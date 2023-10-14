15 октября в Шанхае состоится финал предпоследнего «мастерса» в сезоне. В нем россиянин Андрей Рублев сыграет с поляком Хубертом Хуркачем. Встреча начнется в 11.30 по московскому времени, в России легально посмотреть будет нельзя. Счет личного противостояния ничейный — 2:2.

Аналитики букмекерской компании Olimpbet считают, что кубок над головой поднимет Рублев. На его победу можно поставить с коэффициентом 1.60, что приблизительно 62% вероятности исхода. Успех Хуркача доступен за 2.41 (38%).

Тотал больше 23.5 оценен в 1.93, ТМ 23.5 — в 1.92. У Рублева на турнире в Шанхае только один из четырех матчей был «верховым».

Победа Андрея с форой (-1.5) гейма идет за 1.81. Если же думаете, что Хуберт победит с гандикапом в один гейм, оформите Ф2(+1.5) за 2.05.

Эксперты не просто считают Рублева фаворитом, но и предполагают, что он победит 2:0. На этот вариант котировка — 2.50.

На то, что Хуркач выиграет хотя бы одну партию, коэффициент — 1.49. Поляк сделал это в трех встречах из четырех против второй ракетки России.

Успех Рублева в первом сете и в матче доступен за 1.86, такое же условие для Хуберта идет за 2.85.

Прогноз и ставка на матч Андрей Рублев — Хуберт Хуркач

Кажется, еще никогда Рублев не доходил до финала «мастерса» так уверенно. На турнире в Шанхае он не проиграл ни сета, одолев вполне солидных соперников — Гали, Маннарино, Пола, Умбера и Димитрова. То, как Андрей разобрался с непростыми Томми и Григоров, заслуживает особой похвалы.

Надо отметить, что в Китае Рублев очень хорош при игре слева. Этот удар больше используется им не для отыгрыша, а в большом количестве случаев — для атаки или перехода в атаку. Мощные удары слева позволяют Андрею лучше выстраивать комбинации и ошеломлять соперников.

Хуркача россиянин обыгрывал и без этой «новой» фишки. Верится, что сейчас она тем более поможет Андрею выиграть титул. Единственное, что может помешать, — позднее окончание матча с Димитровым. Но если Рублеву удастся восстановиться, то Хуберт вряд ли сможет что-то противопоставить мощи соперника.

Рекомендуемая ставка: победа Рублева за 1.60.

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