1 марта в 19-м туре чемпионата России встретятся «Ростов» и «Крылья Советов». Игра на «Ростов Арене» начнется в 19.00 по московскому времени. Команды рассудит рефери Евгений Кукуляк. Прямую трансляцию покажут сайт matchtv.ru и телеканал «Матч! Премьер», эфир стартует в 18.55 мск.

Букмекеры выбрали минимальным фаворитом желто-синих. На их триумф предложен коэффициент 2.36, что соответствует 41% вероятности результата. Ничья идет за 3.57 (27%), а успех самарцев — за 2.97 (32%).

«Ростов» победил «Крылья» в трех домашних матчах подряд. Верите, что гости в этот раз не уступят? Тогда возьмите Х2 за 1.64.

Тотал больше 2.5 мяча доступен за 1.94, ТМ 2.5 — за 1.89. Обмен голами дали за 1.76, обратный рынок оценен в 2.06.

Самый вероятный точный счет, по версии экспертов, — 1:1 за 6.20.

Прогноз и ставка на матч «Ростов» — «Крылья Советов»

Противостояние, выводящее РПЛ с зимней паузы, обещает стать ярким. Самарцы — самая результативная команда чемпионата (36), ростовчане — вторая среди самых пропускающих (29). В первом круге парни Игоря Осинькина вовсе разгромили южан (5:1).

Товарищеские игры тоже создают ожидания. Самарцы обменялись голами во всех восьми встречах межсезонья. А коллектив Валерия Карпина отличился семь раз на Зимнем кубке РПЛ, а в шести из восьми поединков был зафиксирован ТБ 2.5. Все, что может помешать соперникам много забить, — климат и осторожность после перерыва. Но друг друга они точно огорчат.

Рекомендуемая ставка: «обе забьют» за 1.76.