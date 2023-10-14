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Сегодня, 22:50

Рублев идет за вторым «мастерсом» в сезоне. На кону — топ-4 рейтинга ATP

Прогноз на матч ATP Шанхай Андрей Рублев — Хуберт Хуркач 15 октября 2023 года
Евгений Коростелев
Шеф отдела ставок
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Андрей Рублев.
Фото Global Look Press

15 октября в Шанхае состоится финал предпоследнего «мастерса» в сезоне. В нем россиянин Андрей Рублев сыграет с поляком Хубертом Хуркачем. Встреча начнется в 11.30 по московскому времени, в России легально посмотреть будет нельзя. Счет личного противостояния ничейный — 2:2.

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Аналитики букмекерской компании Olimpbet считают, что кубок над головой поднимет Рублев. На его победу можно поставить с коэффициентом 1.60, что приблизительно 62% вероятности исхода. Успех Хуркача доступен за 2.41 (38%).

Тотал больше 23.5 оценен в 1.93, ТМ 23.5 — в 1.92. У Рублева на турнире в Шанхае только один из четырех матчей был «верховым».

Победа Андрея с форой (-1.5) гейма идет за 1.81. Если же думаете, что Хуберт победит с гандикапом в один гейм, оформите Ф2(+1.5) за 2.05.

Эксперты не просто считают Рублева фаворитом, но и предполагают, что он победит 2:0. На этот вариант котировка — 2.50.

На то, что Хуркач выиграет хотя бы одну партию, коэффициент — 1.49. Поляк сделал это в трех встречах из четырех против второй ракетки России.

Успех Рублева в первом сете и в матче доступен за 1.86, такое же условие для Хуберта идет за 2.85.

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Прогноз и ставка на матч Андрей Рублев — Хуберт Хуркач

Кажется, еще никогда Рублев не доходил до финала «мастерса» так уверенно. На турнире в Шанхае он не проиграл ни сета, одолев вполне солидных соперников — Гали, Маннарино, Пола, Умбера и Димитрова. То, как Андрей разобрался с непростыми Томми и Григоров, заслуживает особой похвалы.

Надо отметить, что в Китае Рублев очень хорош при игре слева. Этот удар больше используется им не для отыгрыша, а в большом количестве случаев — для атаки или перехода в атаку. Мощные удары слева позволяют Андрею лучше выстраивать комбинации и ошеломлять соперников.

Хуркача россиянин обыгрывал и без этой «новой» фишки. Верится, что сейчас она тем более поможет Андрею выиграть титул. Единственное, что может помешать, — позднее окончание матча с Димитровым. Но если Рублеву удастся восстановиться, то Хуберт вряд ли сможет что-то противопоставить мощи соперника.

Рекомендуемая ставка: победа Рублева за 1.60.

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Теннис
Прогнозы на спорт
Андрей Рублев
Хуберт Хуркач
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Григор Димитров — Андрей Рублев: прогноз на матч ATP Шанхай 14 октября 2023 года
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 11 8 3 0 19-5 27
2
 Кр. Советов 11 6 3 2 25-14 21
3
 Зенит 11 6 2 3 22-11 20
4
 Локомотив 11 5 4 2 18-16 19
5
 Пари НН 11 5 2 4 11-9 17
6
 Спартак 11 5 2 4 16-18 17
7
 ЦСКА 11 4 5 2 22-17 17
8
 Динамо 11 4 5 2 17-15 17
9
 Урал 11 4 4 3 12-14 16
10
 Рубин 11 3 3 5 11-20 12
11
 Ахмат 11 3 3 5 12-12 12
12
 Оренбург 11 3 2 6 13-18 11
13
 Балтика 11 3 1 7 10-16 10
14
 Ростов 11 2 4 5 17-24 10
15
 Факел 11 2 3 6 7-14 9
16
 Сочи 11 2 0 9 9-18 6
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30 тур
21.10 12:00
Оренбург – Факел
 - : -
21.10 14:00
Рубин – ЦСКА
 - : -
21.10 16:30
Локомотив – Динамо
 - : -
21.10 19:00
Балтика – Краснодар
 - : -
22.10 12:00
Урал – Сочи
 - : -
22.10 14:00
Спартак – Пари НН
 - : -
22.10 16:30
Зенит – Кр. Советов
 - : -
22.10 19:00
Ростов – Ахмат
 - : -
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Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 9
Федор Чалов

Федор Чалов

ЦСКА

 6
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 5
П
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Роман Ежов

Крылья Советов

 4
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 4
Иван Обляков

Иван Обляков

ЦСКА

 3
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 8 1 3
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

 9 1 2
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Милан Гайич

ЦСКА

 9 1 1
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