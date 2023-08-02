Клуб из Казахстана близок к суперсенсации в Лиге конференций. Удастся ли «Тоболу» удержать превосходство над «Базелем»?
3 августа в ответном матче второго квалификационного раунда Лиги конференций казахстанский «Тобол» примет дома швейцарский «Базель». Игра состоится на Центральном стадионе в Кастанае и начнется в 17.00 по московскому времени, в России ее не покажут. Обслужит встречу сербский арбитр Милош Миланович. Первая завершилась сенсационной победой «Тобола» со счетом 3:1.
Коэффициенты букмекеров на матч Лиги конференций «Тобол» — «Базель» 3 августа 2023 года
При этом аналитики букмекерской компании Olimpbet ожидают, что «Базель» возьмет реванш. На победу вице-чемпионов Швейцарии можно поставить с коэффициентом 2.19, вероятность этого исхода — примерно 45%. Успех «Тобола» предложен за 3.23 (31%), ничья — за 3.53 (24%).
Верите, что казахстанцы снова остановят соперника? Вариант 1Х идет за 1.68.
Тотал больше 2.5 мяча доступен за 1.86, ТМ 2.5 — за 1.95. Шесть последних матчей «Базеля» получились «верховыми».
Обмен голами в предстоящей игре можно оформить за 1.72, противоположный исход — за 2.13.
Эксперты не верят в камбэк «Базеля» и предлагают на его проход в третий раунд кодировку — 5.36. Дальнейшее участие «Тобола» в турнире оценено в 1.15.
Зарегистрируйся в Olimpbet и получи 100% возврат суммы первой ставки до 10 000 рублей
«Тобол» — «Базель»: прогноз и анализ матча 2-го квалификационного раунда Лиги конференций 3 августа 2023 года
Бронзовый призер последнего чемпионата Казахстана «Тобол» в шаге от потенциально главной сенсации квалификационного раунда Лиги конференций. Перед первым матчем против швейцарского «Базеля» — полуфиналиста прошлогоднего турнира и завсегдатая Лиги чемпионов — казахстанцы шли огромными аутсайдерами. Чтобы стало понятнее, на их победу в выездной встрече был выставлен коэффициент больше 6.00, но они сломали систему.
Конечно, соперник в каком-то смысле сам создал себе проблемы — после счета 1:0 заиграл расхлябанно и поплатился. На 52-й минуте звоночком стал пенальти, который не реализовал Оразов, а затем последовал удар в колокол: удаление Барри за вынос мяча руками из ворот, пенальти, гол Дебле, а через пять минут мощный выстрел все того же Оразова с линии штрафной. Теоретически «Базель» мог отыграться даже в этой непростой ситуации — домашний стадион и разница в классе помогли бы. Но вместо этого Калафьори заработал вторую желтую, и 9 на 11 швейцарцы пропустили в третий раз — многоточие поставил Чесноков.
Теперь «Тоболу» предстоит удержать преимущество в два мяча, но сделать это будет непросто. Во-первых, игра начнется 11 на 11,а при равных составах «Базель» выглядел интереснее казахстанского клуба. Во-вторых, швейцарцы будут подогреты успехом в чемпионате — на выходных они разбили дома «Винтертур» (5:2). В то же время команда из Костаная отдыхала, в результате чего на ее счету оказалось меньше всего матчей в чемпионате Казахстана — 15, притом что у большинства по 17, а есть даже и 18.
В лиге «Тобол» выступает неважно: восемь побед, 26 очков и только шестое место в 16 баллах от лидирующего «Ордабасы». При этом команда Милича Чурчича показывает далеко не выдающиеся данные: забила всего 19 мячей и пропустила 18 — чуть больше одного за 90 минут. Против «Базеля», чтобы выжить, нужно вынуть из ворот не больше.
Прогноз и ставка на матч «Тобол» — «Базель»
«Тобол», конечно, провел матч жизни на «Санкт-Якоб Парк», да и обстоятельства сложились очень удачно — без удалений у соперника спасти игру вряд ли получилось бы. Но дома будет еще сложнее, потому что соперник приедет злым и собранным с незатухаемым желанием играть в атаку. Выдержит ли оборона «Тобола»? Готовы ли игроки к первому опыту, когда придется не моргать 90 минут против более классной команды? Думается, нет. Полуфиналисты Лиги конференций должны хотя бы забрать ответный матч, а может, и перевести игру в дополнительное время.
Рекомендуемая ставка: победа «Базеля» за 2.13.
Зарегистрируйся в Olimpbet и получи 100% возврат суммы первой ставки до 10 000 рублей
18+ Реклама. Рекламодатель ООО «БК «Олимп». ИНН 7726705980.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|2
|2
|0
|0
|5-1
|6
|
2
|Спартак
|2
|2
|0
|0
|5-3
|6
|
3
|Локомотив
|2
|1
|1
|0
|6-3
|4
|
4
|Зенит
|2
|1
|1
|0
|3-1
|4
|
5
|Кр. Советов
|2
|1
|1
|0
|5-4
|4
|
6
|Ростов
|2
|1
|1
|0
|3-2
|4
|
7
|Урал
|2
|1
|1
|0
|2-1
|4
|
8
|ЦСКА
|2
|1
|0
|1
|4-4
|3
|
9
|Сочи
|2
|1
|0
|1
|2-2
|3
|
10
|Рубин
|2
|0
|2
|0
|3-3
|2
|
11
|Оренбург
|2
|0
|1
|1
|3-4
|1
|
12
|Динамо
|2
|0
|1
|1
|4-6
|1
|
13
|Пари НН
|2
|0
|1
|1
|0-2
|1
|
14
|Ахмат
|2
|0
|0
|2
|3-5
|0
|
15
|Балтика
|2
|0
|0
|2
|1-4
|0
|
16
|Факел
|2
|0
|0
|2
|2-6
|0
|4.08
|20:00
|
Краснодар – Пари НН
|- : -
|5.08
|15:00
|
Кр. Советов – Ростов
|- : -
|5.08
|17:30
|
Рубин – Спартак
|- : -
|5.08
|17:30
|
Оренбург – Урал
|- : -
|5.08
|20:00
|
ЦСКА – Локомотив
|- : -
|6.08
|17:30
|
Балтика – Факел
|- : -
|6.08
|19:00
|
Зенит – Динамо
|- : -
|6.08
|20:00
|
Сочи – Ахмат
|- : -
|Г
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|3
|
|
Наир Тикнизян
Локомотив
|3
|
|
Федор Чалов
ЦСКА
|3
|П
|
|
Лукас Вера
Оренбург
|2
|
|
Максим Глушенков
Локомотив
|2
|
|
Михаил Игнатов
Спартак
|2
|И
|К
|Ж
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|1
|1
|0
|
|
Марат Быстров
Ахмат
|2
|1
|0
|
|
Милан Гайич
ЦСКА
|2
|1
|0