитом: коэффициент на победу «Красной фурии» — 1.34, то есть около 73% вероятности. Выигрыш Чехии идет за внушительные 9.50 (9%). На ничью доступна котировка 5.40 (18%).

Верите, что Чехия во второй раз подряд отберет очки у Испании? Ставка в 1000 рублей на «мирный» исход в случае ничьей принесет 5400 рублей, чистая прибыль — 4400 рублей.

Правда, три самых вероятных результата встречи — победы Испании:

• успех 2:0 идет за 5.90;

• победа 1:0 — за 6.60;

• разгром 3:0 — за 7.90.

Для испанцев первая игра с чехами — самая результативная на турнире: только в том матче команда Луиса Энрике забила больше одного мяча. ИТБ1 (1.5) на предстоящую встречу оценен в 1.45, обратная ставка предложена за 2.75.

«Народная команда» оформила два забитых мяча в двух играх из трех. Коэффициент на ИТБ2 (1.5) — 5.10, ИТМ2 (1.5) идет за 1.17.

Матчи чехов в Лиге наций получаются достаточно веселыми — в двух из трех голами отметились обе команды и забили минимум три мяча на двоих. Тотал больше 2.5 гола в предстоящей игре оценен в 1.72, ТМ 2.5 идет за 2.20.

Рынок на голы от обеих команд можно оформить с котировкой 2.10, «обе забьют — нет» — за 1.73.

Луис Энрике&nbsp;&mdash; главный тренер сборной Испании. Испания — Чехия: команда Луиса Энрике удачно закончит летнюю сессию Лиги наций

Прогноз и ставка на матч Испания — Чехия 12 июня 2022 года

В первой игре Чехия откровенно отскочила: Испания владела огромным преимуществом и пропустила после двух попаданий соперника в створ. При этом «Красная фурия» только в последнем туре одержала первую победу на турнире. Маленькое количество очков — не показатель уровня испанцев. Команда во всех матчах выглядела предпочтительнее соперников, но не побеждала из-за проблем с реализацией — сборной не хватает топового центрального нападающего. Дома в игре со скромной Чехией Испания может наконец продемонстрировать полную силу.

Рекомендуемая ставка: Ф1(-1.5) с коэффициентом 1.93.

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Сборная Испании по футболу
Сборная Чехии по футболу
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Англия — Италия: где смотреть матч Лиги наций 11 июня 2022 года онлайн в прямом эфире
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 30 19 8 3 66-28 65
2
 Сочи 30 17 5 8 54-30 56
3
 Динамо 30 16 5 9 53-41 53
4
 Краснодар 30 14 8 8 42-30 50
5
 ЦСКА 30 15 5 10 42-29 50
6
 Локомотив 30 13 9 8 43-39 48
7
 Ахмат 30 13 3 14 36-38 42
8
 Кр. Советов 30 12 5 13 39-36 41
9
 Ростов 30 10 8 12 47-51 38
10
 Спартак 30 10 8 12 37-41 38
11
 Н. Новгород 30 8 9 13 26-39 33
12
 Урал 30 8 9 13 27-35 33
13
 Химки 30 7 11 12 34-47 32
14
 Уфа 30 6 12 12 29-40 30
15
 Рубин 30 8 5 17 34-56 29
16
 Арсенал 30 5 8 17 30-59 23
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29 тур
30 тур
21.05 17:00
Арсенал – Урал
 1 : 2
21.05 17:00
Динамо – Сочи
 1 : 5
21.05 17:00
Краснодар – Ахмат
 1 : 1
21.05 17:00
Кр. Советов – Локомотив
 0 : 1
21.05 17:00
Н. Новгород – Зенит
 1 : 0
21.05 17:00
Рубин – Уфа
 1 : 2
21.05 17:00
Химки – Спартак
 2 : 1
21.05 17:00
ЦСКА – Ростов
 4 : 0
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ЖК
Г
Гамид Агаларов

Гамид Агаларов

Уфа

 19
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Сочи

 14
Дмитрий Полоз

Дмитрий Полоз

Ростов

 14
П
Антон Зиньковский

Антон Зиньковский

Крылья Советов

 9
Далер Кузяев

Далер Кузяев

Зенит

 7
Реми Кабелла

Реми Кабелла

Краснодар

 6
И К Ж
Максимилиано Кофрие

Максимилиано Кофрие

Спартак

 17 1 4
Горан Чаушич

Горан Чаушич

Арсенал Т

 23 1 4
Гжегож Крыховяк

Гжегож Крыховяк

Краснодар

 15 1 0
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