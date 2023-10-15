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Грузия — Кипр: Хвича и компания реабилитируются за сентябрьский провал

Прогноз на матч квалификации Евро-2024 Грузия — Кипр 15 октября 2023 года
Илья Потетюев
Корреспондент отдела ставок
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Хвича Кварацхелия (сборная Грузии).
Фото Global Look Press

15 октября сборная Грузии встретится с Кипром в восьмом туре квалификации чемпионата Европы-2024. Поединок пройдет в Тбилиси на стадионе имени Михаила Месхи. Стартовый свисток английского арбитра Роберта Джонса прозвучит в 16.00 по московскому времени. Прямую трансляцию можно посмотреть на сайте matchtv.ru и телеканале «Матч! Футбол 2» с 15.50 мск.

Чемпионат Европы. Отборочный турнир. Группа A
15 окт, 16:00. Mikheil Meskhi (Тбилиси)
Грузия
Кипр

Аналитики букмекерской компании Olimpbet считают хозяев безоговорочными фаворитами: поставить на триумф коллектива Вилли Саньоля можно с коэффициентом 1.28, что составляет примерно 73% вероятности. Выигрыш гостей оценен котировкой 11.00 (9%) — это наименее ожидаемый исход. Ничья идет за 5.57 (18%).

В первом круге соперники обменялись точными выстрелами (2:1 в пользу сборной Грузии). На «обе забьют» дали 2.45, обратный рынок представлен за 1.51.

Тотал больше 2.5 гола доступен за 1.81, ТМ 2.5 — за 2.01.

В трех предыдущих поединках киприоты влетели с общим счетом 0:13. «Сухарь» в исполнении «крестоносцев» можно взять за 1.95.

Три наиболее вероятных, по мнению экспертов, итога противостояния указывают как раз на викторию Хвичи и компании без пропущенных мячей:

  • 2:0 — за 5.02;

  • 1:0 — за 5.60;

  • 3:0 — за 6.76.

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Прогноз и ставка на матч Грузия — Кипр

«Крестоносцы» выйдут на поле стадиона имени Михаила Месхи с одной целью — реабилитироваться за сентябрьскую катастрофу в игре с Испанией. «Красная фурия» надругалась над командой Вилли Саньоля в Тбилиси (7:1) — хозяева не навязали ей буквально никакого сопротивления. Соперник подобрался подходящий: киприоты уступили во всех шести встречах квалификации с общим счетом 2:21. Накануне разборки с коллективом Темури Кецбаи грузины размялись в товарняке со сборной Таиланда — одержали крупнейшую победу в истории (8:0), а Хвича Кварацхелия забил за сборную впервые за год (с 26 сентября 2022 года). Так что к поединку красно-белые подходят в отличном настроении и готовы порадовать болельщиков.

Рекомендуемая ставка: победа Грузии и ТБ 2.5 гола за 1.86.

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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 11 8 3 0 19-5 27
2
 Кр. Советов 11 6 3 2 25-14 21
3
 Зенит 11 6 2 3 22-11 20
4
 Локомотив 11 5 4 2 18-16 19
5
 Пари НН 11 5 2 4 11-9 17
6
 Спартак 11 5 2 4 16-18 17
7
 ЦСКА 11 4 5 2 22-17 17
8
 Динамо 11 4 5 2 17-15 17
9
 Урал 11 4 4 3 12-14 16
10
 Рубин 11 3 3 5 11-20 12
11
 Ахмат 11 3 3 5 12-12 12
12
 Оренбург 11 3 2 6 13-18 11
13
 Балтика 11 3 1 7 10-16 10
14
 Ростов 11 2 4 5 17-24 10
15
 Факел 11 2 3 6 7-14 9
16
 Сочи 11 2 0 9 9-18 6
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21.10 12:00
Оренбург – Факел
 - : -
21.10 14:00
Рубин – ЦСКА
 - : -
21.10 16:30
Локомотив – Динамо
 - : -
21.10 19:00
Балтика – Краснодар
 - : -
22.10 12:00
Урал – Сочи
 - : -
22.10 14:00
Спартак – Пари НН
 - : -
22.10 16:30
Зенит – Кр. Советов
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Федор Чалов

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 4
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Иван Обляков

ЦСКА

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