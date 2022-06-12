Испания — Чехия: прогноз на матч Лиги наций 12 июня 2022 года
Спустя неделю после первого матча (2:2) Испания и Чехия снова схлестнутся в Лиге наций. Игра на стадионе «Ла-Росаледа» в Малаге начнется в 21.45 по московскому времени, прямую трансляцию включайте на онлайн-платформе «Okko Спорт». Главный арбитр встречи — Джюнейт Чакыр из Турции.
Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают Испанию серьезным фаворитом: коэффициент на победу «Красной фурии» — 1.34, то есть около 73% вероятности. Выигрыш Чехии идет за внушительные 9.50 (9%). На ничью доступна котировка 5.40 (18%).
Верите, что Чехия во второй раз подряд отберет очки у Испании? Ставка в 1000 рублей на «мирный» исход в случае ничьей принесет 5400 рублей, чистая прибыль — 4400 рублей.
Правда, три самых вероятных результата встречи — победы Испании:
• успех 2:0 идет за 5.90;
• победа 1:0 — за 6.60;
• разгром 3:0 — за 7.90.
Для испанцев первая игра с чехами — самая результативная на турнире: только в том матче команда Луиса Энрике забила больше одного мяча. ИТБ1 (1.5) на предстоящую встречу оценен в 1.45, обратная ставка предложена за 2.75.
«Народная команда» оформила два забитых мяча в двух играх из трех. Коэффициент на ИТБ2 (1.5) — 5.10, ИТМ2 (1.5) идет за 1.17.
Матчи чехов в Лиге наций получаются достаточно веселыми — в двух из трех голами отметились обе команды и забили минимум три мяча на двоих. Тотал больше 2.5 гола в предстоящей игре оценен в 1.72, ТМ 2.5 идет за 2.20.
Рынок на голы от обеих команд можно оформить с котировкой 2.10, «обе забьют — нет» — за 1.73.
Прогноз и ставка на матч Испания — Чехия 12 июня 2022 года
В первой игре Чехия откровенно отскочила: Испания владела огромным преимуществом и пропустила после двух попаданий соперника в створ. При этом «Красная фурия» только в последнем туре одержала первую победу на турнире. Маленькое количество очков — не показатель уровня испанцев. Команда во всех матчах выглядела предпочтительнее соперников, но не побеждала из-за проблем с реализацией — сборной не хватает топового центрального нападающего. Дома в игре со скромной Чехией Испания может наконец продемонстрировать полную силу.
Рекомендуемая ставка: Ф1(-1.5) с коэффициентом 1.93.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|30
|19
|8
|3
|66-28
|65
|
2
|Сочи
|30
|17
|5
|8
|54-30
|56
|
3
|Динамо
|30
|16
|5
|9
|53-41
|53
|
4
|Краснодар
|30
|14
|8
|8
|42-30
|50
|
5
|ЦСКА
|30
|15
|5
|10
|42-29
|50
|
6
|Локомотив
|30
|13
|9
|8
|43-39
|48
|
7
|Ахмат
|30
|13
|3
|14
|36-38
|42
|
8
|Кр. Советов
|30
|12
|5
|13
|39-36
|41
|
9
|Ростов
|30
|10
|8
|12
|47-51
|38
|
10
|Спартак
|30
|10
|8
|12
|37-41
|38
|
11
|Н. Новгород
|30
|8
|9
|13
|26-39
|33
|
12
|Урал
|30
|8
|9
|13
|27-35
|33
|
13
|Химки
|30
|7
|11
|12
|34-47
|32
|
14
|Уфа
|30
|6
|12
|12
|29-40
|30
|
15
|Рубин
|30
|8
|5
|17
|34-56
|29
|
16
|Арсенал
|30
|5
|8
|17
|30-59
|23
|21.05
|17:00
|
Арсенал – Урал
|1 : 2
|21.05
|17:00
|
Динамо – Сочи
|1 : 5
|21.05
|17:00
|
Краснодар – Ахмат
|1 : 1
|21.05
|17:00
|
Кр. Советов – Локомотив
|0 : 1
|21.05
|17:00
|
Н. Новгород – Зенит
|1 : 0
|21.05
|17:00
|
Рубин – Уфа
|1 : 2
|21.05
|17:00
|
Химки – Спартак
|2 : 1
|21.05
|17:00
|
ЦСКА – Ростов
|4 : 0
|Г
|
|
Гамид Агаларов
Уфа
|19
|
|
Матео Кассьерра
Сочи
|14
|
|
Дмитрий Полоз
Ростов
|14
|П
|
|
Антон Зиньковский
Крылья Советов
|9
|
|
Далер Кузяев
Зенит
|7
|
|
Реми Кабелла
Краснодар
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Максимилиано Кофрие
Спартак
|17
|1
|4
|
|
Горан Чаушич
Арсенал Т
|23
|1
|4
|
|
Гжегож Крыховяк
Краснодар
|15
|1
|0