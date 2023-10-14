Рублев идет за вторым «мастерсом» в сезоне. На кону — топ-4 рейтинга ATP
15 октября в Шанхае состоится финал предпоследнего «мастерса» в сезоне. В нем россиянин Андрей Рублев сыграет с поляком Хубертом Хуркачем. Встреча начнется в 11.30 по московскому времени, в России легально посмотреть будет нельзя. Счет личного противостояния ничейный — 2:2.
Аналитики букмекерской компании Olimpbet считают, что кубок над головой поднимет Рублев. На его победу можно поставить с коэффициентом 1.60, что приблизительно 62% вероятности исхода. Успех Хуркача доступен за 2.41 (38%).
Тотал больше 23.5 оценен в 1.93, ТМ 23.5 — в 1.92. У Рублева на турнире в Шанхае только один из четырех матчей был «верховым».
Победа Андрея с форой (-1.5) гейма идет за 1.81. Если же думаете, что Хуберт победит с гандикапом в один гейм, оформите Ф2(+1.5) за 2.05.
Эксперты не просто считают Рублева фаворитом, но и предполагают, что он победит 2:0. На этот вариант котировка — 2.50.
На то, что Хуркач выиграет хотя бы одну партию, коэффициент — 1.49. Поляк сделал это в трех встречах из четырех против второй ракетки России.
Успех Рублева в первом сете и в матче доступен за 1.86, такое же условие для Хуберта идет за 2.85.
Прогноз и ставка на матч Андрей Рублев — Хуберт Хуркач
Кажется, еще никогда Рублев не доходил до финала «мастерса» так уверенно. На турнире в Шанхае он не проиграл ни сета, одолев вполне солидных соперников — Гали, Маннарино, Пола, Умбера и Димитрова. То, как Андрей разобрался с непростыми Томми и Григоров, заслуживает особой похвалы.
Надо отметить, что в Китае Рублев очень хорош при игре слева. Этот удар больше используется им не для отыгрыша, а в большом количестве случаев — для атаки или перехода в атаку. Мощные удары слева позволяют Андрею лучше выстраивать комбинации и ошеломлять соперников.
Хуркача россиянин обыгрывал и без этой «новой» фишки. Верится, что сейчас она тем более поможет Андрею выиграть титул. Единственное, что может помешать, — позднее окончание матча с Димитровым. Но если Рублеву удастся восстановиться, то Хуберт вряд ли сможет что-то противопоставить мощи соперника.
Рекомендуемая ставка: победа Рублева за 1.60.
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|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|11
|8
|3
|0
|19-5
|27
|
2
|Кр. Советов
|11
|6
|3
|2
|25-14
|21
|
3
|Зенит
|11
|6
|2
|3
|22-11
|20
|
4
|Локомотив
|11
|5
|4
|2
|18-16
|19
|
5
|Пари НН
|11
|5
|2
|4
|11-9
|17
|
6
|Спартак
|11
|5
|2
|4
|16-18
|17
|
7
|ЦСКА
|11
|4
|5
|2
|22-17
|17
|
8
|Динамо
|11
|4
|5
|2
|17-15
|17
|
9
|Урал
|11
|4
|4
|3
|12-14
|16
|
10
|Рубин
|11
|3
|3
|5
|11-20
|12
|
11
|Ахмат
|11
|3
|3
|5
|12-12
|12
|
12
|Оренбург
|11
|3
|2
|6
|13-18
|11
|
13
|Балтика
|11
|3
|1
|7
|10-16
|10
|
14
|Ростов
|11
|2
|4
|5
|17-24
|10
|
15
|Факел
|11
|2
|3
|6
|7-14
|9
|
16
|Сочи
|11
|2
|0
|9
|9-18
|6
|21.10
|12:00
|
Оренбург – Факел
|- : -
|21.10
|14:00
|
Рубин – ЦСКА
|- : -
|21.10
|16:30
|
Локомотив – Динамо
|- : -
|21.10
|19:00
|
Балтика – Краснодар
|- : -
|22.10
|12:00
|
Урал – Сочи
|- : -
|22.10
|14:00
|
Спартак – Пари НН
|- : -
|22.10
|16:30
|
Зенит – Кр. Советов
|- : -
|22.10
|19:00
|
Ростов – Ахмат
|- : -
|Г
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Матео Кассьерра
Зенит
|9
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Федор Чалов
ЦСКА
|6
|
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Джон Кордоба
Краснодар
|5
|П
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Роман Ежов
Крылья Советов
|4
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Квинси Промес
Спартак
|4
|
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Иван Обляков
ЦСКА
|3
|И
|К
|Ж
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Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|8
|1
|3
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Брайан Мансилья
Оренбург
|9
|1
|2
|
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Милан Гайич
ЦСКА
|9
|1
|1