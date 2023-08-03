«Дила» — «Ворскла»: прогноз на матч Лиги конференций 3 августа 2023 года
3 августа в ответном матче второго квалификационного раунда Лиги конференций грузинская «Дила» сыграет дома с украинской «Ворсклой». Игра пройдет на арене имени Тенгиза Бурджанадзе и начнется в 20.00 по московскому времени. В прямом эфире в России она показана не будет. В первой встрече был зафиксирован счет 2:1 в пользу клуба из Украины.
«Дила» — фаворит домашнего матча, по мнению аналитиков букмекерской компании Olimpbet. На победу грузинской команды в основное время можно поставить с коэффициентом 2.44, что примерно 40% вероятности исхода. Ничья доступна за 3.36 (26%), успех «Ворсклы» — за 2.92 (34%).
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Вариант «Ворскла» не проиграет» оценен в 1.56. Украинский клуб уступил только в одной из 11 последних встреч.
Тотал больше 2.5 гола идет за 2.10, ТМ 2.5 — за 1.74.
Обмен голами можно оформить за 1.87, условие «обе забьют — нет» — за 1.94.
Наиболее вероятный точный счет основного времени, по мнению экспертов, ничья 1:1 за 5.80.
При этом «Ворскла» небезосновательно считается фаворитом всего противостояния за 1.35. Проход «Дилы» идет за 3.18.
Прогноз и ставка на матч «Дила» — «Ворскла»
Первый матч получился разбитым на две части: в первом тайме «Дила» прижала «Ворсклу» (владела мячом 69% времени и вела 2:0 по ударам в створ), но во втором сникла и отдала инициативу. Украинский клуб воспользовался тем, что соперник сдал, и победил — 2:1.
В целом и те и другие играли агрессивно в атаку, не стараясь отсиживаться в обороне. В ответной встрече наверняка получится то же самое, потому что «Диле» нужно отыгрываться, а «Ворскла» продолжит действовать на контратаках. Голы должны быть с обеих сторон.
Рекомендуемая ставка: «обе забьют» за 1.87.
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|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|2
|2
|0
|0
|5-1
|6
|
2
|Спартак
|2
|2
|0
|0
|5-3
|6
|
3
|Локомотив
|2
|1
|1
|0
|6-3
|4
|
4
|Зенит
|2
|1
|1
|0
|3-1
|4
|
5
|Кр. Советов
|2
|1
|1
|0
|5-4
|4
|
6
|Ростов
|2
|1
|1
|0
|3-2
|4
|
7
|Урал
|2
|1
|1
|0
|2-1
|4
|
8
|ЦСКА
|2
|1
|0
|1
|4-4
|3
|
9
|Сочи
|2
|1
|0
|1
|2-2
|3
|
10
|Рубин
|2
|0
|2
|0
|3-3
|2
|
11
|Оренбург
|2
|0
|1
|1
|3-4
|1
|
12
|Динамо
|2
|0
|1
|1
|4-6
|1
|
13
|Пари НН
|2
|0
|1
|1
|0-2
|1
|
14
|Ахмат
|2
|0
|0
|2
|3-5
|0
|
15
|Балтика
|2
|0
|0
|2
|1-4
|0
|
16
|Факел
|2
|0
|0
|2
|2-6
|0
|4.08
|20:00
|
Краснодар – Пари НН
|- : -
|5.08
|15:00
|
Кр. Советов – Ростов
|- : -
|5.08
|17:30
|
Рубин – Спартак
|- : -
|5.08
|17:30
|
Оренбург – Урал
|- : -
|5.08
|20:00
|
ЦСКА – Локомотив
|- : -
|6.08
|17:30
|
Балтика – Факел
|- : -
|6.08
|19:00
|
Зенит – Динамо
|- : -
|6.08
|20:00
|
Сочи – Ахмат
|- : -
|Г
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|3
|
|
Наир Тикнизян
Локомотив
|3
|
|
Федор Чалов
ЦСКА
|3
|П
|
|
Лукас Вера
Оренбург
|2
|
|
Максим Глушенков
Локомотив
|2
|
|
Михаил Игнатов
Спартак
|2
|И
|К
|Ж
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|1
|1
|0
|
|
Марат Быстров
Ахмат
|2
|1
|0
|
|
Милан Гайич
ЦСКА
|2
|1
|0