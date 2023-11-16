Алексей Левинский: «Наша общая задача с партнерами — находить нестандартные ходы и инструменты маркетинга»
15 ноября директор по спортивному маркетингу букмекерской компании PARI Алексей Левинский выступил на форуме «Masters of Sport: новые правила игры», который прошел в московском «Старт Хабе» на «Красном Октябре». Организатор ивента — издание Forbes. Спикер рассказал о влиянии букмекерского бизнеса на российский спорт, о новых вызовах при сотрудничестве со СМИ, а также о способах их решения.
Выступление Алексея Левинского состоялось в рамках сессии «Спорт и медиа: новый уровень синергии», посвященной развитию новых платформ для продажи спортивного контента, методам его монетизации, медиалигам и их влиянию на формирование аудитории.
В своем выступлении Алексей отметил, что в современных реалиях букмекерский бизнес играет огромную роль в поддержке и развитии российского спорта, и это может стать базой для создания совместного контента.
«Букмекерский бизнес сейчас вкладывает сотни миллиардов рекламных денег в спортивную индустрию страны: в клубы, федерации, СМИ. И нам стоит задуматься о производстве собственного медиаконтента только потому, что мы не можем найти его у других. Если говорить о покупке контента, то мы натыкаемся либо на низкое качество, либо на завышенный ценник. Сейчас на канале «Матч ТВ» стоимость рекламы по сравнению со стоимостью прав в разы больше. Настанет такое время, когда букмекер может решить просто купить себе права, скажем, на показ Лиги чемпионов», — заявил Алексей Левинский.
По его словам, компания уделяет большое внимание оценке спортивных проектов, учитывая влияние на регион с точки зрения прироста доли активных игроков. Директор по спортивному маркетингу PARI рассказал, что букмекер стремится к крупным имиджевым проектам, которые будут влиять не только на увеличение аудитории, но и на рост объема ставок. При этом он отметил, что в своих активностях компания не боится экспериментировать с малоизвестными видами спорта.
«Бывает, что мы находим небольшой спонсорский актив, возможно, клуб или лигу из не самого популярного вида спорта. При этом понимаем, что с этим клубом, федерацией или лигой мы можем запустить интересный нишевый проект, который может стать охватным и виральным и зацепит интересную для нас аудиторию», — добавил спикер.
Алексей заметил, что в современных реалиях букмекерам и их партнерам особенно важно искать новые решения в сфере маркетинга.
«Наша общая задача вместе с партнером — находить нестандартные ходы и инструменты маркетинга и коммуникации для взаимодействия с аудиторией. Чем больше таких нестандартных инструментов, тем выше вероятность увеличения стоимости контракта. Контракт может включать в себя практически все что угодно: от формирования крупного городского фестиваля до выпуска линейки одежды и мерча в коллаборации с местным художником с использованием различных рекламных форматов», — резюмировал Алексей Левинский.
За последний год букмекерская компания существенно расширила портфолио спонсорских контрактов. По состоянию на ноябрь 2023 года она сотрудничает с семью футбольными, пятью хоккейными и четырьмя баскетбольными клубами, в том числе с такими известными коллективами, как «Пари НН», «Ахмат», «Оренбург», «Торпедо», «Витязь», «Нефтехимик», «Адмирал» и «Северсталь».
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|15
|9
|5
|1
|24-10
|32
|
2
|Зенит
|15
|9
|3
|3
|30-14
|30
|
3
|Динамо
|15
|6
|7
|2
|24-19
|25
|
4
|Кр. Советов
|15
|7
|4
|4
|31-21
|25
|
5
|ЦСКА
|15
|6
|7
|2
|27-20
|25
|
6
|Спартак
|15
|7
|3
|5
|21-22
|24
|
7
|Локомотив
|15
|6
|6
|3
|21-19
|24
|
8
|Рубин
|15
|6
|4
|5
|15-20
|22
|
9
|Пари НН
|15
|6
|3
|6
|14-14
|21
|
10
|Факел
|15
|5
|4
|6
|14-17
|19
|
11
|Ростов
|15
|4
|5
|6
|23-27
|17
|
12
|Урал
|15
|4
|4
|7
|15-24
|16
|
13
|Оренбург
|15
|3
|4
|8
|16-24
|13
|
14
|Балтика
|15
|3
|3
|9
|12-21
|12
|
15
|Ахмат
|15
|3
|3
|9
|15-21
|12
|
16
|Сочи
|15
|3
|1
|11
|16-25
|10
|25.11
|13:00
|
Кр. Советов – Локомотив
|- : -
|25.11
|15:15
|
Зенит – Сочи
|- : -
|25.11
|17:30
|
ЦСКА – Динамо
|- : -
|25.11
|19:45
|
Балтика – Спартак
|- : -
|26.11
|12:00
|
Оренбург – Ахмат
|- : -
|26.11
|14:00
|
Урал – Краснодар
|- : -
|26.11
|16:30
|
Рубин – Факел
|- : -
|26.11
|19:00
|
Ростов – Пари НН
|- : -
|Г
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|12
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|7
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|7
|П
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Роман Ежов
Крылья Советов
|4
|
|
Иван Обляков
ЦСКА
|4
|И
|К
|Ж
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|12
|1
|3
|
|
Брайан Мансилья
Оренбург
|12
|1
|4
|
|
Даниил Хлусевич
Спартак
|11
|1
|3