«Амкал» провел тренировку и автограф-сессию в спорткомплексе «Лужники»
За пять дней до старта в новом сезоне Кубка России блогерский клуб «Амкал» при поддержке букмекерской компании PARI провел открытую тренировку и представил болельщикам новичков команды на территории главного спорткомплекса страны — в «Лужниках», где дважды подряд проходил финал Кубка России и, вероятно, состоится в следующем году.
Ведущий медиафутбольный коллектив России начнет борьбу за кубок 1 августа матчем против ФК «Знамя». Для встречи со своими многочисленными поклонниками перед важной игрой команда Германа El Clasico Попкова выбрала символическую локацию — стадион, где на протяжении многих лет организуются самые значимые спортивные события и где созданы эталонные условия для проведения матчей любого уровня.
Футболисты «Амкала» вышли на поле и показали несколько упражнений с мячами, а затем провели серию пенальти вместе с болельщиками. В воротах был Владимир Мухин, который в прошлом году отразил пенальти в серии одиннадцатиметровых против «Амкала», а в этом розыгрыше Кубка присоединился к медиафутбольной команде. По окончании занятия игроки устроили автограф-сессию для своих поклонников.
После тренировки и автограф-сессии «Амкал» провел презентацию команды и фотосессию новичков на фоне захватывающего вида с крыши большой спортивной арены, принимавшей финал одного из важнейших российских футбольных турниров. Для этого на верхнюю точку арены поднялись основатель клуба Герман, основные игроки Прокоп и Млечный, а также вратарь Владимир Мухин и защитник Михаил Долгушин — они пополнили состав команды в преддверии старта в Кубке России.
«Поставили себе определенные задачи на сезон. Мы проверили и обкатали в прошлом году нашу команду и поняли, что достаточно сильны в организации матчей. Мы можем оказать достойное сопротивление любому сопернику, который встретится нам в Кубке России. Задача — как минимум повторить прошлогоднее достижение, сыграть три матча в Кубке. Новички, которые усилили нашу команду — Михаил Долгушин и Владимир Мухин, — готовы дебютировать за команду в Кубке и всячески помогать нашему клубу расти и классно проявлять себя в турнире. Спасибо «Лужникам» за возможность зарядиться энергией этого знакового футбольного места перед важным стартом в Кубке России», — заявил Герман.
«Амкал» поборется за Кубок второй год подряд. В прошлом сезоне команда, как и сейчас, стартовала с 1/256 финала. Тогда блогеры прошли на этой стадии клуб «Зоркий» из Красногорска, победив в серии пенальти.
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|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|1
|1
|0
|0
|3-1
|3
|
2
|Зенит
|1
|1
|0
|0
|2-0
|3
|
3
|Сочи
|1
|1
|0
|0
|2-0
|3
|
4
|Спартак
|1
|1
|0
|0
|3-2
|3
|
5
|Ростов
|1
|1
|0
|0
|2-1
|3
|
6
|Урал
|1
|1
|0
|0
|2-1
|3
|
7
|Кр. Советов
|1
|1
|0
|0
|2-1
|3
|
8
|Локомотив
|1
|0
|1
|0
|2-2
|1
|
9
|Рубин
|1
|0
|1
|0
|2-2
|1
|
10
|Оренбург
|1
|0
|0
|1
|2-3
|0
|
11
|ЦСКА
|1
|0
|0
|1
|1-2
|0
|
12
|Ахмат
|1
|0
|0
|1
|1-2
|0
|
13
|Факел
|1
|0
|0
|1
|1-2
|0
|
14
|Динамо
|1
|0
|0
|1
|1-3
|0
|
15
|Пари НН
|1
|0
|0
|1
|0-2
|0
|
16
|Балтика
|1
|0
|0
|1
|0-2
|0
|29.07
|15:00
|
Кр. Советов – Динамо
|- : -
|29.07
|17:30
|
Урал – Пари НН
|- : -
|29.07
|20:00
|
Ростов – Зенит
|- : -
|30.07
|15:00
|
Рубин – Оренбург
|- : -
|30.07
|17:30
|
Факел – Локомотив
|- : -
|30.07
|20:00
|
Краснодар – Сочи
|- : -
|30.07
|20:00
|
Ахмат – ЦСКА
|- : -
|31.07
|19:30
|
Спартак – Балтика
|- : -
|Г
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|2
|
|
Даниил Хлусевич
Спартак
|2
|
|
Тимур Аюпов
Урал
|1
|П
|
|
Лукас Вера
Оренбург
|2
|
|
Хызыр Аппаев
Факел
|1
|
|
Зелимхан Бакаев
Зенит
|1
|И
|К
|Ж
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|1
|1
|0
|
|
Хорен Байрамян
Ростов
|1
|0
|1
|
|
Зелимхан Бакаев
Зенит
|1
|0
|1