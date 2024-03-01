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1 марта, 12:15

«Ростов» — «Крылья Советов»: прогноз на матч РПЛ 1 марта 2024 года

Прогноз на матч РПЛ «Ростов» — «Крылья Советов» 1 марта 2024 года
Артем Мазилкин
Корреспондент
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Валерий Карпин.
Фото Global Look Press

1 марта в 19-м туре чемпионата России встретятся «Ростов» и «Крылья Советов». Игра на «Ростов Арене» начнется в 19.00 по московскому времени. Команды рассудит рефери Евгений Кукуляк. Прямую трансляцию покажут сайт matchtv.ru и телеканал «Матч! Премьер», эфир стартует в 18.55 мск.

Россия. Премьер-лига. 19-й тур
01 мар, 19:00. Ростов Арена (Ростов-на-Дону)
Ростов
2:0
Крылья Советов

Букмекеры выбрали минимальным фаворитом желто-синих. На их триумф предложен коэффициент 2.36, что соответствует 41% вероятности результата. Ничья идет за 3.57 (27%), а успех самарцев — за 2.97 (32%).

«Ростов» победил «Крылья» в трех домашних матчах подряд. Верите, что гости в этот раз не уступят? Тогда возьмите Х2 за 1.64.

Тотал больше 2.5 мяча доступен за 1.94, ТМ 2.5 — за 1.89. Обмен голами дали за 1.76, обратный рынок оценен в 2.06.

Самый вероятный точный счет, по версии экспертов, — 1:1 за 6.20.

Родриго и&nbsp;Винисиус (&laquo;Реал Мадрид&raquo;). Винисиус и его товарищи — в гостях у любимого клиента. У «Валенсии» нет шансов даже на гол престижа в ворота «Реала»

Прогноз и ставка на матч «Ростов» — «Крылья Советов»

Противостояние, выводящее РПЛ с зимней паузы, обещает стать ярким. Самарцы — самая результативная команда чемпионата (36), ростовчане — вторая среди самых пропускающих (29). В первом круге парни Игоря Осинькина вовсе разгромили южан (5:1).

Товарищеские игры тоже создают ожидания. Самарцы обменялись голами во всех восьми встречах межсезонья. А коллектив Валерия Карпина отличился семь раз на Зимнем кубке РПЛ, а в шести из восьми поединков был зафиксирован ТБ 2.5. Все, что может помешать соперникам много забить, — климат и осторожность после перерыва. Но друг друга они точно огорчат.

Рекомендуемая ставка: «обе забьют» за 1.76.

Футбол
Прогнозы на спорт
РПЛ
ФК Крылья Советов (Самара)
ФК Ростов
2
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 20 11 6 3 30-17 39
2
 Зенит 19 11 4 4 35-17 37
3
 Динамо 19 9 8 2 31-23 35
4
 ЦСКА 20 8 8 4 34-25 32
5
 Спартак 19 9 4 6 27-24 31
6
 Локомотив 19 8 7 4 30-25 31
7
 Рубин 19 8 5 6 18-22 29
8
 Кр. Советов 20 8 5 7 36-31 29
9
 Ростов 20 7 6 7 28-30 27
10
 Пари НН 19 7 4 8 16-17 25
11
 Факел 19 5 7 7 16-20 22
12
 Ахмат 19 5 5 9 19-23 20
13
 Урал 19 5 4 10 18-29 19
14
 Оренбург 19 3 7 9 20-29 16
15
 Балтика 19 3 5 11 12-24 14
16
 Сочи 19 3 3 13 17-31 12
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30 тур
8.03 14:00
Кр. Советов – ЦСКА
 0 : 2
8.03 18:30
Ростов – Краснодар
 2 : 1
9.03 14:00
Урал – Зенит
 - : -
9.03 16:30
Рубин – Пари НН
 - : -
9.03 19:00
Динамо – Ахмат
 - : -
10.03 14:00
Оренбург – Балтика
 - : -
10.03 16:30
Локомотив – Сочи
 - : -
10.03 19:00
Спартак – Факел
 - : -
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Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 14
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 9
Бенхамин Гарре

Бенхамин Гарре

Крылья Советов

 8
П
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Локомотив

 6
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 6
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 15 1 3
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

 16 1 5
Виктор Мелехин

Виктор Мелехин

Ростов

 17 1 5
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