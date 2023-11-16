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Алексей Левинский: «Наша общая задача с партнерами — находить нестандартные ходы и инструменты маркетинга»

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15 ноября директор по спортивному маркетингу букмекерской компании PARI Алексей Левинский выступил на форуме «Masters of Sport: новые правила игры», который прошел в московском «Старт Хабе» на «Красном Октябре». Организатор ивента — издание Forbes. Спикер рассказал о влиянии букмекерского бизнеса на российский спорт, о новых вызовах при сотрудничестве со СМИ, а также о способах их решения.

Выступление Алексея Левинского состоялось в рамках сессии «Спорт и медиа: новый уровень синергии», посвященной развитию новых платформ для продажи спортивного контента, методам его монетизации, медиалигам и их влиянию на формирование аудитории.

В своем выступлении Алексей отметил, что в современных реалиях букмекерский бизнес играет огромную роль в поддержке и развитии российского спорта, и это может стать базой для создания совместного контента.

«Букмекерский бизнес сейчас вкладывает сотни миллиардов рекламных денег в спортивную индустрию страны: в клубы, федерации, СМИ. И нам стоит задуматься о производстве собственного медиаконтента только потому, что мы не можем найти его у других. Если говорить о покупке контента, то мы натыкаемся либо на низкое качество, либо на завышенный ценник. Сейчас на канале «Матч ТВ» стоимость рекламы по сравнению со стоимостью прав в разы больше. Настанет такое время, когда букмекер может решить просто купить себе права, скажем, на показ Лиги чемпионов», — заявил Алексей Левинский.

По его словам, компания уделяет большое внимание оценке спортивных проектов, учитывая влияние на регион с точки зрения прироста доли активных игроков. Директор по спортивному маркетингу PARI рассказал, что букмекер стремится к крупным имиджевым проектам, которые будут влиять не только на увеличение аудитории, но и на рост объема ставок. При этом он отметил, что в своих активностях компания не боится экспериментировать с малоизвестными видами спорта.

«Бывает, что мы находим небольшой спонсорский актив, возможно, клуб или лигу из не самого популярного вида спорта. При этом понимаем, что с этим клубом, федерацией или лигой мы можем запустить интересный нишевый проект, который может стать охватным и виральным и зацепит интересную для нас аудиторию», — добавил спикер.

Алексей заметил, что в современных реалиях букмекерам и их партнерам особенно важно искать новые решения в сфере маркетинга.

«Наша общая задача вместе с партнером — находить нестандартные ходы и инструменты маркетинга и коммуникации для взаимодействия с аудиторией. Чем больше таких нестандартных инструментов, тем выше вероятность увеличения стоимости контракта. Контракт может включать в себя практически все что угодно: от формирования крупного городского фестиваля до выпуска линейки одежды и мерча в коллаборации с местным художником с использованием различных рекламных форматов», — резюмировал Алексей Левинский.

За последний год букмекерская компания существенно расширила портфолио спонсорских контрактов. По состоянию на ноябрь 2023 года она сотрудничает с семью футбольными, пятью хоккейными и четырьмя баскетбольными клубами, в том числе с такими известными коллективами, как «Пари НН», «Ахмат», «Оренбург», «Торпедо», «Витязь», «Нефтехимик», «Адмирал» и «Северсталь».

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Колумбия — Бразилия: прогноз на матч квалификации ЧМ-2026 17 ноября 2023 года
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 15 9 5 1 24-10 32
2
 Зенит 15 9 3 3 30-14 30
3
 Динамо 15 6 7 2 24-19 25
4
 Кр. Советов 15 7 4 4 31-21 25
5
 ЦСКА 15 6 7 2 27-20 25
6
 Спартак 15 7 3 5 21-22 24
7
 Локомотив 15 6 6 3 21-19 24
8
 Рубин 15 6 4 5 15-20 22
9
 Пари НН 15 6 3 6 14-14 21
10
 Факел 15 5 4 6 14-17 19
11
 Ростов 15 4 5 6 23-27 17
12
 Урал 15 4 4 7 15-24 16
13
 Оренбург 15 3 4 8 16-24 13
14
 Балтика 15 3 3 9 12-21 12
15
 Ахмат 15 3 3 9 15-21 12
16
 Сочи 15 3 1 11 16-25 10
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25.11 13:00
Кр. Советов – Локомотив
 - : -
25.11 15:15
Зенит – Сочи
 - : -
25.11 17:30
ЦСКА – Динамо
 - : -
25.11 19:45
Балтика – Спартак
 - : -
26.11 12:00
Оренбург – Ахмат
 - : -
26.11 14:00
Урал – Краснодар
 - : -
26.11 16:30
Рубин – Факел
 - : -
26.11 19:00
Ростов – Пари НН
 - : -
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Матео Кассьерра

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 12
Джон Кордоба

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Краснодар

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Иван Обляков

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Пари Нижний Новгород

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