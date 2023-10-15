Грузия — Кипр: Хвича и компания реабилитируются за сентябрьский провал
15 октября сборная Грузии встретится с Кипром в восьмом туре квалификации чемпионата Европы-2024. Поединок пройдет в Тбилиси на стадионе имени Михаила Месхи. Стартовый свисток английского арбитра Роберта Джонса прозвучит в 16.00 по московскому времени. Прямую трансляцию можно посмотреть на сайте matchtv.ru и телеканале «Матч! Футбол 2» с 15.50 мск.
Аналитики букмекерской компании Olimpbet считают хозяев безоговорочными фаворитами: поставить на триумф коллектива Вилли Саньоля можно с коэффициентом 1.28, что составляет примерно 73% вероятности. Выигрыш гостей оценен котировкой 11.00 (9%) — это наименее ожидаемый исход. Ничья идет за 5.57 (18%).
В первом круге соперники обменялись точными выстрелами (2:1 в пользу сборной Грузии). На «обе забьют» дали 2.45, обратный рынок представлен за 1.51.
Тотал больше 2.5 гола доступен за 1.81, ТМ 2.5 — за 2.01.
В трех предыдущих поединках киприоты влетели с общим счетом 0:13. «Сухарь» в исполнении «крестоносцев» можно взять за 1.95.
Три наиболее вероятных, по мнению экспертов, итога противостояния указывают как раз на викторию Хвичи и компании без пропущенных мячей:
Прогноз и ставка на матч Грузия — Кипр
«Крестоносцы» выйдут на поле стадиона имени Михаила Месхи с одной целью — реабилитироваться за сентябрьскую катастрофу в игре с Испанией. «Красная фурия» надругалась над командой Вилли Саньоля в Тбилиси (7:1) — хозяева не навязали ей буквально никакого сопротивления. Соперник подобрался подходящий: киприоты уступили во всех шести встречах квалификации с общим счетом 2:21. Накануне разборки с коллективом Темури Кецбаи грузины размялись в товарняке со сборной Таиланда — одержали крупнейшую победу в истории (8:0), а Хвича Кварацхелия забил за сборную впервые за год (с 26 сентября 2022 года). Так что к поединку красно-белые подходят в отличном настроении и готовы порадовать болельщиков.
Рекомендуемая ставка: победа Грузии и ТБ 2.5 гола за 1.86.
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|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|11
|8
|3
|0
|19-5
|27
|
2
|Кр. Советов
|11
|6
|3
|2
|25-14
|21
|
3
|Зенит
|11
|6
|2
|3
|22-11
|20
|
4
|Локомотив
|11
|5
|4
|2
|18-16
|19
|
5
|Пари НН
|11
|5
|2
|4
|11-9
|17
|
6
|Спартак
|11
|5
|2
|4
|16-18
|17
|
7
|ЦСКА
|11
|4
|5
|2
|22-17
|17
|
8
|Динамо
|11
|4
|5
|2
|17-15
|17
|
9
|Урал
|11
|4
|4
|3
|12-14
|16
|
10
|Рубин
|11
|3
|3
|5
|11-20
|12
|
11
|Ахмат
|11
|3
|3
|5
|12-12
|12
|
12
|Оренбург
|11
|3
|2
|6
|13-18
|11
|
13
|Балтика
|11
|3
|1
|7
|10-16
|10
|
14
|Ростов
|11
|2
|4
|5
|17-24
|10
|
15
|Факел
|11
|2
|3
|6
|7-14
|9
|
16
|Сочи
|11
|2
|0
|9
|9-18
|6
|21.10
|12:00
|
Оренбург – Факел
|- : -
|21.10
|14:00
|
Рубин – ЦСКА
|- : -
|21.10
|16:30
|
Локомотив – Динамо
|- : -
|21.10
|19:00
|
Балтика – Краснодар
|- : -
|22.10
|12:00
|
Урал – Сочи
|- : -
|22.10
|14:00
|
Спартак – Пари НН
|- : -
|22.10
|16:30
|
Зенит – Кр. Советов
|- : -
|22.10
|19:00
|
Ростов – Ахмат
|- : -
|Г
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Матео Кассьерра
Зенит
|9
|
|
Федор Чалов
ЦСКА
|6
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|5
|П
|
|
Роман Ежов
Крылья Советов
|4
|
|
Квинси Промес
Спартак
|4
|
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Иван Обляков
ЦСКА
|3
|И
|К
|Ж
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|8
|1
|3
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Брайан Мансилья
Оренбург
|9
|1
|2
|
|
Милан Гайич
ЦСКА
|9
|1
|1