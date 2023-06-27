Камила Джорджи — Анастасия Потапова: прогноз на матч WTA Истборн 27 июня 2023 года
27 июня россиянка Анастасия Потапова в первом круге турнира в Истборне сыграет с итальянкой Камилой Джорджи. Матч начнется не ранее 14.30 по московскому времени, в России он показан не будет. Счет личных встреч — 1:0 в пользу представительницы Италии.
Аналитики букмекерской компании Olimpbet считают шансы Потаповой на победу выше, чем у ее соперницы. Взять успех россиянки можно с коэффициентом 1.66, вероятность такого исхода — примерно 60%. Триумф Джорджи доступен за 2.23 (40%).
Ставка в 1000 рублей на итальянку в случае ее выигрыша принесет выплату в 2230 рублей.
Подстраховать Камилу можно с форой (+2.5) гейма за 1.84, а гандикап (-2.5) на Анастасию идет за 1.90.
Тотал больше 21.5 гейма оценен в 1.76, ТМ 21.5 — за 2.00. Шесть последних матчей с участием Потапова получились «верховыми».
Три сета в игре можно оформить за 2.30. Столько было в двух предыдущих матчах у итальянки и в шести — у россиянки.
Прогноз и ставка на матч Камила Джорджи — Анастасия Потапова
У Джорджи пока совсем не клеится на траве: она провела на ней три матча (все — против американок) и проиграла два. Причем уступила едва входящей в топ-100 Мандлик и Винус Уильямс, которая до этого момента проигрывала почти всем подряд в течение трех лет.
Потапова же выглядит значительно конкурентоспособнее. На турнире в Бирмингеме она выбыла только в полуфинале от рук будущей чемпионки — латвийки Алены Остапенко. А до нее справилась с тремя соперницами, в том числе с Костюк и здорово играющей на траве Дарт.
Рекомендуемая ставка: победа Потаповой за 1.66.
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15
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Локомотив – Рубин
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