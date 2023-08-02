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2 августа, 23:55

Клуб из Казахстана близок к суперсенсации в Лиге конференций. Удастся ли «Тоболу» удержать превосходство над «Базелем»?

Прогноз и ставка на матч Лиги конференций «Тобол» — «Базель» 3 августа 2023 года
Евгений Коростелев
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Рамазан Оразов.
Фото Global Look Press
В Швейцарии гости оказались сильнее 3:1.

3 августа в ответном матче второго квалификационного раунда Лиги конференций казахстанский «Тобол» примет дома швейцарский «Базель». Игра состоится на Центральном стадионе в Кастанае и начнется в 17.00 по московскому времени, в России ее не покажут. Обслужит встречу сербский арбитр Милош Миланович. Первая завершилась сенсационной победой «Тобола» со счетом 3:1.

Лига конференций. 2-й отборочный раунд
03 авг, 17:00. Tcentralny (Кустанай)
Тобол Кс
Базель

Коэффициенты букмекеров на матч Лиги конференций «Тобол» — «Базель» 3 августа 2023 года

При этом аналитики букмекерской компании Olimpbet ожидают, что «Базель» возьмет реванш. На победу вице-чемпионов Швейцарии можно поставить с коэффициентом 2.19, вероятность этого исхода — примерно 45%. Успех «Тобола» предложен за 3.23 (31%), ничья — за 3.53 (24%).

Верите, что казахстанцы снова остановят соперника? Вариант 1Х идет за 1.68.

Тотал больше 2.5 мяча доступен за 1.86, ТМ 2.5 — за 1.95. Шесть последних матчей «Базеля» получились «верховыми».

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Обмен голами в предстоящей игре можно оформить за 1.72, противоположный исход — за 2.13.

Эксперты не верят в камбэк «Базеля» и предлагают на его проход в третий раунд кодировку — 5.36. Дальнейшее участие «Тобола» в турнире оценено в 1.15.

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«Тобол» — «Базель»: прогноз и анализ матча 2-го квалификационного раунда Лиги конференций 3 августа 2023 года

Бронзовый призер последнего чемпионата Казахстана «Тобол» в шаге от потенциально главной сенсации квалификационного раунда Лиги конференций. Перед первым матчем против швейцарского «Базеля» — полуфиналиста прошлогоднего турнира и завсегдатая Лиги чемпионов — казахстанцы шли огромными аутсайдерами. Чтобы стало понятнее, на их победу в выездной встрече был выставлен коэффициент больше 6.00, но они сломали систему.

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Конечно, соперник в каком-то смысле сам создал себе проблемы — после счета 1:0 заиграл расхлябанно и поплатился. На 52-й минуте звоночком стал пенальти, который не реализовал Оразов, а затем последовал удар в колокол: удаление Барри за вынос мяча руками из ворот, пенальти, гол Дебле, а через пять минут мощный выстрел все того же Оразова с линии штрафной. Теоретически «Базель» мог отыграться даже в этой непростой ситуации — домашний стадион и разница в классе помогли бы. Но вместо этого Калафьори заработал вторую желтую, и 9 на 11 швейцарцы пропустили в третий раз — многоточие поставил Чесноков.

Теперь «Тоболу» предстоит удержать преимущество в два мяча, но сделать это будет непросто. Во-первых, игра начнется 11 на 11,а при равных составах «Базель» выглядел интереснее казахстанского клуба. Во-вторых, швейцарцы будут подогреты успехом в чемпионате — на выходных они разбили дома «Винтертур» (5:2). В то же время команда из Костаная отдыхала, в результате чего на ее счету оказалось меньше всего матчей в чемпионате Казахстана — 15, притом что у большинства по 17, а есть даже и 18.

В лиге «Тобол» выступает неважно: восемь побед, 26 очков и только шестое место в 16 баллах от лидирующего «Ордабасы». При этом команда Милича Чурчича показывает далеко не выдающиеся данные: забила всего 19 мячей и пропустила 18 — чуть больше одного за 90 минут. Против «Базеля», чтобы выжить, нужно вынуть из ворот не больше.

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Прогноз и ставка на матч «Тобол» — «Базель»

«Тобол», конечно, провел матч жизни на «Санкт-Якоб Парк», да и обстоятельства сложились очень удачно — без удалений у соперника спасти игру вряд ли получилось бы. Но дома будет еще сложнее, потому что соперник приедет злым и собранным с незатухаемым желанием играть в атаку. Выдержит ли оборона «Тобола»? Готовы ли игроки к первому опыту, когда придется не моргать 90 минут против более классной команды? Думается, нет. Полуфиналисты Лиги конференций должны хотя бы забрать ответный матч, а может, и перевести игру в дополнительное время.

Рекомендуемая ставка: победа «Базеля» за 2.13.

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