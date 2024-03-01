1 марта вторая ракетка России Андрей Рублев поспорит с лучшим теннисистом Казахстана Александром Бубликом за право сыграть в финале турнира ATP 500 в Дубае. Матч 1/2 турнира начнется в 16.00 по московскому времени, в России легально он показан не будет. Счет личных встреч — 4:2 в пользу Рублева.

Он же считается букмекерами фаворитом игры. На победу Андрея можно поставить с коэффициентом 1.27, это примерно 79% вероятности исхода. А вот успех Бублика — за 3.80 (21%).

На то, что российский теннисист победит в двух сетах, самая низкая котировка — 1.85. Если же его соперник возьмет хотя бы партию, сыграет пари за 1.95.

Тотал больше 22.5 гейма в матче оценен в 1.93, ТМ 22.5 — в 1.87. Триумф Рублева с форой (-3.5) гейма идет за 1.85, выигрыш Бублика с гандикапом (+3.5) — за 1.95.

Эксперты утверждают, что Андрей не соперник Александру по игре на подаче. Победа казахстанца по количеству эйсов доступна за 1.09, россиянина — за 8.50.

18 и более подач навылет в игре увеличат сумму ставки в 1.85 раза.

Прогноз и ставка на матч Александр Бублик — Андрей Рублев

Бублик — игрок настроения, поэтому делать прогнозы на матчи с его участием — крайне неблагодарное дело. Однако сейчас он добрался до высокой полуфинальной стадии в достаточно крупном турнире, поэтому вряд ли будет валять дурака и приложит все усилия для победы. Другое дело, позволит ли ему что-то сделать Рублев.

Предыдущие встречи между этими соперниками зачастую оказывались боевыми, причем из шести Саша не взял у Андрея партию только в одной. Рискну предположить, что на довольно быстром дубайском харде ему также удастся выиграть хотя бы сет — подача должна ему в этом очень помочь.

Рекомендуемая ставка: победа Бублика хотя бы в одном сете за 1.95.