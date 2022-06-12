Спустя неделю после первого матча (2:2) Испания и Чехия снова схлестнутся в Лиге наций. Игра на стадионе «Ла-Росаледа» в Малаге начнется в 21.45 по московскому времени, прямую трансляцию включайте на онлайн-платформе «Okko Спорт». Главный арбитр встречи — Джюнейт Чакыр из Турции.

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают Испанию серьезным фаворитом: коэффициент на победу «Красной фурии» — 1.34, то есть около 73% вероятности. Выигрыш Чехии идет за внушительные 9.50 (9%). На ничью доступна котировка 5.40 (18%).

Верите, что Чехия во второй раз подряд отберет очки у Испании? Ставка в 1000 рублей на «мирный» исход в случае ничьей принесет 5400 рублей, чистая прибыль — 4400 рублей.

Правда, три самых вероятных результата встречи — победы Испании:

• успех 2:0 идет за 5.90;

• победа 1:0 — за 6.60;

• разгром 3:0 — за 7.90.

Для испанцев первая игра с чехами — самая результативная на турнире: только в том матче команда Луиса Энрике забила больше одного мяча. ИТБ1 (1.5) на предстоящую встречу оценен в 1.45, обратная ставка предложена за 2.75.

«Народная команда» оформила два забитых мяча в двух играх из трех. Коэффициент на ИТБ2 (1.5) — 5.10, ИТМ2 (1.5) идет за 1.17.

Матчи чехов в Лиге наций получаются достаточно веселыми — в двух из трех голами отметились обе команды и забили минимум три мяча на двоих. Тотал больше 2.5 гола в предстоящей игре оценен в 1.72, ТМ 2.5 идет за 2.20.

Рынок на голы от обеих команд можно оформить с котировкой 2.10, «обе забьют — нет» — за 1.73.

Прогноз и ставка на матч Испания — Чехия 12 июня 2022 года

В первой игре Чехия откровенно отскочила: Испания владела огромным преимуществом и пропустила после двух попаданий соперника в створ. При этом «Красная фурия» только в последнем туре одержала первую победу на турнире. Маленькое количество очков — не показатель уровня испанцев. Команда во всех матчах выглядела предпочтительнее соперников, но не побеждала из-за проблем с реализацией — сборной не хватает топового центрального нападающего. Дома в игре со скромной Чехией Испания может наконец продемонстрировать полную силу.

Рекомендуемая ставка: Ф1(-1.5) с коэффициентом 1.93.