3 августа в ответном матче второго квалификационного раунда Лиги конференций грузинская «Дила» сыграет дома с украинской «Ворсклой». Игра пройдет на арене имени Тенгиза Бурджанадзе и начнется в 20.00 по московскому времени. В прямом эфире в России она показана не будет. В первой встрече был зафиксирован счет 2:1 в пользу клуба из Украины.

«Дила» — фаворит домашнего матча, по мнению аналитиков букмекерской компании Olimpbet. На победу грузинской команды в основное время можно поставить с коэффициентом 2.44, что примерно 40% вероятности исхода. Ничья доступна за 3.36 (26%), успех «Ворсклы» — за 2.92 (34%).

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Вариант «Ворскла» не проиграет» оценен в 1.56. Украинский клуб уступил только в одной из 11 последних встреч.

Тотал больше 2.5 гола идет за 2.10, ТМ 2.5 — за 1.74.

Обмен голами можно оформить за 1.87, условие «обе забьют — нет» — за 1.94.

Наиболее вероятный точный счет основного времени, по мнению экспертов, ничья 1:1 за 5.80.

При этом «Ворскла» небезосновательно считается фаворитом всего противостояния за 1.35. Проход «Дилы» идет за 3.18.

Прогноз и ставка на матч «Дила» — «Ворскла»

Первый матч получился разбитым на две части: в первом тайме «Дила» прижала «Ворсклу» (владела мячом 69% времени и вела 2:0 по ударам в створ), но во втором сникла и отдала инициативу. Украинский клуб воспользовался тем, что соперник сдал, и победил — 2:1.

В целом и те и другие играли агрессивно в атаку, не стараясь отсиживаться в обороне. В ответной встрече наверняка получится то же самое, потому что «Диле» нужно отыгрываться, а «Ворскла» продолжит действовать на контратаках. Голы должны быть с обеих сторон.

Рекомендуемая ставка: «обе забьют» за 1.87.

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