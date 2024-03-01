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1 марта, 13:00

Александр Бублик — Андрей Рублев: казахстанец доставит проблем второй ракетке России

Прогноз на матч ATP Дубай Александр Бублик — Андрей Рублев 1 марта 2024 года
Евгений Коростелев
Шеф отдела ставок
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Андрей Рублев.
Фото Global Look Press

1 марта вторая ракетка России Андрей Рублев поспорит с лучшим теннисистом Казахстана Александром Бубликом за право сыграть в финале турнира ATP 500 в Дубае. Матч 1/2 турнира начнется в 16.00 по московскому времени, в России легально он показан не будет. Счет личных встреч — 4:2 в пользу Рублева.

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Он же считается букмекерами фаворитом игры. На победу Андрея можно поставить с коэффициентом 1.27, это примерно 79% вероятности исхода. А вот успех Бублика — за 3.80 (21%).

На то, что российский теннисист победит в двух сетах, самая низкая котировка — 1.85. Если же его соперник возьмет хотя бы партию, сыграет пари за 1.95.

Тотал больше 22.5 гейма в матче оценен в 1.93, ТМ 22.5 — в 1.87. Триумф Рублева с форой (-3.5) гейма идет за 1.85, выигрыш Бублика с гандикапом (+3.5) — за 1.95.

Эксперты утверждают, что Андрей не соперник Александру по игре на подаче. Победа казахстанца по количеству эйсов доступна за 1.09, россиянина — за 8.50.

18 и более подач навылет в игре увеличат сумму ставки в 1.85 раза.

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Прогноз и ставка на матч Александр Бублик — Андрей Рублев

Бублик — игрок настроения, поэтому делать прогнозы на матчи с его участием — крайне неблагодарное дело. Однако сейчас он добрался до высокой полуфинальной стадии в достаточно крупном турнире, поэтому вряд ли будет валять дурака и приложит все усилия для победы. Другое дело, позволит ли ему что-то сделать Рублев.

Предыдущие встречи между этими соперниками зачастую оказывались боевыми, причем из шести Саша не взял у Андрея партию только в одной. Рискну предположить, что на довольно быстром дубайском харде ему также удастся выиграть хотя бы сет — подача должна ему в этом очень помочь.

Рекомендуемая ставка: победа Бублика хотя бы в одном сете за 1.95.

Теннис
Прогнозы на спорт
Александр Бублик
Андрей Рублев
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 20 11 6 3 30-17 39
2
 Зенит 19 11 4 4 35-17 37
3
 Динамо 19 9 8 2 31-23 35
4
 ЦСКА 20 8 8 4 34-25 32
5
 Спартак 19 9 4 6 27-24 31
6
 Локомотив 19 8 7 4 30-25 31
7
 Рубин 19 8 5 6 18-22 29
8
 Кр. Советов 20 8 5 7 36-31 29
9
 Ростов 20 7 6 7 28-30 27
10
 Пари НН 19 7 4 8 16-17 25
11
 Факел 19 5 7 7 16-20 22
12
 Ахмат 19 5 5 9 19-23 20
13
 Урал 19 5 4 10 18-29 19
14
 Оренбург 19 3 7 9 20-29 16
15
 Балтика 19 3 5 11 12-24 14
16
 Сочи 19 3 3 13 17-31 12
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8.03 18:30
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9.03 14:00
Урал – Зенит
 - : -
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Рубин – Пари НН
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